Al ayuntamiento de Aspe no le ha quedado más remedio que cerrar cautelarmente el local donde unos días antes se había detenido a una veintena de gachós ante el anuncio de la celebración de una nueva pelea de gallos. Aunque podía parecer todo un presagio, la sesión en torno a la ley de amnistía se llevó a cabo con un número nada despreciable de espolones bien afilados en danza.

Siguiendo con la especie, ese sostén del dueto progresista radicado en Waterloo para quien inmigración y delincuencia caminan de la mano ha dejado claro nada más arrancar la legislatura que lo suyo es llevar cada requisitoria hasta una situación límite. No da la impresión de que vaya a detener la argucia con el caramelo que le ha caído encima. La incógnita está en saber cuánto aguantará el gallo más gallo del corral la envolvente. De seguir esto por el camino que va, ¿se despertará una mañana con su cresta roja y, antes de que se decolore, volverá a disolver las Cortes y aprovechará para decir que el Gobierno no está dispuesto ya a lo que hasta ahora lo estaba al igual que la medida de gracia era anticonstitucional por los cuatro costados menos cuando el recuento se puso flamenco a sardanazo limpio? Con el consistorio de Aspe que no cuenten para ningún paso más. Él, con el incordio de la Gallera El Chato, va bien servido.

Ignacio de Loyola avisó a la concurrencia sobre no hacer mudanza en tiempos de aflicción. Pero el momentazo se las trae. Tanto que no está de sobra recurrir uno tras otro a los clásicos. Para el siempre templado Iñaki Gabilondo la situación tiene miga: «El barullo formidable que se está produciendo hace prácticamente imposible llegar a poner en común algo. La democracia es discrepancia y enfrentamiento de posiciones. Para eso se inventó. Pero hay territorios que han de reservarse en pos del acuerdo y casi, casi no existen. De ahí que esto sea un manicomio». Hasta tal punto que extraña que García-Castellón pase de la pelea de gallos en Aspe. Para que luego digan que le entra a todo.