La limpieza es una de las principales motivos de queja de los ciudadanos. Y para los residentes de San Vicente del Raspeig es fundamental, y especialmente porque el municipio cuenta con una importante población en el extrarradio y urbanizaciones. Vecinos que han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de percibir una mejoría.

El flamante alcalde del municipio, el popular Pachi Pascual, asegura que la limpieza del municipio es uno de los puntos importantes en los que va a incidir como primer edil. La situación actual del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza es muy precaria desde hace años, ya que los medios materiales se remontan al contrato de 2012 y la ciudad ha crecido considerablemente, por lo que el nuevo equipo de gobierno ya ha empezado a buscar soluciones para que la ciudad pueda mejorar este aspecto.

El alcalde se ha estrenado este martes en su primera rueda de prensa, precisamente relacionada con el cuidado del medio ambiente. Y ha reconocido que es una prioridad para su gobierno que el contrato de la basura se apruebe lo más pronto posible. Sin embargo, eso significa tiempo, ya que el Ayuntamiento tiene que volver a redactar un pliego de condiciones que regule cómo debe ser el servicio. Y esta redacción tiene un plazo de 14 meses, que considera que podrán acortarse. Pero a continuación se tiene que sacar a licitación, lo que también supondrá meses de tramitación.

Consciente de que hay que encontrar soluciones provisionales, Pascual adelanta que ya está estudiando con los técnicos la manera de realizar esos necesarios refuerzos.

"La limpieza y la recogida de residuos sólidos urbanos son el principal reto que tiene por delante este nuevo equipo de gobierno. Es en lo que nos vamos a emplear al máximo y desde el primer día estamos teniendo reuniones con los técnicos municipales para tener conocimiento de cómo están los contratos y cómo está la licitación", cuenta el alcalde, quien señala que una vez reunida toda la información, se va a abordar el contrato con los técnicos y con la empresa, no sólo para que esté disponible en el menor tiempo posible, si no también para lograr mejorar la limpieza, tanto de la zona urbana como de las urbanizaciones y de los barrios, "sobre todo en el tema del desbroce", matiza el primer edil.

El alcalde reconoce que la intención es llevar a cabo un plan de choque que está por desarrollar. Y que ello requiere un conocimiento previo de las circunstancias actuales. "Hasta que no tengamos todos los datos, nos sentemos con todos los técnicos y sepamos exactamente no vamos a anunciar nada, pero nuestra intención es hacer algo que mejore no sólo a medio y largo plazo, porque al final necesitamos un contrato que cumpla con las necesidades de San Vicente para los próximo diez años. Pero esto puede aún tardar un tiempo, un año o dos, esperemos que sea lo menor posible mientras tanto tenemos que tomar medidas para mejorar en el corto plazo".

Pachi Pascual ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la campañas”Fiestas con Eco” y “La Peña Recicla” para concienciar del reciclado del vidrio durante las próximas fiestas de Hogueras, que pone en marcha en colaboración con la Generalitat Valenciana. El objetivo es incentivar la concienciación del reciclado de envases de vidrio durante las fiestas de Fogueres y el tradicional Concurso de Paellas, que se celebra este domingo 2 de julio.

San Vicente cuenta actualmente con 260 contenedores de vidrio, uno por cada 227 habitantes; muy por debajo de la media, que es de uno por cada 400 residentes.

Reciclar más de 66 toneladas de vidrio

San Vicente tendrá que superar las 66 toneladas de vidrio que ya recicló en julio de 2022, para recibir el galardón de “las Fiestas con más Eco”.

La iniciativa pretende sensibilizar a los festeros y festeras, así como a los ciudadanos de San Vicente y visitantes en general, de la importancia de separar selectivamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las celebraciones. Así, se ha solicitado la participación activa del mundo fogueril para que reciclen correctamente los residuos de envases de vidrio.

Además del alcalde, ha estado presente el gerente de zona de Ecovidrio, Roberto Fuentes y la presidenta de la Federación de Hoguera y Barracas San Vicente del Raspeig, Mercedes Lillo.

"Interiorizar el reciclaje"

Pachi Pascual, que ha destacado los beneficios medioambientales del reciclado del vidrio, ha animado a los festeros y festeras a que se involucren en esta campaña que, sin duda, “servirá para interiorizar el reciclaje de vidrio en el día a día”, ha indicado. El primer edil asegura que lo que hay que lograr es que “no solo estos días, sino también durante el resto del año, interioricemos la importancia del reciclaje del vidrio”.

Por su parte, el gerente de Ecovidrio ha mandado un mensaje de responsabilidad, ya que, asegura, “los beneficios del reciclaje son evidentes”. “Se trata de campañas enfocadas a los festeros, pero con las que pretendemos que el reciclaje se convierta en un hábito cotidiano de todos los ciudadanos, por eso en estos retos puede participar toda la localidad”, ha dicho.

Por último, Mercedes Lillo, se ha comprometido a animar a los festeros y festeras a participar en esta iniciativa, “ya que consideramos que ambas palabras fiestas y sostenibilidad tienen que ir unidas, para conseguir beneficios para el municipio”, ha dicho.

Concurso de Paellas

En la campaña “La Peña Recicla”, que se llevará a cabo este domingo, durante la jornada del Concurso de Paellas, la empresa sin ánimo de lucro colocará en el parque Lo Torrent, banderolas, contenedores vinilados y una báscula tematizada para pesar el vidrio que cada hoguera y barraca recicle durante el concurso. El horario será de 10:00h a 18:00 horas. La Hoguera o Barraca que más kilogramos de vidrio pese, será premiada con una cesta de productos de la tierra, tras las fiestas. Una ecopatrulla realizará un recorrido para fomentar la participación activa.

En el caso de la campaña “Fiestas con Eco”, Ecovidrio plantea “un reto al municipio”, para recibir el galardón a la sostenibilidad, “Las Fiestas con más Eco”, incrementar las 66 toneladas de vidrio recicladas de julio de 2022, mes en el que se celebran las Fiestas de Fogueres y Barraques.

Un equipo de educadores medioambientales visitarán el miércoles 19 de julio por la tarde y el jueves 20 por la mañana, la zona de racós y barracas para informar a foguerers, barraquers y ciudadanos de la importancia del reciclado de vidrio, así como de sus beneficios ambientales. Los educadores recorrerán el municipio y propondrán retos de Karaoke, habilidades, ingenio y juegos, que servirán para captar la atención de los participantes. Además, se entregarán mochilas con la imagen de la campaña.

Implicación de los sanvicenteros

La localidad de San Vicente cuenta con una significativa implicación en cuanto a la colaboración medioambiental. Hay que recordar que en 2022 recibió el premio al municipio más sostenible, por la campaña “La Reconquista del Vidrio”. Se trata de una campaña en la que el Ayuntamiento participó durante los Moros y Cristianos de 2023 y que mantendrá a lo largo de todo el año con las promociones online.

En 2022, San Vicente del Raspeig consiguió reciclar 712 toneladas de vidrio, un 20% más que en 2021, lo que se traduce en una disminución de la extracción de 1.000 toneladas de materias primas y la emisión de 300 toneladas menos de CO2 a la atmósfera.

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio

Ecovidrio, que cumple 25 años, recicla el 100% del vidrio que se deposita en los contenedores y lo utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases, se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.