Giro inesperado en el caso del restaurante que se ubica en el palacete de Villa Antonia de Sant Joan. La concesionaria ha comunicado al Ayuntamiento que en ningún momento ha manifestado su intención de cerrar las instalaciones, y ha anunciado su reapertura para este mismo mes. Una situación que ha sorprendido al PSOE, que ha acusado este viernes al alcalde Santiago Román (PP) de ocultar información y una reunión con la empresa, que asegura en el escrito presentado esta semana que ha cerrado de forma provisional para llevar a cabo una serie de cambios, y así se lo trasladó a la Corporación, y pide que rectifique sus manifestaciones. Por su parte, Román ha asegurado que la información que había traslado la mercantil era que iba a cerrar, y ha responsabilizado al PSOE del problema generado con este inmueble por la concesión que dieron hace más de una década.

La mercantil afirma que está "en proceso de readaptación y reestructuración de la actividad de restauración en las instalaciones de Villa Antonia al objeto de su adaptación a las exigencias desproporcionadas exigidas por el Ayuntamiento", según ha explicado el PSOE.

Los socialistas han denunciado que "Santiago Román oculta información sobre la situación de Villa Antonia", ya que "la empresa que ha dado tantos problemas a los vecinos y vecinas no cesará su actividad" pese a todo lo manifestado en las últimas semanas. El primer edil había declarado hace unos días que estaban a la espera de la comunicación oficial del cese de la actividad tras el cierre del pasado 17 de septiembre y que los residentes podían "estar tranquilos".

El grupo municipal del PSOE ha lamentado que el alcalde "no ha comunicado en ningún momento, tras la pregunta del representante de los vecinos en el anterior pleno, su reunión con la empresa encargada de Villa Antonia ni tampoco que la misma no cesará su actividad, a pesar de las afirmaciones del alcalde de que los residentes podían estar tranquilos".

El pasado 27 de septiembre, durante una sesión plenaria y declaraciones en medios de comunicación, el alcalde Román transmitió a los residentes de Villa Antonia su "tranquilidad" respecto al futuro de esta casa señorial del siglo XIX. "Sin embargo, no mencionó que ya había mantenido una reunión previa con la empresa responsable de la gestión de Villa Antonia, el 15 de septiembre. El grupo municipal socialista "ha sido conocedor de dicha reunión y en la misma, no se discutió en ningún momento la posibilidad de poner fin a la actividad de restauración que la empresa lleva a cabo en Villa Antonia, sino que se procedió a reorganizar su uso".

La portavoz del Partido Socialista, Esther Donate, señala que "lo lógico es que, si el alcalde afirmó en el pleno que los vecinos podían estar tranquilos y, además, estos le hicieron preguntas al respecto, habría sido apropiado que hubiera comunicado la reunión previa con la empresa y aclarado que no se había discutido la suspensión de sus actividades, sino la reorganización. Esta falta de transparencia genera preocupación a los socialistas que no entienden cómo un alcalde oculta información en un pleno tras la pregunta de un vecino".

"Supuestamente, la empresa solo tiene la intención de readaptar y reestructurar la actividad de restauración en las instalaciones de Villa Antonia. Además, planea continuar con las actividades socioculturales de manera 'privada', a lo que el resto de grupos políticos se manifestaron en el pleno, ante la pregunta del vecino, y todos estaban en unanimidad con que este bien pasara a ser público", han destacado desde el PSOE.

Por lo tanto, "a pesar de las expectativas de los residentes de que Villa Antonia se convirtiera en un espacio de uso público exclusivamente sociocultural, el alcalde ha ocultado información importante al no informar adecuadamente sobre la continuación de la actividad de restauración, que seguirá bajo la administración de la misma empresa. Precisamente, fue la propia mercantil quien afirma que modificará el uso de restauración y seguirá con el uso sociocultural que llevan años realizando, pese a las molestias que genera a los vecinos". La mercantil ha anunciado al Consistorio que las instalaciones ubicadas en el palacete se reabrirán en la segunda quincena de octubre, asegurando que en ningún momento ha trasladado al Ayuntamiento que iba a cerrar. Y que su intención de seguir con el negocio se lo trasladó en la citada reunión con el alcalde y en un escrito presentado ese mismo día, el 15 de septiembre.

El PSOE de Sant Joan presentó un ruego por escrito antes del pleno "expresando su firme posición a favor de que Villa Antonia siga siendo un bien público". "Villa Antonia es un bien patrimonial que debe mantener su carácter público, a pesar de las decisiones tomadas por diferentes administraciones en los últimos años. Los concejales socialistas de mi equipo respaldan y defienden esta decisión", ha asegurado Donate.

Los socialistas han destacado que "se trata de un episodio que ha generado una gran preocupación entre los residentes de Villa Antonia y ha puesto de manifiesto la necesidad de una comunicación transparente y abierta por parte de las autoridades municipales en relación con cuestiones de interés público.

Réplica del alcalde

En cambio, Román ha respondido a las acusaciones del PSOE manifestando que este escrito es también "una novedad" para él, ya que ha insistido en que "dijeron que iban a irse el día 17 y así lo han hecho. Lo presentado ahora es una novedad". Y además ha cargado contra el PSOE, ya que bajo su gobierno se concedió hace más de una década esta concesión.

El alcalde ha manifestado que "ya dijimos que la empresa tenía que presentar un comunicado oficial al Ayuntamiento y lo han presentado de esta manera. Posiblemente respondiendo a las ocurrencias del PSOE, que son los mismos que otorgaron la licencia dudosamente a una sociedad cuya razón social era la siguiente: la compraventa de bienes inmuebles con el objeto exclusivo de su arrendamiento, la actividad de sociedad holding respecto de otras sociedades, en concreto, la participación en otras sociedades y el ejercicio de los derechos que le corresponda como consecuencia de su participación en el capital".

Román ha agregado que "así que la gestión del PSOE se ha convertido en un lodo que ha afectado tremendamente en los vecinos. Desde que soy alcalde, durante los dos últimos años, he trabajado íntegramente en solucionar este problema que está llegando a su fin".

Quedan 18 años de concesión

Este palacete de Sant Joan d’Alacant fue cedido durante 30 años, dándole licencia de actividad en 2009 para ejercer como centro cultural gastronómico. Algo que no ha dejado de tener polémica desde el primer día. El Ayuntamiento ha mantenido un litigio con la empresa, que dispone de la concesión de Villa Antonia durante los próximos 18 años. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) falló a finales del pasado año que debía primarse el interés público al lucrativo. La mercantil reclamaba disponer de la licencia para poder celebrar también banquetes, algo que los tribunales no le han permitido. Y el Consistorio defendía que no cabía la utilización privada de un local que tiene la calificación de servicio público y esa actividad lucrativa debía ser residual, y no principal, para evitar dar un uso anormal a un dominio público.