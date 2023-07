Isabel López Galera afronta su tercer mandato en la Alcaldía de Xixona. El PSOE ha recuperado el concejal perdido en 2019 y se ha quedado a solo uno de la mayoría absoluta, fijada en siete, por lo que tiene hasta tres partidos con los que podría pactar a la izquierda, aunque de momento ha iniciado el mandato con un gobierno en minoría.

¿El resultado del 28M es un nuevo impulso para los socialistas en Xixona, donde llevan gobernando desde 2007?

Estamos muy contentos de los resultados, porque además han ido a contracorriente de lo que ha pasado en otros lados y es un reconocimiento muy especial de nuestros vecinos al trabajo realizado. Hemos estado al lado de las necesidades y problemáticas de Xixona. La gestión de la pandemia ha marcado esta última legislatura. Hemos explicado las cosas se han hecho y las que no se han podido hacer. Y ahí está el porqué que nuestros vecinos nos han votado más. La valoración es muy positiva y fruto de todo el esfuerzo y defensa que hemos hecho de Xixona. Xixona siempre va primero.

¿Qué ha pasado en la comarca para que solo Xixona y Aigües tengan un alcalde del PSOE?

También Tibi tiene alcalde del PSOE. Creo que no es fácil hacer un balance de lo que ha podido pasar, porque vemos que también en otras poblaciones han subido los votos a los candidatos socialistas pero no ha sido suficiente. Ha habido un incremento de votos a la ultraderecha y derecha que no refleja la sociedad donde vivimos, y creo que son votos prestados. Es importante que sepamos leer lo que pasa en nuestras calles y podamos combatir ciertos mensajes y mentiras que han formado parte del discurso de algunos partidos, en un momento en el que la economía y el empleo va mejor que nunca, en una coyuntura muy mala, y eso ha sido gracias a la gestión desde la Generalitat y el Gobierno de España. Eso hay que ponerlo en valor y ahí está la verdadera importancia de lo que pasa en nuestras vidas. Y por otra parte hay formaciones a la izquierda que han perdido votos.

"Las puertas están abiertas a un pacto, pero no podemos estar meses negociando. El Ayuntamiento no se puede paralizar"

Pese a tener tres opciones para gobernar con mayoría absoluta, Compromís, Més Xixona y el nuevo partido independiente Jijona nos Une, de momento ha decidido gobernar en minoría.

El trabajo en un ayuntamiento no se para. En las reuniones con los grupos políticos hemos explicado que las puertas están abiertas, abierto a un pacto que dé fortaleza y estabilidad al equipo de gobierno. Tenemos la experiencia de hace cuatro años, cuando las conversaciones con Compromís se alargaron durante meses y meses para que luego no llegaran a buen puerto, y al final pudimos alcanzar un acuerdo con Cs. Eso no puede volver a pasar, no podemos estar meses y meses negociando con proyectos a la espera, a ver cómo se cerraba el pacto. De todas formas queremos gobernar con generosidad y visión de futuro y daremos más tiempo. Pero tenía que repartir las delegaciones para que el Ayuntamiento pueda funcionar. Podemos gobernar en minoría sí. Nos vamos a esforzar para llegar a acuerdos y consensos, sí. Lo que tengo claro es que no voy a paralizar la gestión del Ayuntamiento porque no es justo para Xixona. Pido que es urgente si alguien quiere formar parte del equipo de gobierno, que dé un paso al frente y asuma ese interés. Porque lo que he recibido es una llamada del portavoz del Compromís diciendo que se está reuniendo toda la oposición y que quieren delegaciones para todos.

"En materia de infraestructuras la prioridad va a ser cubrir la piscina del polideportivo y las pistas de pádel"

Con Compromís las relaciones estos últimos 8 años no han sido fluidas...

Es evidente que no han sido fluidas, pero creo que cuando alguien da el paso de dedicarse a la política con la idea de defender a su pueblo, por encima de las relaciones tiene que estar el interés de los jijonencos y jijonencas, y yo estoy dispuesta a mirar hacia delante, y no hacia atrás. Pero esto no es un punto y aparte, sino un punto y seguido, porque los jijonencos han votado y nos han reforzado, y consideran que nuestra gestión y proyectos son los mejores. Lo que no podemos es sentarnos en un mesa para cuestionar esos proyectos, sino lo que queremos es un pacto para unir fuerzas. Y por supuesto nosotros estamos dispuestos también a apoyar proyectos del programa de otros partidos, pero no podemos sentarnos en una mesa para bloquear, cuestionar o mirar al pasado, así no llegaremos a un acuerdo ni trabajaremos en positivo. Eso es lo que falta para llegar a un acuerdo, tener altura de mirar para reconocer los resultados y trabajar para el presente y el futuro de Xixona, por encima de colores o desencuentros.

Con las otras dos opciones ya ha gobernado. Con Mes Xixona en el mandato 2015-2019, y en el pasado el único concejal de Cs que se mantuvo en el ejecutivo con el PSOE fue Eduardo Ferrer, que ahora ha obtenido un acta de concejal con su nuevo partido Jijona Nos Une, y con el que tiene buena sintonía.

Nos hemos sentado a hablarlo, pero no estamos cerca de ningún pacto, pero mantenemos las puertas abiertas y gobernar en minoría sigue siendo la realidad y una opción válida. Con Més Xixona ya gobernamos, tienen un concejal y las matemáticas están ahí y sumamos, me gustaría pensar que también podemos sumar en cuanto al desarrollo de proyectos de Xixona. En cuanto a Eduardo Ferrer, mucha gente me daba por supuesto que seguiríamos gobernando, Es una opción que está sobre la mesa, siguiendo en las mismas condiciones en las que estaba al final del anterior mandato. La sintonía con él está más que demostrada. Pero de momento no es así, pero las puertas siguen abiertas.

"El problema del pabellón no era el coste, sino que se politizó de tal manera que no fue posible llevarlo a cabo. Una oportunidad perdida"

¿Habrá pabellón, o pista cubierta, u otra infraestructura similar después de que la falta de mayoría al final haya frustrado finalmente el proyecto que se inició en 2018?

Siempre hemos defendido que el deporte es salud, competición y es una buena manera de desarrollar económicamente el municipio porque atrae a gente. Y al punto al que hemos llegado, que no haya salido adelante el pabellón, es un oportunidad perdida, ya que tendríamos un gran edificio que podría albergar competiciones que ayudaría a desarrollar económicamente el municipio. Que sería referente en la organización de competiciones. Pero no estamos en ese momento. Tenemos un proyecto que sale de presupuestos participativos, que es cubrir y climatizar la piscina del polideportivo, y también hay peticiones para disponer de pistas de pádel. Esos son los dos proyectos que tendrán prioridad ahora mismo. El pabellón y la posibilidad de tener un auditorio son proyectos estratégicos, que requieren de una pensada más en profundidad, que requieren de consenso, que en esta legislatura sería importante y fundamental que se abriera ese debate y se tuviera claro que es muy importante llevarlos adelante. Como grupo municipal lo hemos tenido claro siempre. Hemos encontrado la negativa de otros grupos políticos, y luego el apoyo de Més Xixona y Cs, pero no ha sido posible llevarlo a cabo por diversas circunstancias. Pese a lograr esos apoyos y consensos, por un tema político, porque el tema se ha politizado, primero no, luego sí, luego no…. Y esto hace que perdamos oportunidad como pueblo. Vamos a sitios y decimos que bien este pabellón, y no pensamos en lo que ha costado. Y yo creo que el problema no era el coste, sino que se politizó de tal manera que no fue posible llevarlo a cabo. Una oportunidad perdida. Un proyecto de 4 millones que podría haberse salido por 3 millones licitándolo, que ahora nos parecería barato dado el nivel de precios al que se ha llegado. Eso también nos pasó factura, perdimos la mayoría absoluta, nos quedamos solos defendiéndolo, luego sumábamos apoyos, luego no, luego la pandemia, la subida de precios...

"Después de muchos años de ninguneo y olvido, me preocupa el cambio en el Consell porque Xixona volvía a contar en el programa inversor de la Generalitat"

En los últimos años se han visto por fin mejoras de la Generalitat en la CV-800 con tres rotondas, el mirador de La Carrasqueta, la ruta ciclista para mejorar la seguridad en esta zona, el inminente inicio de las obras del tercer carril. ¿Le preocupa la llegada de PP y Vox al Consell haga que Xixona regrese al olvido en las inversiones autonómicas?

Yo voy a seguir reivindicando mejoras para Xixona pero claro que me preocupa este cambio en la Generalitat. Después de muchos años de ninguneo y olvido, Xixona volvía a contar en el programa inversor de la Generalitat, Ximo Puig nos visitaba todos los años en la Feria de Navidad y apoyaba a los sectores productivos de Xixona. Y veíamos como el centro de día estaba incluido en el Plan Convivint entre los ocho proyectos para toda la provincia de este plan. La rehabilitación del Castillo ha sido también con una subvención de la Generalitat. Y el plan Edificant con una inversión millonaria en los colegios después de tanto tiempo de olvido de los gobiernos del PP. El caso de la carretera, de la obra de tercer carril, es una reivindicación histórica que se ha atendido ahora, y es una obra importante porque durará 12 meses. Y nadie hasta ahora había prestado atención a las reivindicaciones de Xixona, hasta que yo he sido alcaldesa y Ximo Puig presidente de la Generalitat. Además, las obras de los colegios y el centro de día son convocatorias de subvenciones o programa de inversiones, pero en el caso de la carretera es voluntad política, y el acuerdo es que al ser una obra tan costosa y que se iba a largar en el tiempo, había un compromiso para hacerla por fases. Primero esta y había un compromiso para continuarla, y yo voy a pedir que ese compromiso se mantenga por parte del nuevo gobierno surgido del 28M. Pero mi preocupación es máxima y seguiré reivindicando, porque había muchos compromisos adquiridos con Xixona que voy a pedir que se mantengan.

"El pabellón y un auditorio son proyectos estratégicos, que requieren de una pensada más en profundidad y consenso, que en esta legislatura sería importante que se abriera ese debate"

Con el tema del vertedero, es de suponer que la presidencia del Consorcio Terra ya no recaerá como en los últimos ocho años en la alcaldesa de Xixona. ¿Teme que vuelvan a llegar basuras de forma indiscriminada de toda la Comunidad como en épocas anteriores con el PP en la Generalitat, o se han tomado medidas en estos años para que aquello no se repita y no se entierren basuras de forma sistemática?

Se ha trabajado mucho, con muchos esfuerzos en estos últimos 8 años, El cambio en la Generalitat fue fundamental y el cambio en los equilibrios a nivel municipal fue imprescindible para que la presidencia de los consorcios ya no recayera en el presidente o presidenta de la Diputación, y pudiera pasar así a manos municipales. Cambiaron todas las presidencias porque cambiaron las alcaldías. Este vuelco en el 28M ha vuelto a cambiar esos equilibrios y se pierde la posibilidad de presidir el Consorcio y es una de las cosas que más me apena, porque era hora ya que por fin la gestión de los residuos fuera una prioridad, y con los gobiernos del PP no lo era. Y aquí que hemos sufrido muchas molestias, no queremos volver a aquello. Y por eso me ofrezco a seguir como presidenta del consorcio, que sería lo justo e ideal, ya que se ubica la planta en Xixona y dado los avances del momento en el que estamos. Por fin hemos dotado al consorcio de un proyecto de gestión, donde se dice cómo se tienen que hacer las cosas, y que se licitará de manera pública para recuperar el control de la planta. No quiero que ese trabajo se pierda, no podemos ir hacia atrás, sería muy injusto no solo para Xixona sino para el resto de municipios, porque hemos demostrado que se puede hacer bien y además que los ayuntamientos ahorren dinero con la separación de la basura orgánica. Se han logrado muchas cosas y para mi era prioritario acabar con las molestias y se estaba logrando. Se están sellando celdas y eso evita molestias y mejora el paisaje de la zona. Hay muchas cosas por hacer, estamos en un momento muy importante, y hemos visto como algunas medidas que se han tomado no han estado apoyadas por el PP, y por eso mi preocupación es máxima. Y es imprescindible seguir invirtiendo en la gestión de residuos. Lo que no se puede es continuar enterrando y me da mucho miedo que se hable de incineración de manera irresponsable como solución, por el coste de las incineradoras, por el coste ambiental y por el impacto paisajístico.

"No se puede continuar enterrando basura y me da mucho miedo que se hable de incineración de manera irresponsable como solución"

En 2024 expira la moratoria de las plantas solares, ¿cómo está la tramitación de la regulación de dónde se podrán ubicar nuevos proyectos?

Suspendimos licencias por el boom de proyectos que llegaron no solo aquí sino en otros municipios cuyas líneas eléctricas venían a conectar con la Subestación Eléctrica de Xixona, y en esa zona ya tenemos bastantes tendidos y torres. Y por eso se suspendieron, para poner orden y que haya un respeto expreso y manifiesto al paisaje, al medio ambiente y el territorio. Se aprobó por unanimidad y es un trámite que tenía que ir a València, y estamos a la espera de que València resuelva. Y ese documento ordena dónde, cómo, de qué manera… Queremos plantas solares pero no de cualquier forma.

Para este mandato, ¿qué proyectos tiene para al margen de las pistas de pádel y cubrir la piscina?

En campaña ya dejamos claro cuáles eran los proyectos trabajados que podían ver la luz. Primero el centro de día, incluido en el Plan Convivint y sufragado por la Generalitat. Nos hemos empeñado en mejorar nuestras calles y espacios urbanos, mejorar la accesibilidad, incluso con la posibilidad de colocar ascensores, en el Cantó de Colometa, que ya compramos el solar, y en la Placeta de la Iglesia. Y ya hemos trabajado estos proyectos con participación ciudadana para que la gente opinara, y esperamos contar con apoyo para su tramitación. El Espai Jove también está a punto de abrir sus puertas. Una vez que la biblioteca se ha traslado a la Casa Rovira, se está ultimando la casa del Cuarnero para ubicar allí el Espai Jove, con futbolines, consolas, ping pong, sala para ver películas, actividades dinamizadoras... Otro de los proyectos a la espera de que Patrimonio dé su visto bueno es el proyecto de las calle San Pascual y Colomers, en la zona antigua. Y también estamos intentando cambiar los accesos a la población, con toda la remodelación de Francesc Nicolau, y a continuación la calle El Vall, para actuar tanto en la parte que no se ve como alcantarillado y red de agua, como también para mejorar la parte de aceras… Y también estamos haciendo un cambio importante en la zona de la rotonda del Castillo hacia Els Bassons, plantando más árboles, para que haya más sombra, que la gente pueda caminar más, más verde, más sostenible… Y vamos a seguir con todo el apoyo a las familias, a la guardería, estudiantes, jóvenes…

Ha estado los últimos cuatro años de diputada y ahora va a repetir, ¿Qué espera de este nuevo mandato en el Palacio Provincial?

Me habría gustado que las cosas hubieran sido diferentes y que se hubiera gobernado en la Diputación, hablar de cambios, de políticas de mayor apoyo a los pueblos, impulsar las inversiones y arreglar el atasco que hay, porque el dinero de la Diputación no está llegando donde tiene que llegar, que es a mejorar la vida de los vecinos. Pero la realidad es otra y van a ser cuatro años de mucho trabajo para defender que las cosas se pueden hacer de otra manera. En los últimos cuatro años la Diputación se ha utilizado de trampolín para Mazón, Y la Diputación no puede que ser una herramienta política, sino que deber estar al servicio de los pueblos, y no al revés.