La Generalitat autoriza una tercera pequeña planta solar en Mutxamel, todas promovidas por la empresa murciana Pidesa. En este caso se trata de una instalación que había sido inicialmente denegada a principios de 2022, por ubicarse a menos de 500 metros de un enclave arqueológico protegido. La mercantil presentó un recurso de alzada que ha sido aceptado, al considerar que no afecta a la balsa romana descubierta en la zona, por lo que finalmente ha obtenido vía libre para poner en marcha el complejo.

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha emitido una resolución con fecha 17 de mayo por la que, a través del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, se otorga a la empresa fotovoltaica La Nebulosa autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y se aprueba el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado, de una planta solar y de su infraestructura de evacuación, ubicada en el término de Mutxamel, con una potencia instalada de 3,50784 MWn, denominada FV La Nebulosa.

Esta resolución se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), dando vía libre a Pidesa para levantar el huerto, para lo que deberá obtener la correspondiente licencia de obras del Ayuntamiento.

En la tramitación del proyecto se han producido algunas modificaciones, ya que se reduce el número de módulos fotovoltaicos, de 6.464 a 6.160, al aumentar su potencia de 540 a 575 kW. Abarca 3,7 hectáreas en la zona de La Borratxina, junto a la carretera de La Torreta que une Mutxamel con San Vicente. Y se prevé una inversión de 1,4 millones. Contempla un tendido subterráneo de más de 800 metros para llenar la energía hasta la subestación de San Vicente.

La denegación inicial al proyecto se debió a que existe a menos de 500 metros un elemento patrimonial protegido. En concreto se trata de los restos de una balsa romana que fue excavada entre 2015 y 2016 por el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) en el barranco del Juncaret, al sur de la segunda circunvalación. El Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje en su resolución negativa advertía que "los emplazamientos de las centrales fotovoltaicas deberán distar al menos 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden como son los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL), Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos", y Mutxamel está tramitando la declaración como BRL para la balsa, por lo que a efectos legales goza de tal protección. Por ello, este enclave se consideraba «un recurso paisajístico por su interés cultural y patrimonial».

Por su parte la promotora alegó sin éxito, manifestando que se «se trata de un elemento ya excavado y documentado arqueológicamente que, en el borrador de Catálogo, se propone como protección parcial y cuyo entorno de protección no se ve afectado por la localización propuesta para la instalación de la central solar, con la que no tiene conexión visual ni de accesibilidad». Y que «no puede considerarse un recurso paisajístico, por cuanto no se trata de un elemento que la sociedad local considere como hito paisajístico y sus condiciones de percepción no serán modificadas por el proyecto».

Y al no aceptar esta alegación, presentó un recurso de alzada en el que finalmente se le da la razón, al considerar que no afecta a la visibilidad del enclave, que por otra parte se encuentra enterrado. La balsa romana pertenece a la época alto imperial y es de planta rectangular, con una proyección de 16,75 metros de longitud por 13 metros de anchura, construida con suelo y muros de hormigón romano, revestido de mortero hidráulico. Actualmente, los restos están cubiertos con material geotextil y tierra para su protección dentro del propio barranco.

La autorización incluye una serie de cambios y mejoras para reducir el impacto de la instalación en esta zona, como plantación de almendros y otras especies.

Otras plantas

Esta empresa ya había obtenido autorización para otras dos plantas. Hace escasos días dio el visto bueno a FV Mutxasolar, de 6,93 MW de potencia, en la zona de Cotoveta, en la linde con El Campello y Sant Joan, junto al río Seco-Montnegre, sobre 10,5 hectáreas. Y lo ha hecho tras reordenar el proyecto para no afectar a enclaves arqueológicos del río Seco, y soterrar la línea aérea que iba a pasar por encima del cauce, Contará con 12.690 módulos de 575 W, sobre 8 hectáreas. Y el pasado año autorizó la primera de las proyectadas en Mutxamel: FV Mutxamel, de 2,8 MW de potencia en la zona de la Pujada de la Borratxina, en la zona norte del término municipal. Contempla un campo generador de 6.804 módulos fotovoltaicos de 455 Wp cada uno sobre 6,2 hectáreas.

Además, entre Mutxamel y Busot pero ya en término municipal de Alicante, Pidesa también ha pedido autorización a través de la firma Monte Olimpo para la FV Bonalba, que contaría con una potencia de 3 MW sobre 4 hectáreas junto a la carretera CV-773, con una inversión prevista de 1,2 millones.