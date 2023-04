El tripartito que arrancó en El Campello hace cuatro años se queda en un solo partido, el PP. El alcalde Juanjo Berenguer ha anunciado que este viernes expulsará de la Junta de Gobierno Local a la exedil de Vox María José Sañudo, tras su marcha de la formación ultra para encabezar un nuevo partido de su misma órbita, España Viva.

Así, tras echar del ejecutivo a Cs el pasado junio tras más de un año de constantes enfrentamientos y quedarse en un bipartito, ahora el PP se queda solo con la salida de Sañudo, aunque esta no ha tenido delegaciones en estos cuatro años, solo un asiento en la Junta de Gobierno, con su correspondiente sueldo.

El primer edil ha dado a conocer esta medida en el pleno ordinario de abril, donde se ha dado cuenta del paso al grupo de no adscritos de Sañudo, que mantiene el acta, y la recomposición de las comisiones. Así, el pleno pasa a estar conformado por dos ediles tránsfugas, Sañudo y la exconcejal de Cs Eva Segura, esta última incluida en la lista del PP para las elecciones del 28M.

Eso sí, el alcalde ha señalado que según el informe del secretario, ambas no tienen la condición de tránsfugas, al "no haber propiciado un cambio en las condiciones políticas" del Ayuntamiento, algo que ha reconocido que desconocía hasta ahora. Pero esto viene a contradecir el Pacto Antitranfuguismo, que el PP ha abandonado, y que establece que "se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes".

La medida de sacar a Sañudo del ejecutivo se produce tras formalizar en este pleno su paso al grupo de no adscritos. Solo cobrará por asistencia a plenos, también se va a cesar a su asesora y pierde su despacho.

Además, Berenguer ha añadido que "no me cabe duda que los vecinos tomarán nota, seguro, para bien o para mal, en un sentido u otro".

Desde la oposición, antes que hiciera público Berenguer la expulsión, han reclamado la retirada de su sueldo, al no ser ya portavoz de una formación política, y han exigido su salida de la Junta de Gobierno. El portavoz de Cs, Julio Oca, ha calificado de "surrealista" la situación del Ayuntamiento con dos tránsfugas, afirmando que Sañudo "solo lo hace por la pasta y el sillón" porque notificó su paso al grupo de no adscritos el 5 de abril, pero ha mantenido el sueldo hasta finales de este mes, "en contra del criterio del Tribunal Constitucional". Y ha lamentado que mantenga los sueldos de Sañudo y su asesora "por no hacer absolutamente nada", criticando la "política que hace el PP, solo les importa su sillón y sueldo".

El concejal de Compromís, Benjamí Soler, ha preguntado por las retribuciones que iba a percibir Sañudo tras su salida de Vox, y ha alertado que no puede seguir cobrando después de haber notificado el 5 de abril su salida de Vox. De todas formas, el alcalde ha apuntado que en su sueldo no se especifica lo que cobraba por portavoz y lo que era por ser parte de la Junta de Gobierno.

El edil de EU Pedro Mario Pardo ha insistido, al igual que Cs, que Sañudo es una tránsfuga y ha exigido que renuncie el acta, ya que "no representa ya al partido por el que se presentó a las elecciones".

Y el concejal de Podemos Eric Quiles ha reclamado también la renuncia de Sañudo y Segura "por dignidad", calificando la situación de "anomalía democrática" protagonizada por "dos concejalas y un grupo político", en referencia al PP, recordando que una está en el pleno por los votos de Vox y se va a presentar por España Viva, y Segura lo está por Cs pero se va a presentar por el PP.

Por su parte Segura ha pedido a EU y Podemos "que se apliquen lo que piden" en referencia a dejar el acta, alegando que se presentan por otras siglas a las elecciones, ya que ambas formaciones han acordado concurrir en coalición, a lo que han replicado recordando que siguen representando a EU y Podemos.

Sañudo ha cargado contra Cs, apuntando que dos ediles de la formación han dejado el acta en estos cuatro años y otra ha salido de la formación, por lo que "no es quien para hablar de moralidad". Y a EU y Podemos ha señalado que "las cosas cambian", recordando ahora van a ir juntos pero en la pasada legislatura se denunciaron mutuamente.

Del mismo modo ha agradecido el apoyo de los 812 vecinos que la votaron en 2019, y que va a seguir trabajando, ahora desde España Viva.