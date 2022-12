El PSOE de Sant Joan aplaza hasta después de Navidad la remodelación de áreas y Eva Delgado asume Fiestas

El terremoto de la destitución del concejal de Fiestas de Sant Joan d'Alacant no ha logrado romper el pacto de gobierno PSOE-Ciudadanos. El grupo municipal socialista que es el afectado por la decisión del alcalde y socio del gobierno, Santiago Román, de Ciudadanos, ha optado por aceptar la decisión del primer edil, aunque siguen insistiendo que ni les gusta ni la comparten. Y de hecho, apuntan directamente al área de Hacienda, que dirige el primer edil, como la que ha provocado que las luces de Navidad aún no luzcan al no llevar a aprobación los presupuestos a tiempo.

"No nos ha gustado la decisión y no entendemos los motivos y lo vemos extremadamente exagerado", afirma la portavoz socialista, Esther Donate, "Jaime no tiene nada que ver con el retraso de la instalación de las luces de Navidad que no han llegado porque no había dinero". Y a renglón seguido advierte que cualquier planteamiento para remodelar el grupo municipal se va a realizar en enero.

El grupo socialista ha optado por aplazar cualquier decisión importante hasta que pasen las fiestas navideñas porque advierten de que gestionan áreas especialmente sensibles e importantes y que van a tener especial peso estas fechas como son Fiestas, Comercio, Mercado Cultura, Educación con la Escuela de Navidad... y su responsabilidad es sacarlas adelante y evitar más polémicas.

"Queremos centrarnos ahora en sacar adelante todo lo que tenemos. Muchos se van de vacaciones, pero nosotros no. Tenemos tanto por sacar que vamos a centrarnos en gestionar que es por lo que nos pagan y en cuanto pase esto entonces hablaremos de remodelación, organizaremos y ya veremos", explica Donate.

"En vistas de que las Navidades son ya y que la concejalía es del PSOE. Que tenemos que darle una solución rápida, porque no solo están las luces, hay muchas actividades de fiestas y una Cabalgata por organizar, hemos entendido que de manera urgente se tenía que dar un nombre, que ha sido Eva Delgado, que ya ha llevado Fiestas y conoce la estructura de la concejalía. Lo hemos hecho por ser ágiles. A posteriori veremos y analizaremos si tenemos que hacer otro tipo de comunicado, pero a corto plazo teníamos que dar un nombre para que la Concejalía no se vea perjudicada, porque nos importan las actividades de fiestas. A nivel político analizaremos, pero ahora nos importan las fiestas", insiste.

Es la actual concejala de Urbanismo la que por el momento asume la responsabilidad del área de Fiestas hasta que no se plantee la remodelación. Aunque, al menos este lunes, la edil aún no había recibido por parte del alcalde el decreto oficial que revoca las competencias de Albero. Donate explica que precisamente para conocer los detalles ha llamado por la mañana al alcalde pero no le ha devuelto la llamada.

Y el primer edil por su parte asegura que el documento está formalizado desde el mismo viernes, pero lo cierto es que ni siquiera el afectado ha recibido comunicación oficial alguna, más que la información de la portavoz.

"El alcalde no se ha puesto en contacto conmigo. Sé lo que me ha comentado Esther, que no me supo muy bien decir por qué revocaban mis competencias", explica Albero, quien reconoce "no entender" lo que ha pasado. Máxime cuando defiende que desde noviembre de 2021 ha emitido tres providencias instando a la contratación de todas las luces de fiesta, incluidas las de Navidad.

Por su parte, el alcalde insiste en que "el PSOE puso voluntad en que hubiera crédito para garantizar el alumbrado en las fiestas de septiembre, si embargo, esa voluntad desapareció para las luces de Navidad, aún con el Presupuesto aprobado por el pleno el 11 de octubre. Es irresponsable que no hayan mostrado el mismo interés y que ahora pretendan eludir responsabilidades".

Instalando las luces

El viernes, el alcalde de Sant Joan d'Alacant tomaba la drástica decisión de cesar en su cargo de concejal de Fiestas a Jaime Albero, exalcalde socialista que cedió su vara de mando a Román en virtud del pacto de gobierno alcanzado en las elecciones municipales de 2019. En pleno puente festivo Sant Joan lucía sin los tradicionales adornos navideños y sin arcos ni luces. Mientras que años atrás era en el Puente de la Inmaculada cuando lucían en las calles, ahora mismo todavía no están instalados los arcos.

A lo largo de este lunes se han colocado los tensores y todos los cables donde se van a sujetar los arcos y decoraciones luminosas previstas y por la noche comenzaban a instalar las luces en las calles, según ha explicado el primer edil, quien advierte que aún van a ser necesarios otros dos o tres días para finalizar el trabajo. Desde el grupo socialista por su parte indican que a medida que se instalen se irán encendiendo los tramos.

"Centrados en nuestras áreas"

"Como grupo hemos tomado la decisión de hacer un comunidado y el partido por su parte actuará en consecuencia", explica Donate. El grupo emitió en la tarde del viernes un escrito advirtiendo de que ha sido la falta de presupuesto lo que ha llevado a Sant Joan a no tener luces, aunque desde el propio grupo algunos concejales reconocían la tibieza de dicho comunicado.

Donate evita hablar de cómo es actualmente la fortaleza del pacto de gobierno. "Nosotros estamos centrados en nuestras áreas y sacarlo todo adelante y lo que hagan los demás nos da un poco igual".

Por otra parte, el concejal y exalcalde Albero ya había anunciado su intención de no presentarse ni ir en las listas en las próximas elecciones municipales. Y advierte de que va a acabar el mandato porque "estoy por responsabilidad. Me presenté en 2019 como cabeza de lista y aguantaré. No voy a seguir porque he conseguido los objetivos que me marqué y estoy orgullos de mi labor política: la titularidad del Lloixa, el Centro de Salud, el Tram, Nou Nazareth, la Torre Ansaldo, el Colegio Lo Romero...",