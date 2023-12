La desalación llega al agua del Pantano de Tibi que corre por el río Montnegre-Seco. Los regantes de l'Alacantí ya han empezado en el segundo semestre de 2023 a desalinizar una parte del caudal del embalse en funcionamiento más antiguo de Europa, para su uso en cultivos que son sensibles a la conductividad. La puesta en marcha de este proyecto ha sido posible tras recibir la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para verter río abajo, ya en Sant Joan, la salmuera producida durante el proceso.

Así, los agricultores de la comarca pueden tener acceso a un caudal de calidad del que actualmente carecen, ya que con el cierre del trasvase Tajo-Segura dependen casi por completo del agua regenerada de las depuradoras de Orgegia y Sant Joan, con un alto contenido en sales, lo que la hace inviable para cultivos que no toleran la alta salinidad, como los cítricos o los tomates.

La desalación de parte del caudal es rechazada por Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), que presentaron alegaciones sin éxito el pasado año. Y es que el vertido de la salmuera se produce a tan solo 850 metros de la Zona Húmeda del río Montnegre-Seco, que fue declarada como tal por la Generalitat el pasado año.

La Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante, propietaria del Pantano de Tibi, pidió en enero de 2022 la autorización de la CHJ para tratar 500.000 metros cúbicos del embalse, cuyo caudal dejaron de emplear en 2004 por su alta salinidad -salvo episodios puntuales o para la huerta de Montnegre-, al provenir en su mayor parte de depuradoras de la Foia de Castalla. Para ello planteaba acondicionar una antigua instalación de filtrado y depuración a la altura del Chapitel, en Montnegre, para reducir la presencia de sales en una parte del flujo del río para poder usarlo en cultivos sensibles a la salinidad, y ante la acuciante falta de caudales de calidad.

Desde la CHJ han explicado a INFORMACIÓN que a principios de este año se concedió la autorización a los regantes. Y desde el Sindicato de Riegos su presidente, Francisco Vidal, ha señalado que en julio empezaron con la desalación, que se llevaba a cabo 3 o 4 días por semana, y que en estos cinco meses se han desalado algo más de 100.000 metros cúbicos. Del mismo modo ha destacado que esperan que sea en primavera cuando se registre una mayor demanda de esta agua desalada, que es de lo que depende la producción, que puede llegar hasta los 500.000 metros cúbicos anuales.

En el trámite de información pública de la solicitud AHSA presentó alegaciones, solicitando un estudio de impacto ambiental para valorar la repercusión del vertido de la salmuera en este valioso ecosistema. La CHJ afirma que "no se aportaba prueba alguna de las pretendidas afecciones y se solicitaba que se valoraran los impactos de la captación y del vertido sobre los espacios naturales indicados, zonas húmedas y Red Natura 2000".

"Posteriormente, se recibió el preceptivo informe de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, de fecha 6-09-2022, que llega a la siguiente conclusión: Se considera que la actuación solicitada no tendrá efectos apreciables sobre la Red Natura 2000 y no causará afecciones negativas a hábitats ni a especies protegidas en el ámbito de sus competencias, no debiendo someterse a una evaluación detallada de sus efectos", ha explicado la CHJ a INFORMACIÓN.

"En consonancia con dicho informe y con el resto de prescripciones de aplicación para el trámite, la CHJ resolvió otorgar la autorización de vertido, con fecha 13-01-2023, para un volumen máximo anual de 472.500 m3, correspondientes al rechazo de la planta desaladora, al río Montnegre o Seco, en el término municipal de Sant Joan d’Alacant". El vertido se produce a la altura del vertido generado por la depuradora l'Alacantí Nord, cuyos aportes desde su puesta en marcha hace más de una década ha cambiado por completo el tramo final del río, convirtiéndolo en un vergel lleno de flora y fauna.

En ese punto se produce "la mezcla en el mismo cauce de ambos efluentes con el agua fluyente. Por su parte, las aguas tratadas por la desaladora tienen su origen en la concesión que tiene el titular de aguas del río Montnegre o Seco, previamente almacenadas en el embalse de Tibi, derivándose hacia la balsa de regulación El Pantanet para su distribución".

De esta forma, la huerta de Alicante vuelve a "beber" del Pantano de Tibi, que entró en funcionamiento en 1594, está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y es propiedad de la Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante. Y lo hace desalando una parte de los 2 hectómetros de agua que alberga.