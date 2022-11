El Consejo Social de la Universidad de Alicante ha dado a conocer los premiados que recibirán sus galardones dentro del apartado dedicado al ámbito académico. Serán para el investigador Javier García Martínez, la periodista ilicitana Mónica Carrillo, los profesores Miguel Ángel Goberna y Marco Antonio López Cerdá, el alumni David Expósito y los siete mejores expedientes estudiantiles del pasado curso, que son los de Tamara Torrecillas Martínez, Iraide Sáez Zamacona, María Vecina Ibáñez, Luis Pérez García, Laura Navas Llacuna, Jésica García Collado y José Antonio Marco Cano.

Casa Mediterráneo será la sede de la gala de entrega de los premios del Consejo Social de la UA, que tendrá lugar en la tarde del próximo día 10 de noviembre. Al listado ya anunciado de premiados en los ámbitos empresarial y sociocultural y deportivo, se suman estos nombres reconocidos desde la perspectiva académica, que se completarán, próximamente, con el anuncio de una Mención Honorífica. Nacidos en 2017, los premios del Consejo Social reconocen la excelencia, el conocimiento y la investigación de personas, instituciones y empresas por su implicación universitaria y social.

El premio de Investigación ha recaído este año en Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante, donde ha desarrollado una extensa labor docente e investigadora en nanomateriales y en su aplicación al sector energético. En junio de 2014 le fue otorgado el Premio Rey Jaume I en la categoría de Nuevas Tecnologías y desde 2015 es el primer español en recibir el "Emerging Researcher Award de la American Chemical Society".

En 2017, García Martínez fue reconocido por esta misma organización con el "Kathryn C. Hach Award" como el mejor emprendedor de EEUU en el sector químico. Además, es miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial, de la Academia Joven Global y "Fellow" de la Royal Society of Chemistry. Desde 2019, el investigador es catedrático de la Fundación Rafael del Pino y presidente de la Academia Joven de España, además de presidente de la Asamblea General de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) para el bienio 2022-2023.

La periodista y escritora Mónica Carrillo recibirá el Premio Alumni Senior. La ilicitana es copresentadora de noticias del programa de fin de semana de la cadena Antena3 Televisión. Su trayectoria profesional ha estado muy ligada a la televisión, sin embargo, también ha trabajado en radio y en periodismo de agencia. Escritora de novelas y ganadora del Premio Azorín en 2020, Carillo es diplomada en Turismo por la Universidad de Alicante y licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III. Consagrada como una gran profesional en el medio televisivo, Carrillo compagina su actividad periodística y escritora con trabajos y colaboraciones en campañas y presentación de eventos para distintas empresas e instituciones.

Premio Alumni Junior

El premio Alumni Junior irá a manos de David Expósito Alonso. Graduado en Biología por la Universidad de Alicante en 2014, realizó un máster en Neurociencias en la Universidad de Barcelona y continuó sus estudios sobre Inmunología en la Universidad de Alicante y como becario de investigación en genética y biología molecular en Londres. Posteriormente, obtuvo un doctorado en el programa de "Developmental Neurobiology en el King´s College de Londres", donde continuó como postdoctoral "fellow", investigando sobre procesos moleculares que intervienen en el autismo y la esquizofrenia. Actualmente, complementa su investigación postdoctoral en la Facultad de Medicina de Harvard y, además de trabajar en el Hospital Infantil de Boston, colabora en el Laboratorio Walsh en la División de Genética y Genómica.

Miguel Ángel Goberna Torrent y Marco Antonio López Cerdá recibirán los premios a la Trayectoria Académica del Consejo Social de la UA. Goberna Torrent se licenció y doctoró en matemáticas en la Universidad de Valencia en 1972 y 1979, respectivamente. Se incorporó a la Universidad de Alicante como profesor adjunto de Matemáticas Generales en 1983 y es, desde 1990, catedrático de Estadística e Investigación Operativa.

Fue el primer vicedecano responsable de la Diplomatura de Estadística (1990) y la Licenciatura en Matemáticas (1997), carreras que contribuyeron a crear en la actual Universidad de Alicante. Además, también ha sido director de los departamentos de Matemáticas y de Estadística e Investigación Operativa en tres periodos, editor en jefe de la revista "Top" (editada por Springer) entre 2013 y 2016 y es autor de más de cien trabajos de investigación.

Por su parte, el alcoyano López Cerdá se licenció en Matemáticas (1971), es doctor en Matemáticas por la Universidad de Valencia (1973) y fue profesor Agregado de Universidad (1978-81). Posteriormente fue nombrado catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Alicante (desde 1981). Entre otros reconocimientos, es "Honorary Research Fellow" del "Centre for Informatics and Applied Optimization (CIAO)" de la University of Ballarat (Australia) y, desde enero de 2013, "Honorary Adjunct Professor" de la misma universidad.

Los conocimientos de López Cerdá han viajado mundialmente con sus estancias de investigación en Cambridge (Inglaterra), Trier (Alemania), Mendoza (Argentina), Santiago de Chile (Chile), Enschede (Holanda), Taiwan (Cheng Kung University, Tainan), PolyU de Hong-Kong, Politécnico de Milan y Ballarat (Australia), entre otras. Sus líneas de investigación versan sobre fundamentos matemáticos de la optimización (finito e infinito dimensional), programación semi-infinita, análisis convexo y variacional, y teoría de juegos. Investigador coordinador del proyecto Consolider i-MATH e investigador principal en una veintena de proyectos de investigación, ha dirigido diecisiete tesis doctorales. Según la base de datos MathSciNet ha publicado 113 artículos de investigación. Finalmente, destaca su nombramiento doctor honoris causa por la Universidad de Limoges en 2012.

Estudiantes excelentes

La terna de premiados en el ámbito académico se completa con los siete mejores expedientes estudiantiles del pasado curso, que son: Tamara Torrecillas Martínez, del grado en Ingeniería Multimedia de la Escuela Politécnica Superior; Iraide Sáez Zamacona, del grado en Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias; María Vecina Ibáñez, y del grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Así como Luis Pérez García, del grado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Laura Navas Llacuna, del grado en Derecho de la Facultad de Derecho; Jésica García Collado, del grado en Maestro en Educación Primaria de la Facultad de Educación; y José Antonio Marco Cano, del grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la Facultad de Filosofía y Letras.