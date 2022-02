Otra bronca Cs-PSOE en Sant Joan: El alcalde carga contra el edil de Comercio por el mercadillo de Santa Faz

Nuevo choque en el bipartito de Sant Joan entre Cs y PSOE. El alcalde naranja, Santiago Román, ha arremetido contra su concejal de Comercio, el socialista Manel Giner, al que acusa de atribuirse la ampliación de los puestos ambulantes para Santa Faz cuando el primer edil asegura que ha sido por una orden directa suya. Y de paso Román ha criticado la labor de esta concejalía, que afirma no se ha preocupado por los problemas que han sufrido los vendedores ambulantes hasta ahora. Una nueva bronca que se suma a las registradas en los últimos meses con la parcela del ecoparque, el uso de la zona donde se ubica de forma provisional el colegio Lo Romero o la decisión de no aprobar presupuestos para 2021 y centrarse en los de 2022, desde que Román tomó posesión el pasado verano como alcalde.

El martes por la tarde el Ayuntamiento, a través de la empresa de comunicación que tiene contratada, envió una nota de prensa en la que la informaba que «la concejalía de Comercio modifica la convocatoria de puestos ambulantes en Santa Faz ante los cambios positivos de la situación sanitaria», con declaraciones de su edil Giner, que a su vez es el responsable del área de Comunicación Institucional. Y el concejal explicaba que la concejalía de Comercio anulaba la anterior convocatoria, que limitaba los puestos a 20, y se pasaba a los 144 tradicionales, «a tenor de los cambios producidos en la situación socio sanitaria y normativa así como a la vista de los anuncios realizados por la autoridad sanitaria».

Pocas horas después el alcalde, a través de su perfil de Facebook, salía la paso de comunicado de su propio Ayuntamiento ese mismo día y cargaba contra su edil de Comercio y Comunicación. Román asegura que «en relación con los problemas ocasionados desde la concejalía de Comercio (PSOE) a los vendedores que cada año vienen a San Juan durante los días de la Romería de Santa Faz, cuya decisión había sido limitarlos a 20 puestos ambulantes, sin conocimiento alguno del alcalde, y ante las protestas de los vendedores ambulantes, que tienen todo el derecho del mundo a trabajar, esta mañana me he reunido con tres técnicos de dicha concejalía para decirles que si se pueden hacer mascletàs, conciertos, carnaval, etc... Santa Faz no iba a ser menos y que tanto derecho tienen esas personas a trabajar, como l@s sanjuaner@s a poder disfrutar de esos puestos ambulantes».

Y por todo ello «les he dado instrucciones de que cambiaran de inmediato las bases de la convocatoria (5 puestos religiosos, 3 de garrotes, 4 de ferretería y 8 de cerámica) por los 144 posibles siempre que se cubran las peticiones por completo (50 de alimentación, 6 religiosos, 5 de garrotes, 10 bar-remolque, 4 de helados, 6 de ferretería, 5 de sombreros y gorras, 30 de bisutería, marroquinería y juguetes, 4 de churrería, 4 de camisetas, 15 de cerámica y 5 de platería)».

Y agrega que «pues bien, mi sorpresa ha sido esta misma tarde cuando, después de no haberse preocupado por este problema todo este tiempo, su único interés ha sido enviar una nota de prensa a los medios anunciando que ha sido él quien ha dado solución al problema que creó. Seamos serios y responsables. Así no vamos, señores socialistas». Y adjuntaba en su Facebook las bases propuestas inicialmente y las bases que se van a publicar finalmente con los nuevos puestos «después de mi reunión de hoy» martes. Hoy el alcalde no ha querido hacer más manifestaciones al respecto.

Por su parte el edil de Comercio no ha querido hoy tampoco hacer declaraciones sobre las manifestaciones de Román, reiterando lo manifestado en la nota de prensa y que la medida de ampliar los puesto ha sido iniciativa de su concejalía.

El comunicado

En el citado comunicado se explicaba que «el pasado 20 de enero de 2022 se dictó providencia sobre la convocatoria del procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de autorizaciones para la venta no sedentaria en la Romería de Santa Faz 2022, dictándose Decreto el 21 de enero de 2022, mediante el cual se aprobaban las bases. Tras la publicación de las mismas en el BOP nº 29 el pasado 11 de febrero de 2022 y a tenor de los cambios producidos en la situación socio sanitaria y normativa así como a la vista de los anuncios realizados por la autoridad sanitaria, la concejalía de Comercio que dirige el socialista Manel Giner, ha propuesto a los servicios técnicos la anulación de la anterior convocatoria y bases, con el objeto de lanzar una nueva en el plazo más breve posible incluyendo un mayor número de puestos que incorpore las tipologías que habían quedado excluidas».

Por ello, «se ha incoado una nueva convocatoria ampliando el número de puestos de venta ambulante y aprobando las bases del procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las autorizaciones administrativas para la venta no sedentaria en la Romería de Santa Faz 2022 que serán efectivas, según nos indican, tras su publicación en breves días en el BOP».

Y Manel Giner manifestaba en la nota que «la administración en general, y en este caso en concreto la concejalía que dirijo, debe mantener un equilibrio, que siempre es complejo, entre las garantías generales para la ciudadanía y el mejor derecho para el ejercicio de la actividad comercial que al final redunda en un mismo bien. Ha sido norma para mí y mi equipo durante estos dos años de pandemia. Por eso y ante la mejoría de la situación sanitaria y normativa hemos decidido ampliar el número de puestos y abrirlo a los de alimentación que habían quedado restringidos en la anterior convocatoria».

El concejal añadía que «hay que tener presente que la celebración o no de la romería era una decisión de la vecina ciudad de Alicante donde es festivo local, mientras que la convocatoria administrativa corresponde a nuestro municipio donde es laborable y aperturable y es donde se celebra la feria. Esto, ante la falta de información por parte de la capital a nuestro Ayuntamiento, ha dificultado y ha supuesto también un retraso en la convocatoria y en el carácter de la misma, al no haber existido comunicación más allá de la prensa. Finalmente podremos atender, manteniendo la debida prevención y gracias al esfuerzo de los técnicos, todas las consultas que hemos gestionado en estos días en la concejalía de una forma positiva, posibilitando los cambios que garanticen una feria de Santa Faz lo más parecida a la que tradicionalmente estamos acostumbrados y deseamos, ofertando un total de 144 puestos».