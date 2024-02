La nueva campaña de Bonos Raspeig de San Vicente: repartidos en cinco sectores y cada comercio una cantidad

Tras el fiasco de diciembre, en que San Vicente del Raspeig dejó en un cajón la campaña de Bonos Raspeig por problemas con los plazos, falta de personal y para no solaparse con la Navidad, el Ayuntamiento está ultimando la nueva convocatoria.

Y lo hace con novedades significativas con el objetivo de que las ayudas concedidas se repartan "de la forma más equitativa posible" entre todos los comercios y locales de hostelería adheridos, según han explicado fuentes del equipo de gobierno.

El Ayuntamiento mantiene el compromiso de poner en marcha esta primavera una nueva edición, dotada con 500.000 euros. Los descuentos serán de un 50% para los consumidores con el fin de estimular el consumo. La ayuda está limitada a 80 euros por persona, que tendrá cuatro bonos de 20 euros cada uno.

La primera novedad es que los bonos se van a dividir en cinco lotes, según su actividad económica:

alimentación

hogar

moda y complementos

servicios personales

hostelería

La segunda es que se van a distribuir las cantidades en función de los comercios adheridos, con cifras que van desde los 2.000 hasta los 5.000 euros aproximadamente por establecimiento.

Esta iniciativa, han explicado fuentes del equipo de gobierno, recoge las sugerencias de los comerciantes "para realizar un reparto más proporcional".

Durante el último encuentro mantenido con el sector, "se trasladó la necesidad de aplicar criterios que distribuyesen de mejor manera los fondos municipales". El equipo de gobierno de PP y Vox convocará otra reunión para explicar la solución planteada antes de la puesta en marcha de los bonos.

¿Y cómo se han establecido las cantidades? El Ayuntamiento ha tenido en cuenta tanto los cinco sectores que participan en los Bonos Raspeig como los porcentajes medios de compras en cada uno de ellos, "calculados a partir de los datos de los últimos años". Con los resultados de este estudio, se establece qué cantidad pueden gastar los consumidores en cada sector y establecimiento.

Esta fórmula permite, además, "mantener el importe consignado para esta convocatoria de Bonos Raspeig siguiendo las indicaciones de Intervención, que recomienda asignar a cada establecimiento participante un número de bonos".

Equidad

Este sistema de distribución de los recursos está orientado, recalcan las mismas fuentes, a beneficiar al mayor número de comercios y establecimientos hosteleros "con criterios de equidad y se aplicará en esta convocatoria". Eso sí, en función de los resultados, estudiará su aplicación o modificación en próximas ediciones de los bonos.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Unides Podem, Alberto Beviá, sostiene que esta decisión "política" lo único que hace es "limitar la libertad del cliente de comprar donde quiera y la del comerciante acotando sus ventas".

Beviá pone un ejemplo clarificador de lo que le puede ocurrir a un comprador: "Un vecino necesita zapatos o cambiarse la montura de las gafas, acude a la zapatería y no le pueden atender porque ha superado el dinero asignado; se va a la óptica y tampoco le pueden atender por tener el saldo agotado; esta persona no se rinde y se va a otras ópticas, pero todas han agostado la cuantía, ¿qué tiene que hacer, se va a comprar pasteles, no se puede gastar el dinero en lo que necesita?".