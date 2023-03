Sin consenso no se hará nada en la planta de basuras de Les Canyades de El Campello. Los vecinos y afectados por el vertedero se reunieron este pasado jueves con la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, para abordar la problemática del vertedero, que desde 2009 causa graves episodios de malos olores en la zona norte, y las dos ampliaciones que tramita la empresa FCC, que la Conselleria ha anunciado que no autorizará, y a las que se oponen vecinos y Ayuntamiento. Y Moreno ha emplazado a los vecinos a una reunión a tres bandas entre afectados, Conselleria y Ayuntamiento.

El objetivo de este encuentro es alcanzar un consenso, ya que desde Presidencia de la Generalitat han sido claros este viernes: "No se hará nada que no tenga consenso", respaldando así las manifestaciones de la consellera Isaura Navarro del mes pasado, que aseguró en Las Cortes que no dará luz verde a las ampliaciones que se tramitan.

Al encuentro acudieron la delegada del Consell, representantes de la Asociación de Afectados por el Vertedero y de la Asociación Vecinal Campellera, así como dos concejales del PSOE campellero, su portavoz Vicent Vaello y Raquel Marín. Y se ha celebrado tras comprometerse el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con los afectados durante un acto que se celebró la semana pasada en El Campello.

En un comunicado, la Asociación Vecinal Campellera ha explicado que "en dicha reunión, realizada a instancia de las asociaciones tras la reciente visita a El Campello del presidente de la Generalitat Valenciana, se buscaba conseguir una declaración pública y oficial por parte de la Presidencia que ratificara las declaraciones de la consellera Isaura Navarro, en las que aseguraba que la Generalitat no autorizará las ampliaciones del vertedero solicitadas por FCC".

"A lo largo de la reunión se volvieron a exponer los detalles técnicos medioambientales y urbanísticos que justifican dicha negativa a la ampliación del vertedero y, además, evidencian las deficiencias en la gestión de la planta de tratamiento de residuos anexa al vertedero, por lo que reclamamos una rápida y eficaz finalización de las obras en dicha planta. Por su parte, la delegada tomó nota de nuestras solicitudes para dar parte al presidente Ximo Puig, subrayando la necesidad de un consenso político, entre Conselleria y Ayuntamiento, y de un consenso ciudadano que, representado por las asociaciones de El Campello, queda ratificado", ha apuntado el colectivo vecinal.

"Para conseguir el citado consenso político, la delegada del Consell nos insta a que organicemos una reunión entre asociaciones, Conselleria y Ayuntamiento. Desde la Asociación Vecinal Campellera nos sorprende que este tipo de reuniones, si tan importantes son, no se hagan de oficio por parte de las administraciones. Aun así, recogemos el testigo y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que ese consenso político sea una realidad en un futuro cercano".

Del mismo modo los vecinos instaron a la Generalitat a que "resuelvan las 1.400 alegaciones que hay presentadas, por la Asociación Vecinal, Ayuntamiento y vecinos".

Por su parte, desde la Generalitat han manifestado este viernes que la delegada del Consell "puso sobre la mesa que a la hora de buscar consensos es mejor contar con todas las administraciones", y por eso "es lógico contar con el alcalde" Juanjo Berenguer (PP), que también se ha mostrado contario a la ampliación. Así, manifestaron que "el mensaje de Presidencia es claro: no se hará nada que no tenga consenso".