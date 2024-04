Paralizan las obras exteriores seis meses después de la puesta en marcha del colegio Amanecer de Torrevieja

Apenas seis meses después de que los alumnos estrenaran el colegio Amanecer, en la parcela delimitada por la CV-905, el Centro de Desarrollo Turístico y la avenida de los Nenúfares, se han paralizado las obras de las infraestructuras del exterior.

El nuevo centro, con una inversión de más de 7 millones de euros -un millón de sobrecostes-, se ponía en marcha con el comienzo del curso escolar para poner fin a 17 años de barracones, la escuela en aulas prefabricadas más antigua de la provincia.

Sin embargo, las obras exteriores, cuyo expediente se inició hace tres años, están en stand by desde el pasado 15 de marzo, según ha revelado Sueña Torrevieja.

El 21 de enero de 2021 se aprobó la redacción del proyecto. Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, ha explicado que "una vez aprobada la redacción del proyecto, la junta de gobierno del 27 de enero de 2023, tres años después, archivó el expediente de contratación de las obras complementarias del colegio Amanecer, basado en el lote 8 del Acuerdo Marco".

Después, el 31 de marzo del año pasado se aprobó la resolución de inicio de un nuevo expediente, basado en el lote 9 del Acuerdo Marco, mientras que el 30 de junio la junta de gobierno adjudicó el contrato a la mercantil Urdecom, firmándose el acta de replanteo el 7 de julio, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Ya el pasado 14 de enero, la junta de gobierno acordó ampliar el plazo de ejecución en 16 meses hasta el 27 de febrero. Sin embargo, el 30 de enero, la dirección facultativa solicitó la suspensión temporal parcial de las obras debido a la "necesidad de redactar el proyecto modificado para poder así finalizar exitosamente las obras".

Finalmente, el 15 de marzo, la junta de gobierno aprobó "la suspensión temporal del contrato de las obras hasta la resolución de la redacción del proyecto modificado de las obras".

"La auténtica realidad es que tras casi cinco años de gobierno y seis meses después de estar en funcionamiento el colegio Amanecer, el equipo de gobierno no ha acabado las obras de infraestructuras en el exterior, habiéndolas paralizado en marzo, lo que demuestra el caos de los acuerdo marco, que está provocando la falta de ejecución de obras, inversiones y servicios en Torrevieja", ha manifestado Samper, que ha calificado esta herramienta de "invento".

Número de alumnos en las aulas

Además, el grupo socialista de Torrevieja ha afirmado que el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, "miente regularmente", en este caso, en el pleno celebrado el pasado día 25 sobre "la grave situación que viven los centros escolares del municipio con una ratio de alumnos muy superior a la que deberían tener según la normativa", según ha alertado la concejala Carolina Ponce, que ha asegurado que "el verdadero culpable de esta situación es el PP local, que no ha sido previsor y no ofrece los correspondientes servicios a una ciudad que no para de aumentar sus habitantes".

Además, ha advertido de que la situación va a ir a peor debido al recorte que ha hecho el gobierno autonómico de PP y Vox de 122 millones de euros en los fondos del Plan Edificant para la creación y rehabilitación de centros escolares, lo que "va a afectar al tejido escolar torrevejense".

La Administración educativa se enfrenta al problema de la enorme demanda de plazas escolares en Torrevieja y un presupuesto en infraestructuras educativas limitado. En dos años se ha tenido que improvisar una sección delegada de un instituto en instalaciones del Conservatorio, el Colegio Número 14 en prefabricadas y otro colegio completo en módulo para albergar al alumnado del Colegio Inmaculada mientras se construye su nuevo centro.

El municipio recibió mil alumnos más en el curso escolar 2023/2024. El alumnado sobrevenido en Primaria desde el mes de octubre de 2022 a septiembre de 2023 ascendió a 1.653 alumnos.