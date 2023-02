Xixona entierra el proyecto del pabellón cubierto

Xixona seguirá sin disponer de pabellón cubierto los próximos años. El golpe de gracia al proyecto estrella del PSOE lo han dado los dos ediles de Cs que han abandonado el ejecutivo, Javier Gutiérrez y José Martínez, dejando en minoría al equipo de gobierno formado por los socialistas y el tercer concejal naranja, Eduardo Ferrer. La alcaldesa Isabel López ha reconocido que "el proyecto del pabellón está enterrado. Hay que ser realistas", aunque asegura que seguirá luchando por contar con esta infraestructura, aunque sea empezando desde cero el proyecto.

Pese a que el segundo concurso de licitación aún están en marcha analizando la oferta de la única empresa que se ha presentado, López admite que este proyecto no verá la luz. Y todo tras casi una década de azarosa tramitación, en la que el PSOE ha tenido que convencer en dos mandatos diferentes a otro grupo para que respaldara, renegando ambos finalmente del mismo, con recurso incluido de una empresa que frustró su licitación antes de las elecciones de 2019. Su precio de salida eran 4 millones, aunque según Cs este se iba a elevar a 6,5 millones, algo que niegan los socialistas, ya que había margen para recortar el proyecto de llegar a esa cifra, algo que se sorprenden que sepan los naranjas, ya que no se ha abierto la plica con la oferta económica. PP, Compromís y Més Xixona ya se habían opuesto al proyecto por su alto coste inicial, aunque esta última lo respaldó en 2018.

La primera edil ha explicado que a tres meses de las elecciones, no van a tomar ninguna decisión al respecto, ya que la falta de apoyos es evidente, aunque tendrá que pasar por el pleno la desestimación de la licitación. La edil reconoce las dificultades por las que ha pasado el proyecto. Y ha destacado que "hemos hecho todo lo posible por tener el pabellón, hemos logrado apoyos, pero llegados a este punto no podemos defender más este proyecto, es inviable por la falta de apoyos. Tengo que ser realista, sin apoyos no puede salir adelante. Lo hemos intentado, con un enorme desgaste".

Pero ha insistido en que "el futuro pasa por mejorar las infraestructuras deportivas, como hacen otros muchos municipios. La gente joven lo pide", preguntándose "cuándo es el momento de invertir en la gente joven".

Así, López, de seguir en la Alcaldía, explica que "habrá que revisar el proyecto, y si tenemos que empezar de cero, lo haremos. Xixona va a tener pabellón cubierto, en lo que esté en mi mano. Lamento mucho que no haya salido adelante porque había además alternativas y margen para rebajar su precio, ya que no solo contemplaba la pista, sino otros deportes como tiro con arco, otras salas, sala polivalente. Y si tenemos que renunciar a ellas, que sea más pequeño, lo haremos, pero bajo la condición de que sea un pabellón donde se puedan disputar competiciones, y no una pista techada". Así tendrá que contar con las medidas necesarias para la homologación de las pistas.

Larga tramitación

El camino del pabellón ha sido muy complicado, ya que el PSOE inició su tramitación en 2014 con la licitación de la redacción del proyecto, bajo gobierno de Ferran Verdú. En la legislatura entre 2015 y 2019, con Isabel López al frente, los socialistas lograron finalmente que sus socios de gobierno, Més Xixona, apoyaran el pabellón y saliera adelanta la adjudicación de las obras tras unas complicadas negociaciones, pero el recurso de una de las empresas bloqueó el proceso meses antes de las elecciones de 2019, y cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo desestimó, ya no dio tiempo para culminar la adjudicación por la llegada de las elecciones.

Y aquellos comicios dejaron sin mayoría a PSOE y Més Xixona, gobernando en minoría los socialistas hasta el verano de 2020 cuando entró en el ejecutivo Cs, que pese a rechazar vehemente durante la campaña electoral el pabellón, después ha respaldado el proyecto y la adjudicación de las obras. Pero en encarecimiento de materiales al pasar cuatro años desde el inicio del concurso hizo que quedara desierto, al renunciar las dos empresas que quedaban como candidatas. Y ahora, a las puertas de otras elecciones, el pabellón finalmente es enterrado... a la espera de que la Corporación que surja de los comicios impulse otro pabellón cubierto, un proyecto reclamado desde hace décadas para Xixona.

El pabellón que se proyectaba entre el polideportivo y el centro de salud contaba con 5.177 metros cuadrados y estaba dividido en tres plantas, con dos pistas y capacidad para 554 espectadores.