La Dirección General de Tráfico (DGT) ha intensificado su lucha contra una práctica peligrosa que se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza en nuestras carreteras: adelantar por la derecha. Según las normas de circulación, los carriles izquierdos están reservados exclusivamente para realizar adelantamientos, pero existen excepciones bien definidas en las que esta maniobra se permite.

El Reglamento General de Circulación establece claramente que el adelantamiento debe llevarse a cabo por la izquierda del vehículo que se pretende rebasar. Sin embargo, hay situaciones específicas en las que se permite "adelantar" por la derecha, o más adecuadamente, rebasar. Estas excepciones están diseñadas para garantizar la seguridad vial y facilitar la fluidez del tráfico.

Una de las situaciones en las que se permite esta maniobra es cuando el vehículo que vamos a rebasar indica claramente su intención de girar a la izquierda mediante el uso adecuado del intermitente. También se permite rebasar por la derecha cuando el vehículo va a detenerse en la parte izquierda de la vía, siempre y cuando señalice debidamente su maniobra.

Sin embargo, es importante destacar que estas excepciones solo son válidas si se dispone del espacio suficiente y se realiza la maniobra de forma segura. En caso contrario, los conductores podrían enfrentarse a multas emitidas por la DGT. La normativa también establece que en cruces, intersecciones y rotondas, donde generalmente está prohibido adelantar, se permite esta maniobra si se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente.

En áreas urbanas con vías de múltiples carriles en cada sentido, se permite adelantar por la derecha, pero siempre y cuando no se ponga en peligro a otros vehículos. En autopistas y autovías, durante atascos y congestiones de tráfico, también es posible rebasar por la derecha si todos los carriles están ocupados y se circula a la misma velocidad que el vehículo que nos precede. No obstante, es importante tener en cuenta que esta excepción no aplica cuando hay tráfico intenso pero no hay detenciones debido al volumen de vehículos.

La DGT ha dejado claro que adelantar de manera indebida puede resultar en sanciones económicas. Esta infracción se considera grave y conlleva una multa de 200 euros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas multas no implican la pérdida de puntos en el permiso de conducir, a menos que se cometan infracciones más graves y peligrosas.

Es fundamental recordar que la seguridad vial es responsabilidad de todos los conductores. Por eso, es crucial respetar las normas de circulación y realizar las maniobras de adelantamiento de manera adecuada y segura. La DGT ha reforzado la vigilancia en las carreteras y utiliza cámaras de seguridad para detectar y sancionar a aquellos conductores que incumplen estas normas.

Además, la DGT ha lanzado una campaña de concienciación para educar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas de adelantamiento y evitar rebasar por la derecha cuando no está permitido. El objetivo es reducir los riesgos en las carreteras y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

En conclusión, adelantar por la derecha puede resultar en multas de la DGT si no se cumplen las excepciones establecidas en la normativa. Es fundamental conocer y respetar las reglas de circulación para evitar sanciones y garantizar la seguridad en nuestras carreteras. La DGT está trabajando arduamente para hacer cumplir estas normas y garantizar un entorno vial seguro para todos. ¡Recuerda, tu seguridad y la de los demás está en tus manos!