Rojales paga in extremis una deuda con el Consorcio de Bomberos para tener retén en las fiestas

El Consorcio Provincial de Bomberos ha remitido este lunes un escrito al Ayuntamiento de Rojales en el que le informa de que no habrá retén en los actos de las fiestas patronales, en junio, ni en los actos festivos de las urbanizaciones y Heredades (en agosto), ni en las fiestas de la Virgen del Rosario, en octubre.

En concreto, el documento explica que se deniega por la deuda contraída -en concepto de aportaciones estatutarias- por el Consistorio con el Consorcio. Así, el escrito añade que estos servicios no serán atendidos en virtud del acuerdo adoptado por la asamblea general celebrada el 19 de septiembre de 2012, que textualmente dice que "no se atenderán los servicios de retenes de prevención de fiestas, actividades pirotécnicas, eventos culturales, deportivos y cualesquiera otros organizados por los ayuntamientos que no estén al corriente, tanto de sus aportaciones del año en curso, como de las deudas de años anteriores, aunque estén satisfaciendo las mismas a través de planes de amortización aprobados".

El mismo documento especifica que se trata de los retenes previstos para los días 15/06/24 a las 14.30 horas, 21/06/24 a las 23.30, 29/06/24 a las 21.45, 03/08/24 a las 23.45, 15/08/24 a las 21.30 y 07/10/24 a las 21.00.

Esta comunicación ha hecho que Santiago Vilella, portavoz del Partido Demócrata de Rojales (Pader), diera la voz de alarma por no disponer el municipio de retén de bomberos para dotar de protección a las distintas fiestas.

"No entendemos cómo algo tan básico en un municipio, como el pago de la cuota al Consorcio de Bomberos, no se haya llevado a cabo en tiempo y forma", ha manifestado Vilella, que ha añadido que "esperamos que este impago se solucione lo antes posible, haciendo frente a los consiguientes intereses de demora, para tener cubierta la seguridad durante las fiestas patronales y de barrios y pedanías".

"Queremos pensar que el retraso en el pago ha sido consecuencia de un descuido, del que debe dar explicaciones el equipo de gobierno del PSOE, y no de algo más profundo en lo económico, sobre todo cuando el Ayuntamiento contaba a principios de 2023 con cerca de 8 millones de euros de remanente", ha concluido.

Por su parte, fuentes municipales consultadas por este periódico afirman que los pagos parciales pendientes, "por un problema administrativo", ya se han abonado, por lo que aseguran que "Rojales contará con el servicio de bomberos cada vez que sea necesario", e incluso manifiestan que esperan que Vilella "deje de alarmar" y pida disculpas.