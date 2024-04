El pleno de Orihuela aprueba sus primeros presupuestos en cinco años

El pleno municipal de Orihuela, en sesión extraordinaria, ha dado luz verde este lunes a los presupuestos de 2024, los primeros que se aprueban desde el año 2018, y lo ha hecho de forma provisional, ya que aún tendrán que pasar a exposición pública durante 15 días a partir de su publicación en el BOP para después resolver las alegaciones que se puedan realizar antes de su aprobación definitiva.

"Quedan aprobados; hoy es un día importante para Orihuela", ha concluido la sesión el presidente del pleno y alcalde, Pepe Vegara, entre los aplausos del equipo de gobierno conformado por PP y Vox. Como era de esperar, la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cambiemos) ha votado en contra, centrándose en que hipotecan a Orihuela durante los próximos 15 años y vertiendo dudas sobre el interventor accidental, Eduardo Gabriel Rodríguez, presente en la sala, que ha firmado las cuentas pese a que la interventora, de baja, las echó para atrás hasta en dos ocasiones.

El encargado de defender la propuesta ha sido el portavoz del grupo popular, Víctor Valverde, algo que han afeado algunos concejales de la oposición: "Esperaba que fuera Vegara, siendo su proyecto político y además concejal de Hacienda", ha dicho Enrique Montero, concejal de Cambiemos. "Es el enésimo silencio; es el concejal de Hacienda menos concejal de Hacienda de la historia y el menos alcalde", ha recalcado José Aix, portavoz de Ciudadanos. "En su situación [judicial] lucir las competencias de Hacienda no es plato de buen gusto", ha proseguido el edil de la formación naranja.

Montero ha criticado la "opacidad" con la que se han confeccionado, sin contar con la oposición ni la ciudadanía, porque "las explicaciones van brillando por su ausencia", ha espetado al equipo de gobierno.

El edil también se ha preguntado si la interventora los habría firmado, en referencia a que los paralizó al crearse cuatro altos cargos por valor de 400.000 euros que serán designados por Alcaldía. "Espero que el interventor accidental de la casa luego no ocupe uno de esos puestos", ha añadido.

Aix ha puesto el foco en este punto. De hecho, su grupo ha presentado un recurso de reposición contra el decreto de Alcaldía que nombra a Rodríguez interventor accidental, "por entenderlo contrario al ordenamiento jurídico, debiendo ser declarado nulo".

Montero ha proseguido haciendo referencia a "partidas infladas en base a ordenanzas que no se han modificado", como la del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): "Esto es como el que se va a comprar una casa en base a un trabajo que supuestamente tendrá el año que viene".

En este sentido, Aix ha hablado de "ingresos ficticios" y subida de impuestos que se lo ponen "más difícil a quienes quieren vivir e invertir en Orihuela".

En cuanto a las inversiones, Montero las ha definido como "una declaración de intenciones". En total, se prevén unas 140. Ante este volumen, ha afirmado que "el Ayuntamiento no tiene la capacidad de realizarlas de aquí a final de año", por lo que ha solicitado al equipo de gobierno que detalle cuáles se llevarán a cabo. "No me baso en la fe, sino en los hechos, y son unos malos gestores", ha incidido.

El edil de Cambiemos también ha hecho referencia a que todo indica que "estos presupuestos se van a prorrogar el resto de mandato", por lo que "Vox se va a convertir en irrelevante".

Valverde ha manifestado que el capítulo de inversiones, que lleva en el proyecto el apellido de "reales", con un importe de 40,9 millones de euros, tiene "un plazo de amortización de 15 años, que es perfectamente asumible", destacando el Centro Ocupacional Oriol (1,9 millones), así como la pasarela sobre la AP-7 en Lomas de Cabo Roig (1,3) y el depósito de agua potable en la Costa, la de mayor cuantía, con 2,8.

Manuel Mestre (Vox), por su parte, ha aprovechado la ocasión para recordar que su grupo ha sufrido "ataques de la oposición, llamándonos ultras e ineptos", todo ello con el fin de "desestabilizar el pacto de gobierno". Sin embargo, ha sacado pecho, "hemos logrado en nueve meses lo que usted [a Aix] no fue capaz en seis años, ni usted [a Carolina Gracia] hizo en dos años, pese a que el motivo de la moción de censura". "Son como Atila, por donde pasan no crece la hierba", ha dicho a Aix.

En la misma línea, Valverde ha recriminado a Aix que "gracias a usted Orihuela no tiene presupuesto desde hace cinco años" para añadir que "ahora tenemos unos socios más comprometidos". "Ciudadanos entiende de lealtades y no de subordinaciones", ha respondido el de Ciudadanos.

"Lo único que van a tener es una deuda y una herencia carísima que nos dejan", ha subrayado la portavoz socialista, que ha recordado que la exalcaldesa Mónica Lorente gastaba 140 millones de un presupuesto de 90, "algo que todavía estamos pagando". "Pepe Vegara invita y los oriolanos pagamos", ha concluido Gracia.

"El PP puede presumir de gestión económica", ha insistido Valverde, que ha respondido a los socialistas que en 2015 dejaron una deuda de 37 millones que ahora está en cuatro.