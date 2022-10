El Ministerio de Ciencia e Innovación ha otorgado el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, en el área de ciencias y tecnologías de los recursos naturales, al investigador de la Universidad de Alicante (UA) Fernando Maestre. El reconocimiento se debe a que la generación, por parte del experto, de numerosos e importantes avances en el estudio de la biodiversidad y la ecología de las zonas áridas, los impactos del cambio climático en los ecosistemas terrestres y la desertificación.

En sus primeras declaraciones tras anunciarse este reconocimiento, el experto en Ecología y Medio Ambiente asegura sentirse sorprendido y muy agradecido por la concesión de este premio tan prestigioso e importante a nivel nacional. “Es una gran alegría y un reconocimiento a toda la investigación que se desarrolla el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad de Alicante. Saber más sobre la ecología de zonas áridas y como van a cambiar en el futuro debido a la crisis climática, la desertificación y las acciones humanas que están degradando nuestro entorno, es de gran importancia para poder gestionar mejor los recursos naturales”, destaca Maestre.

"Saber más sobre la ecología de zonas áridas y cómo van a cambiar en el futuro debido a la crisis climática, la desertificación y las acciones humanas que degradan nuestro entorno es de gran importancia para poder gestionar mejor los recursos naturales" Fernando Maestre - Premio Nacional de Investigación 2022 en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales

A nivel personal, el investigador de la UA señala que “es un premio que recibo con humildad y muchísimo agradecimiento tanto al jurado como a todas las personas que me han ayudado durante mi trayectoria: mi familia, mis mentores, todos mis colegas con los que he tenido la inmensa suerte de trabajar y, por supuesto, a todos los miembros de mi equipo de investigación, tanto pasados como presentes, porque sin su esfuerzo e ilusión no conseguiríamos todas las metas de investigación que nos proponemos”.

En la actualidad, Fernando T. Maestre es investigador distinguido en la Universidad de Alicante, donde dirige el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global. Su investigación ha generado numerosos avances en el estudio de la biodiversidad y ecología de las zonas áridas, los impactos del cambio climático en los ecosistemas terrestres y la desertificación.

Maestre es uno de los investigadores en cambio climático más influyentes del mundo de acuerdo con diversas clasificaciones aparecidas en los últimos años, de hecho, se encuentra dentro del 1% de autores más citados del mundo desde 2018.

Entre otros galardones recibidos, destacan el Premi Rei Jaume I, categoría de Protección del Medio Ambiente (Fundación Rei Jaume I, España, 2020); el Academia de Ciencias - Fundación Pascual en Ciencias de la Vida, modalidad de investigadores jóvenes (Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, España, 2013); el Humboldt Research Award (Fundación Alexander Von Humboldt, Alemania, 2014); el Miguel Catalán para investigadores menores de 40 años (Comunidad de Madrid, España, 2014); y el Distinguished scientists (Chinese Academy of Sciences, China, 2019). Ha sido también nombrado "Fellow" de la Sociedad de Ecología de América en 2020.

Premios de Investigación

Los Premios Nacionales de Investigación, creados en 1982 y dotados de 30.000 euros por cada modalidad, distinguen a aquellas personas investigadoras de España que están realizando una labor profesional destacada de relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación y campos científicos. También reconocen las trayectorias investigadoras que contribuyen excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad.

En esta edición, de las 83 candidaturas admitidas, un 78% fueron de hombres y un 22% de mujeres. La edad media de los premiados es de 62 años.