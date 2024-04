El nuevo presupuesto de Orihuela recaudará 60,2 millones de euros más que el de 2018

El proyecto de presupuestos para este ejercicio sigue su curso y su aprobación inicial -pese al rechazo de la oposición- será este lunes en un pleno extraordinario que se celebrará a partir de las 11.00 horas. Nada extraordinario si no fuera porque serán los primeros en aprobarse en Orihuela desde 2018, prorrogándose estas cuentas anualidad tras anualidad y, por tanto, marchando con números desactualizados, sin posibilidad de inversiones ni de renovar muchos de los contratos caducados.

Haciendo una comparación entre los ingresos previstos en el presupuesto de 2018 (80,3 millones de euros) y los de 2024 (140,5), aumentan un 74,8% (60,2 millones más). Así, los impuestos directos constituyen la primera fuente de financiación del Ayuntamiento ascendiendo para este ejercicio a un total de 40,6 millones.

Especial importancia por su peso tiene el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI), que representa el 68,9% del total de estos impuestos, con una cifra prevista de 28 millones, un 0,66% menos que hace seis años (28,2 millones).

Por tanto, llama la atención que no aumente su recaudación en este tiempo, probablemente por al alta morosidad, en torno a un 50%. No obsstante, el equipo de gobierno tiene previsto que cada vivienda o construcción esté valorada de acuerdo con el valor catastral real, ya que está décadas sin revisarse, con lo que se espera recaudar en torno a 4 millones.

En cuanto a los impuestos indirectos, el que mayor importancia tiene es el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con un importe previsto de 8,8 millones, lo que implica un aumento con respecto a 2018 de más de 4 millones (un 105%). Para ello, el gobierno local prevé modificar la ordenanza para actualizar este impuesto que pagan las constructoras al precio real del mercado, pasando del actual que se aplica de 500 euros por metro cuadrado construido al recomendado por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), que es de 736 euros.

Sin embargo, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos disminuye un 3%, pasando de 3 millones en 2018 a 2,9, mientras que las multas por infracciones urbanísticas crecen un 247%, de 115.000 euros en 2018 a 400.000 en 2024.

Otro dato significativo en esta comparativa es que las subvenciones de la Generalitat disminyen un 98% (de 3,4 millones a solo 67.000 euros). Por contra, las concesiones administrativas aumentan un 25%, de 1,3 a 1,7 millones. Se ha previsto ingresar un millón por los chiringuitos aunque finalmente serán 2.

Con respecto a los reintegros de avales, no se refleja el 1,2 millones para el puente peatonal sobre la AP-7, que ya en 2022 se dijo que se reclamaría por la vía judicial. Hay que recordar que fue la cantidad depositada como garantía por el agente urbanizador de Lomas de Cabo Roig, que acabó incumplido el convenio urbanístico que incluía, además de urbanizar el sector, desdoblar la pasarela para hacerla peatonal, una inversión que recoge los presupuestos.

También se observa que el Ayuntamiento tiene 60 millones en dos bancos por intereses de depósitos. El informe económico-financiero del proyecto de presupuestos recoge que los gastos por intereses de los nuevos préstamos bancarios para acometer las inversiones de 40,9 millones en proyectos serán de 1,2 millones, más 88.554 euros que ya hay en la actualidad.

La oposición

El grupo municipal socialista ha valorado, a través del concejal Isidro Grao, la comisión para dictaminar el proyecto de presupuesto antes del pleno del lunes. Para los socialistas la comisión fue "un mero trámite para llegar al pleno, no tuvieron intención de acoger ninguna propuesta, PP y Vox impusieron su mayoría para establecer los tiempos de intervenciones y preguntas, sin sentarse antes con los portavoces".

Así, el edil ha añadido que "nuestras enmiendas, además de plantear cuestiones sociales que reconocieron no estaban en el proyecto, contaban con el dictamen favorable de Intervención para ser aceptadas, pero no lo hicieron con el único argumento de que hay dinero en partidas genéricas para nuestras propuestas y no es necesario modificar el proyecto para llegar cuanto antes al pleno y vender el logro de la aprobación de presupuestos".

Además, ha insistido en que "Orihuela se va a endeudar con con un préstamo de más de 41 millones de euros a 15 años, da igual si solo disponen de uno o de tres millones, y esto debe ser así porque sino, tal y como avisó el interventor accidental, no se compensan los gastos con los ingresos y no se cumpliría la estabilidad presupuestaria", por lo que "el PSOE no ha dicho ninguna falacia, como aseguró el alcalde en una entrevista".

Por su parte, Cambiemos ha criticado que el presupuesto de PP y Vox es "una chapuza", y "ni siquiera saben cómo lo van a aplicar y reconocen que lo van a incumplir", lamentando al mismo tiempo la ausencia de políticas de vivienda, medio ambiente, igualdad y juventud.

Además, la formación ha insistido en que el proyecto "tiene partidas de ingresos infladas y que recoge partidas de inversión que no se cumplirán".

Según Cambiemos, "tal y como se ha confirmado desde el gobierno municipal en la comisión informativa extraordinaria, el ejecutivo local ha reconocido que se han calculado ingresos en base a modificaciones de ordenanzas que aún no se han producido, como la ordenanza fiscal reguladora del ICIO".

Además, significa, también, que "el plan de PP y Vox es seguir construyendo sin freno en Orihuela Costa y alimentando la burbuja inmobiliaria otra vez".

En cuanto al préstamo para financiar la parte de inversiones, "el gobierno municipal, desde la semana pasada, ha comenzado a argumentar que solo se van a pagar los intereses de las líneas de préstamo que se vayan generando conforme se vayan ejecutando las obras, algo completamente sacado de la manga y que no está recogido en los informes económicos de los presupuestos".

Según sospecha Cambiemos, a raíz de de varias declaraciones de miembros del gobierno municipal sobre su carácter a largo plazo, todo indica que será "el único presupuesto para todo un mandato".