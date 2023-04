Desencuentro entre Sant Joan d'Alacant y Alicante a cuenta de las conexiones viarias que comparten ambos municipio. El escrito que esta semana pasada el edil de Urbanismo alicantino, Adrián Santos Pérez, envío al consistorio santjoner conminando a terminar los viarios que comparten y que afectan a la urbanización de Nou Nazareth han generado sorpresa e incredulidad en el consistorio santjoanero.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, no da crédito a la petición que ha hecho el edil alicantino y señala que el escrito que presenta Santos apremia a Sant Joan a hacer las obras que asume que tiene que hacer Sant Joan y explica que el paso más importante es contar con los terrenos para hacer esta obra, que pertenecen a Alicante.

"Es totalmente absurdo el escrito que ha enviado", califica el primer edil. "El Ayuntamiento de Sant Joan ya le informó que necesitábamos disponer de los terrenos que pertenecen a Alicante. Y para contar con esos terrenos, era el Ayuntamiento de Alicante quien tiene que ceder esas parcelas antes a Sant Joan, si no no podemos hacer nada", añade. Y adelanta que desde el consistorio enviarán un escrito de contestación oficial en los próximos días

"No podemos actuar si Alicante antes no expropia los terrenos, con su indemnización correspondiente, para luego cedérnoslos" Santiago Román - Alcalde de Sant Joan d'Alacant

En el límite de la nueva zona urbanística de Nou Nazareth, en su entronque con la avenida Conrado Albadalejo que pertenece al término de Alicante, está previsto ensanchar la calle en dirección al término municipal de Alicante. Una actuación que tiene que realizar el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y que el alcalde Román explica que son condiciones de conexión e infraestructuras contenidas en la ficha de Planeamiento y Gestión del sector Nou Nazareth que fueron aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo en agosto de 2005.

De forma categórica, desde el consistorio santjoanero se advierte que hay un paso fundamental que todavía no se ha dado y que es imprescindible. "Nosotros no podemos actuar todavía porque para que nosotros podamos ensanchar esa carretera, para que podamos desdoblarla, en primer lugar, el Ayuntamiento de Alicante tiene que expropiar esos terrenos y una vez expropiados o cedidos por los propietarios, con su indemnización correspondiente, es el Ayuntamiento de Alicante quien tiene que cederlos a Sant Joan. Y eso no se ha hecho todavía".

No condiciona la entrega de las casas

La buena noticia de todo ello es que, según adelanta el regidor municipal de Sant Joan, las conexiones todavía pendientes de realizar no van a dificultar de ninguna forma la apertura de la urbanización de Nou Nazareth. Y sobre todo, no condicionan la entrega de las viviendas, que asegura, mantienen la fecha del mes de junio para que los primeros propietarios puedan empezar a trasladarse a sus nuevas casas.

"Esa actuación que hay que hacer de desdoblar la carretera no tiene que ver nada con la finalización de las obras de Nazareth, no dificulta la apertura, porque está fuera del sector", advierte Román, que recrimina que "Urbanismo Alicante no ha hecho su trabajo. El 27 de febrero requerimos al Ayuntamiento de Alicante para que nos cediera las parcelas y no han hecho nada, no han respondido".

Conexiones

El escrito del pasado febrero, firmado por la anterior edil de Urbanismo, la socialista Eva Delgado, envíaba a Alicante la propuesta de condiciones de urbanización de las conexiones viarias de la avenida Conrado Albadalejo el tramo de la Vía Parque hasta el acceso a la playa de Alicante, prolongación de las ronda de San Joan-Sant Vicent del Raspeig; y de la prolongación de la calle Edil Marina Olcina, vial 'O' anteriormente, hasta la prolongación de la Ronda de Sant Joan- Sant Vicente del Raspeig

Sant Joan enviaba la propuesta de urbanización de las conexiones viarias y solicitaba a la vez la autorización para realizar los cortes de trafico solicitados para la ejecución de la rotonda.

"La puesta en servicio del sector requiere necesariamente la ejecución de las conexiones, ya que lo contrario ocasionaría graves problemas de tráfico y movilidad" Adrián Santos Pérez - Concejal de Urbanismo de Alicante

Escrito sin respuesta

Pero de este escrito Sant Joan nunca ha recibido respuesta, según asegura el alcalde Román, quien no entiende que el concejal de Urbanismo alicantino en el documento enviado a Sant Joan les advierta de que "la puesta en servicio del sector y ocupación del mismo requiere necesariamente la previa ejecución de las conexiones, ya que lo contrario ocasionaría graves problemas de tráfico y movilidad que afectarían directamente a zonas consolidadas del municipio de Alicante".

Fin del plazo dado a los vecinos

Este domingo finaliza el plazo que desde el Ayuntamiento se les ha dado a los compradores de una vivienda en Nou Nazareth para acabar las obras de urbanización del sector que está desarrollando CHM. Y aún quedan flecos que desde el consistorio asegura que se van a dejar listos durante la próxima semana.

El alcalde asegura que se ha cumplido con el compromiso de ejecutar la urbanización y expone que el próximo paso es contar con suministro eléctrico. A la vez que indica que la dirección de obra ha comunicado que lo que todavía no ha finalizado son las zonas verdes, a lo que no da mucha importancia porque "lo que quede pendiente será cuestión de días"

Sobre las diferencias con Alicante, el concejal de Urbanismo, el popular Manuel Aracil, explica que es consciente de que ha habido una discusión técnica "por las parcelas colindantes donde tiene que ir la rotonda", pero se emplaza a la semana próxima a una reunión técnica para conocer todos los detalles. Y adelanta también con sorpresa que "Sant Joan nunca se ha negado a realizar las conexiones viarias que le corresponden".

Mientras tanto, los futuros vecinos asisten impotentes a la situación, con el único objetivo de tener cuanto antes sus viviendas. El próximo viernes 5 de mayo el alcalde, el edil de Urbanismo y los técnicos les han emplazado a una reunión para exponer los detalles de la obra y los siguientes pasos a dar.

Los propietarios se mantienen informados a través de sus redes sociales en las que están conectados y tratan de conocer de primera mano los pormenores de la actuación. Los últimos detalles que han conocido tras preguntar en el Ayuntamioento es que Iberdrola empezó la semana pasada a realizar las primeras comprobaciones; y que no ha autorizado a encender el alumbrado público hasta que no esté el de las viviendas. Están satisfechos porque les han comunicado que lo más importante de la red interna eléctrica está terminado y con comprobaciones desde ayer. Y según las previsiones, las promotoras podrá solicitar la licencia de primera ocupación en la segunda quincena de junio.