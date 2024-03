El gobierno local de Sant Joan acusa al PSOE de intentar politizar la conmemoración del 8M en un colegio

El equipo de gobierno de Sant Joan d'Alacant, conformado por el PP, ha acusado al grupo municipal del PSOE de intentar politizar la celebración del Día Internacional de la Mujer en el colegio público Cristo de la Paz, después de que la portavoz socialista, Esther Donate, apareciera junto con el logotipo de su partido en un cartel elaborado para una actividad escolar. En concreto, han recordado fuentes municipales este domingo, la edil era una de las 20 mujeres que aparecían en un panel denominado "Santjoaneres treballadores", algo que, en opinión del concejal de Igualdad, Marcos Piña, "en un colegio público, con menores de edad y en un día donde deben primar otros valores, es más que denunciable".

Los populares aseguran que, unas horas después de trascender estos hechos, la dirección del CEIP Cristo de la Paz se desmarcó de esta actividad y pidió suspender la invitación a la portavoz socialista a un acto por el 8M que había organizado una profesora. Es decir, según el PP, el centro hace a la docente responsable del cartel en el que Donate aparecía como una "santjoanera treballadora".

El alcalde, Santiago Román, afirma que "intentar politizar un día tan importante como el 8M es lamentable, y se convierte en deleznable cuando se pretende hacer en aulas con menores de edad, vulnerando e invadiendo su protección". También critica que "ni siquiera se les ha consultado" a los padres de los alumnos. Según el regidor popular, esta es "la segunda vez consecutiva que la portavoz socialista politiza el 8M", aludiendo a un vídeo grabado el año pasado en el que reivindicaba la igualdad diciendo "¿Sabéis que en Sant Joan nunca ha habido una mujer alcaldesa? ¿No os parece que ya es hora de romper ese techo de cristal?".

Román también afea a la profesora organizadora del acto que no diera traslado del mismo a todos los grupos políticos del Ayuntamiento, "lo que habría supuesto una verdadera demostración de igualdad". No obstante, avanzó que "por parte del PP habríamos agradecido pero declinado la invitación, puesto que no entenderíamos la presencia de partidos políticos con menores y en un día en el que lo que primaba era la lucha por la igualdad que todos queremos".

También el edil de Igualdad insiste en tachar de "insostenible" el hecho de exhibir en un centro educativo un cartel con el logotipo del PSOE, y pide "que pregunten a los padres qué les parece que una fecha como esa se intente politizar y adoctrinar". Piña señala, asimismo, que preguntó por qué habían escogido para esta actividad a Donate y no se invitó a participar a las demás mujeres políticas en activo en el Ayuntamiento, "qué criterios habían utilizado". Lo único que se me trasladó es que la profesora contactó con la portavoz socialista por disponibilidad y porque tenía su contacto".

Críticas por ser hombre

Piña echa en cara a los socialistas que "por un lado, se parten el pecho defendiendo la igualdad de cara a la galería pero, por otro, no se les ha visto en ningún solo acto de los que ha organizado el Ayuntamiento durante estos días". Además, pone en tela de juicio las acusaciones del PSOE de cuestionar su aptitud para la concejalía de Igualdad por el hecho de ser hombre. Según el edil, "eso dice mucho de lo progresistas que son ellos, porque me están juzgando por ser hombre, y acusándome de no ser capaz de asumir esta concejalía". Piña replica así a las críticas de los socialistas por haber aludido en su discurso "al papel del hombre dentro de la sociedad", según el PSOE.

También denuncia que en el PSOE "se atreven a criticar un programa cuando todavía no ha finalizado", en alusión a los actos conmemorativos del 8M. Para Piña, esto es "una falta de respeto, habiendo diferentes áreas implicadas, hacia los responsables que tienen que impartir los talleres y actividades, poniendo en juicio su profesionalidad en materia de igualdad".