Los comerciantes de San Vicente, contra los Bonos Raspeig

"No nos gusta". La nueva campaña de Bonos Raspeig que va a lanzar el Ayuntamiento de San Vicente para incentivar el consumo se ha dado de bruces contra los comerciantes, que no comparten los cambios sustanciales de esta convocatoria.

Y es que el equipo de gobierno del PP y Vox, como ya informó este diario, ha introducido dos significativas novedades: la primera, que los bonos se van a dividir en cinco lotes, según su actividad económica: alimentación, hogar, moda y complementos, servicios personales y hostelería; la segunda, que se van a distribuir las cantidades en función de los comercios adheridos.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de San Vicente, Ignacio Berenguer, ha dejado claro que "toda campaña de bonos es bienvenida", pero cuestiona el sistema de reparto: "Por ejemplo, si un sector tiene 40.000 euros y hay dos comercios, son 20.000 euros para cada uno; pero si otro tiene 10.000 euros y son 10 comercios, son 1.000 euros para cada uno, con lo cual hay mucha diferencia de un establecimiento a otro".

La Asociación, que cuenta con más de un centenar de comercios, se ha reunido este martes con el concejal del ramo, Vicente Pastor. Allí le han trasladado el "profundo malestar" del sector por cómo se ha producido el sistema. "No nos gusta cómo se ha hecho, no estamos contentos. Pensamos que en las anteriores ocasiones el reparto era más justo, pero no podemos hacer mucho más", ha explicado Berenguer, que ha agradecido las explicaciones del edil, centrada en "un criterio objetivo, no discrecional", atendiendo al gasto que se hizo en cada sector en la campaña anterior.

El presidente incide en que los Bonos Raspeig tienen una laguna clave, que es la principal queja de los comerciantes: "Si mi establecimiento ha pasado el límite de dinero y viene un cliente, ¿qué hago? ¿le envío a la competencia?".

"No nos gusta cómo se ha hecho, no estamos contentos. Pensamos que en las anteriores ocasiones el reparto era más justo" Ignacio Berenguer - Presidente de la Asociación de Comerciantes de San Vicente

La junta directiva del colectivo, ante las peticiones de asociados, está valorando la opción de unificar las quejas de los comerciantes que pasen por la tesitura de tener que decir a un cliente que no pueden coger el bono porque han superado el límite establecido.

Berenguer ha explicado que esta campaña ha supuesto tal rechazo que hay "bastantes comercios" que han trasladado que no quieren participar en futuras ediciones si se mantiene el mismo planteamiento.

En la reunión de la junta directiva con el concejal de Comercio también se ha puesto sobre la mesa qué va a ocurrir con aquellos comercios que se adhirieron a la campaña y ahora han decidido que no quieren formar parte. "Es un pequeño vacío, pero el edil nos ha confirmado que no va a haber problemas", ha añadido.

El Ayuntamiento, como ha informado este diario, ha tenido en cuenta los cinco sectores que participan en los Bonos Raspeig y los porcentajes medios de compras en cada uno de ellos, "calculados a partir de los datos de los últimos años". Con los resultados de este estudio, se establece qué cantidad pueden gastar los consumidores en cada sector y establecimiento.

"Se limita la libertad del cliente de gastarse sus bonos donde quiera y obliga al comerciante a renunciar a posibles ventas" Alberto Beviá - Portavoz de EU-UP

Esta fórmula permite, además, "mantener el importe consignado para esta convocatoria de Bonos Raspeig siguiendo las indicaciones de Intervención, que recomienda asignar a cada establecimiento participante un número de bonos", explicaron fuentes municipales.

Este sistema de distribución de los recursos está orientado, recalcan las mismas fuentes, a beneficiar al mayor número de comercios y establecimientos hosteleros "con criterios de equidad y se aplicará en esta convocatoria". Eso sí, en función de los resultados, estudiará su aplicación o modificación en próximas ediciones de los bonos.

Error

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Unides Podem de San Vicente, Alberto Beviá, reprocha la decisión política "errónea" del equipo de gobierno, que no hace sino "disminuir la autonomía" tanto del comprador como del vendedor. "Ahora, no podrás gastarte tus bonos en el comercio que tú quieras, ya que dependerás de si todavía tiene saldo o no", ha asegurado.

Para Beviá, con este sistema de distribución "se limita la libertad del cliente de gastarse sus bonos donde quiera y obliga al comerciante a renunciar a posibles ventas cuando ya no disponga del saldo asignado".

El concejal de EU, que ya preguntó en el último pleno por el programa de bonos, ha mostrado su sorpresa por las justificaciones que da el Ayuntamiento: "No entendemos cuáles han sido los criterios utilizados para que una óptica disponga de un saldo de poco más de 4.000 euros yuna panaderíaa de 5.000 euros, ni mucho menos entendemos cómo se puede afirmar que es una distribución equitativa".

Beviá pone como ejemplo las cantidades que tiene asignadas cada establecimiento. "No es lógico que una zapatería tenga una cuantía máxima de 2.386 euros cuando un zapato cuesta 30 euros y que una panadería, donde una barra de pan cuesta 90 céntimos, tenga como cuantía máxima 5.000 euros", ha asegurado.