Que el grupo sanchista en Alicante quiere que se le escuche y apuesta por la celebración de unas primarias en las que se decida el alcaldable socialista para la capital de la provincia es una realidad. Ahora bien, dentro del sector más opuesto al exsenador Ángel Franco se están levantado diferentes voces. Algunas de ellas han empezado a dejar entrever que la solución de celebrar unas elecciones internas no es la mejor, ya que consideran que este proceso profundizaría en la división interna que vive el PSPV-PSOE en la ciudad. Esto quiere decir que este sector del sanchismo está dispuesto a aceptar al candidato que proponga Ximo Puig. Del mismo modo, deslizan que si la elegida finalmente es la exconsellera de Sanidad, y actual síndica socialista en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, contaría con un apoyo total por parte de este grupo.

Los sanchistas alicantinos mantuvieron un encuentro la pasada semana para empezar a tantear el ambiente de cara a la elección del alcaldable. Tras aquella primera reunión, en los próximos días se seguirán celebrando nuevas citas con las que se pretende continuar recabando información y tanteando a las distintas sensibilidades que forman parte de la agrupación. Dentro de este sector existe una corriente que rehuye de los enfrentamientos y que no quiere decirle al presidente Puig que su candidato no es el ideal, más aún si la elegida finalmente es Barcerló. Los integrantes de este sector también consideran que la celebración de unas primarias no tendría sentido, ya que dan por descontado que en ellas los afines a Franco acabarían imponiendo su voluntad.

Tutelaje

«Nosotros estamos por la labor de que la agrupación decida su futuro propio y no que seamos tutelados desde València o desde Madrid. Eso no quita para que se pueda elegir un candidato a través del consenso», asegura uno de los representantes del sanchismo en la agrupación socialista, Antonio Mira-Perceval Graells. Lo que este grupo quiere evitar a toda costa es que, tras la proclamación del alcaldable, la lista sea elaborada por Franco. «Esta es la historia de este partido los últimos 25 años. El problema es que si el candidato no gana las elecciones, al día siguiente se empieza a trabajar para que salga del Ayuntamiento, aunque con Sanguino hayan tardado más tiempo», añade Mira-Perceval Graells, quien insiste en que entre los distintos sectores socialistas en Alicante no hay mayor problema que el poder que conserva Franco.

En la primera reunión que celebró a finales de la semana pasada el sector sanchista para reivindicar su voz a la hora de elegir al candidato para las municipales del próximo año los participantes ya expresaron la división de opiniones entre los que apuestan por unas primarias y los que prefieren optar directamente por el candidato que decida Puig. «Nos gusta el diálogo y tomamos decisiones de forma colegiada. Lo que no queremos es que en el partido decida uno y el resto tengamos que ir detrás. Si la mayoría considera que no debe haber primarias, los que sí las queremos lo asumiremos sin ningún drama. En el debate político hay que asumir que uno puede ganar y otro perder», concluye su discurso Mira-Perceval Graells.

Los sanchistas pretenden mantener encuentros con todas las personas que forman parte de la encuesta elaborada por el PSPV de cara al proceso de designación del candidato a la Alcaldía alicantina, en la que junto a Barceló aparecen Josefina Bueno, Julián López Milla, Ana Berenguer y Miguel Millana. El sector sanchista quiere conocer las propuestas de los aspirantes y los intereses de la ciudadanía, del mismo modo que tiende la mano a otras personas que puedan postularse para liderar la candidatura en las elecciones del próximo año.