La crítica situación de los embalses en la cuenca del Segura amenaza con restricciones al regadío desde octubre

Situación crítica en los embalses de la cuenca del Segura que podrían acarrear restricciones a partir del mes de octubre. Así lo reconoció este miércoles el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, quien, a espera de que finalice septiembre, advierte de que los indicadores que maneja el organismo de cuenca señalan que se mantendrá la actual situación de alerta en la que, por primera vez en este año hidrológico, entró la cuenca del Segura este mes.

De esta forma, de continuar los embalses de la cuenca del Segura como hasta ahora, al 25% de capacidad, como todo hace indicar, la CHS activará el Plan Especial de Sequía que contempla restricciones, primeramente, al regadío. Para generar esta medida se deben dar dos meses consecutivos de prealerta o alerta, como sucede desde julio. «Tenemos que esperar hasta principios de octubre para esperar ese indicador a ver qué cifras nos da y si mantiene esa situación de alerta, y parece que va a ser así», lamentó.

Así, el organismo de cuenca, de mantenerse esta situación crítica, convocará en octubre a su junta de gobierno para ver qué medidas y restricciones se adoptan, en principio exclusivamente afectarán al regadío tradicional. El plan especial contempla hasta un 25% de limitación de los aportes a los regantes. Sin embargo, la CHS maneja un porcentaje que oscila entre el 10% y el 15% de las concesiones.

En concreto, los embalses de la cuenca del Segura se encuentran al 25% de su capacidad, con 286 hectómetros cúbicos acumulados en sus reservas. Así, la cantidad de reservas ha descendido en dos hectómetros cúbicos con respecto a la semana pasada, con el pantano de El Cenajo como el que almacena más agua, con 92 hm3 (21% de su capacidad). Tras El Cenajo figuran La Pedrera, con 55 hm3 (23%); La Fuensanta, con 40 hm3 (19%); Talave, con 18 hm3 (51%); Camarillas, con 16 hm3 (45%), y Puentes, con 15 hm3 (61%). No obstante, la CHS subraya que el abastecimiento humano, en principio, «no debe verse afectado, ni siquiera en los próximos meses del nuevo año hidrológico».

Limpieza y renaturalización

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha autorizado la inversión de ocho millones de euros, para dos años, para labores de conservación, mantenimiento, limpieza y renaturalización de la cuenca del Segura. De este presupuesto, aproximadamente el 30% irá destinado a los tramos del río que discurren por la provincia de Alicante, es decir, a la Vega Baja, lo que se traducirá en más de dos millones de euros en dos años. Dicha aportación económica será realizada con fondos propios de la CHS.

De esta manera, el Gobierno pretende destinar un presupuesto fijo a estas tareas, muy necesarias, que ahora se vienen realizando por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de vez en cuando y cuando la acumulación de cañas o residuos flotantes es ya insostenible.

Actualmente, el organismo de cuenca realizó un dragado en la parte final del río, con la retirada de 20.000 m3 de sedimentos, para que pueda evacuar correctamente el agua y está trabajando en la retirada de cañas y residuos sólidos en los tramos de Orihuela a Benejúzar y de Rojales a Guardamar del Segura, donde las bardomeras apenas dejaban ver el curso del agua, lo que suponía un riesgo importante en caso de una DANA y en una época muy propicia para que se produzcan lluvias torrenciales. Se ha desbrozado en un tramo de casi 13 kilómetros entre Beniel y Guardamar.

La CHS está trabajando en un estudio integral del estado de conservación y establecimiento de los niveles de seguridad del encauzamiento en el río Segura. Este análisis se hace en el tramo comprendido entre la Contraparada (en el término municipal de Murcia) y la desembocadura en Guardamar del Segura. Con estos datos, la CHS tendrá datos pormenorizados de la situación del cauce entre ambos puntos.

"También estamos trabajando en las ramblas que es donde se genera el problema mayoritariamente y una tormenta puntual de verano puede hacer mucho daño", ha incidido el presidente de la CHS, Mario Urrea, este miércoles en Orihuela. "La Confederación está trabajando allí donde sus técnicos dicen que hay un mayor riesgo, no vamos atendiendo demandas que no tienen sentido", ha añadido.

Precisamente, ha sido en la capital de la Vega Baja donde Urrea se ha reunido con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Alicante, Carlos Sánchez, para analizar las actuaciones que realiza el organismo en relación a conservación y mantenimiento de cauces. En este sentido, el principal anuncio ha sido la autorización de la inversión de ocho millones de euros en dos años para la conservación de la cuenca del Segura, a través de un pliego de servicios.

Seguridad

Bernabé ha insistido en que al Gobierno "le ocupa y preocupa" la seguridad de los habitantes de la Vega Baja. "Es necesario que el río esté preparado para prevenir y proteger a los ciudadanos de posibles situaciones adversas con respecto a la climatología", ha manifestado la delegada del Gobierno. "Vamos a trabajar para mantener la cuenca de una manera óptima para estar preparados", ha añadido Pilar Bernabé.

Por ello, ha señalado el esfuerzo "sin precedentes", ha dicho, de los últimos años realizado por la CHS en la conservación de la cuenca. "Anualmente, la Confederación ha invertido una media de más de 700.000 euros al año, que distan mucho de los 80.000 euros anuales que invertían gobiernos anteriores, como el del PP", ha recalcado.

La limpieza y conservación de la cuenca del Segura es una vieja reivindicación que cada cierto tiempo se le hace a la CHS. La mayoría de residuos flotantes que llegan, incluso, a la desembocadura, y en todo su tramo por la Vega Baja, proceden de la vecina Región de Murcia, sin que las redes puestas hayan conseguido eliminar este problem,a, sí paliarlo en parte.

Urrea ha insistido en que el organismo que dirige "no ha dejado de trabajar" y que "no se trata de limpiar el río y dejarlo como un canal, debe tener su vegetación y biodiversidad", por lo que apuesta por la renaturalización introduciendo especies autóctonas de ribera.

El Gobierno reclama más implicación al Consell de Mazón

El encuentro ha servido también para constatar, en clave política, que la Delegación y la Subdelegación del Gobierno de España van a ser los organismos, tras la pérdida de la Generalitat por parte del PSOE, que redoblarán sus esfuerzos en reivindicar los proyectos que tenía en marcha o proyectados el anterior Consell de Ximo Puig y que van a ser los que hagan una especie de "oposición" al popular Carlos Mazón. En concreto, el interés sigue centrado, como evidenció el anterior gobierno autonómico presidido por Puig, en la Vega Baja.

La primera de las críticas de la delegada del Gobierno de España ha sido el cierre del Palacio Marqués de Rafal de Orihuela, que el Consell, en una apuesta personal de Ximo Puig, compró por 2,4 millones de euros hace más de un año para destinarlo a la sede del gobierno valenciano en la Vega Baja y del Plan Vega Renhace, otra apuesta del expresidente de la Generalitat.

Mazón ha decidido, de momento, cerrarlo tras "liquidar" a los gestores del Plan Vega Renhace que tenían allí sus oficinas. De hecho, el actual presidente de la Generalitat llevó a Orihuela el pleno del Consell el pasado 12 de septiembre pero decidió celebrarlo en el Ayuntamiento y no en la que es sede de la presidencia de la Generalitat en la Vega Baja, que ya había acogido otras sesiones desde su adquisición.

Bernabé ha destacado que el esfuerzo inversor del Gobierno en la comarca viene inspirado por el espíritu de consenso. "Y el gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con el renacer de la Vega Baja después del momento tan duro que vivió la comarca con la DANA de 2019, de la que ahora se han cumplido cuatro años".

Así, ha pedido "colaboración e implicación" a la Generalitat para poner en marcha los proyectos pendientes. Bernabé ha asegurado que el Ministerio para la Transición Ecológica se ha puesto en contacto "varias veces" con la Generalitat para poder activar esos proyectos, como son, por un lado, el Plan de Avenidas, con 200 millones de euros, y, por otro, la reutilización de aguas en dos actuaciones importantes, como en la desaladora de Torrevieja, y en Orihuela, con una inversión de 54 millones de euros.

"Pido al presidente Carlos Mazón que ponga a trabajar a sus cargos en este sentido", ha reclamado Pilar Bernabé. "Es imprescindible que la Generalitat se ponga en marcha y responda a las peticiones del Gobierno para acometer esas obras tan importantes y necesarias para la Vega Baja", ha zanjado la delegada del Gobierno en su visita a Orihuela.

El "espíritu" de la Vega Baja

Para Pilar Bernabé, que ha mantenido posteiormente un encuentro y un comida con alcaldes de la Vega Baja, el espíritu de poner a esta comarca en el centro de la política de la Generalitat "se ha roto" con la llegada de Mazón, asegura. "La sede del Vega Renhace se ha liquidado, no es una buena manera de empezar de este gobierno".

Pilar Bernabé ha incidido en que su visita a la capital comarcal era una "muestra del compromiso del Gobierno de España con la comarca de la Vega Baja" y que el objetivo también era que "visibilicemos el trabajo que hace el Gobierno de España en esta comarca, un esfuerzo inversor que viene inspirado por el espíritu del Vega Renhace que el 'president' Ximo Puig puso en su momento en valor", ha señalado la delegada.

Las infraestructuras que faltan

Pese a todo, aún faltan por concretarse las grandes infraestructuras que serán las que eviten y disminuyan el riesgo de inundaciones en la Vega Baja. Así, el presidente de la CHS señala que "se trata de que toda la Vega Baja funcione hidráulicamente y sea capaz de evacuar al máximo". Para lograrlo, Mario urrea se ciñe al estudio encargado a la Universidad Politécnica de València que dejó un diseño, que no se ha concretado en construcciones.

Así, hay actualmente una licitación en marcha para trabajar en la rambla de Abanilla, principal causante de la DANA en la comarca en 2019, para derivar más caudal al embalse de Santomera. Además, según el presidente de la CHS, también se está trabajando con la presa de Tabala y, entre esos pliegos que se están tramitando, los corredores de la Vega Baja para poder evacuar la mayor cantidad de agua hacia la desembocadura en Guardamar del Segura.

El retraso en su ejecución, critica Urrea, es la falta de propuestas consensuadas por parte de la Generalitat y de la algunas administraciones locales. "Son obras que dependen del consenso de todas las administraciones y del territorio, en tanto en cuanto no se pronuncien los ayuntamientos o la Generalitat, nosotros no podemos avanzar en unas soluciones, y estamos a la espera de que se pronuncien para continuar o no con lo que teníamos diseñado", ha explicado el presidente de la CHS.

Así, hace unos meses el Gobierno suprimió el polémico proyecto que convertía la Vega Baja en el desagüe del río Segura, con la oposición también de ayuntamientos gobernados por el PSOE.

Sin embargo, aún no hay una alternativa clara consensuada. "Se trata de dimensionar, cuanto más grande más protección, y eso es lo que hay que consensuar, qué grado de protección es capaz de gestionar el territorio, y el Ministerio ejecutará las obras una vez haya ese consenso", ha zanjado.