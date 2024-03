Esquerra Unida-Podem de San Vicente traslada a Europa el problema del amianto en el barrio Los Manchegos

El amianto en el barrio Los Manchegos de San Vicente del Raspeig llega a Bruselas. Esquerra Unida-Podem ha llevado su preocupación por la presencia de fibrocemento en solares directamente al grupo de izquierdas del Parlamento Europeo, instándole a que tome medidas concretas para abordar esta problemática que afecta a la salud y seguridad de los vecinos.

La Asociación de Vecinos del Barrio de Los Manchegos lleva años denunciando los restos de amianto en el solar de la antigua fábrica de Fibrocementos de Levante. En enero de 2023, el anterior gobierno municipal trasladó a las mercantiles propietarias de los terrenos la retirada y limpieza de los restos de amianto.

Una vez realizada esta limpieza por una de las mercantiles, un informe de la Conselleria de Medio Ambiente realizado en noviembre pasado concluyó que los restos de uralita, un material cancerígeno, que había en las dos parcelas, de propiedad privada, "han sido retirados, no quedando en ambas parcelas restos de fibrocemento visibles, en forma de tuberías o planchas onduladas".

No obstante, a continuación el informe no descartaba su presencia en la zona: "Sin embargo, en ambas parcelas existen gran cantidad de residuos de construcción y demolición, así como maleza, por lo que no se puede asegurar que no queden restos pequeños de fibrocemento escondidos entre la maleza o mezclados con los escombros".

La Comisión Europea, a través de diferentes propuestas, ha pedido a todas las instituciones de la UE y a los estados miembros que agilicen su actuación encaminada a lograr una UE sin amianto para las generaciones actuales y futuras. Por ello, Esquerra Unida-Podem ha trasladado esta "grave problemática" a su grupo parlamentario en Europa para que pregunte "cuáles van a ser las medidas de la Comisión para que las autoridades locales agilicen la retirada de este elemento altamente cancerígeno".

Las preguntas exactas son:

1. ¿Qué medidas tomará la Comisión para que las autoridades locales agilicen la retirada de este elemento altamente cancerígeno?

2. ¿Qué medidas tomará la Comisión ante la pasividad del gobierno local de San Vicente del Raspeig y de la propia Consellería de Medio Ambiente, ante esta grave problemática?

Asimismo, Esquerra Unida-Podem apoya la petición de los vecinos y vecinas del barrio para que una empresa especializada en la materia haga las catas y estudios necesarios para que se confirme si aún quedan restos de amianto.

Como informó este diario, el Ayuntamiento, tras conocer el informe de la Conselleria, instó a las dos mercantiles propietarias de sendos solares del barrio a instalar un vallado perimetral que impida el acceso a los terrenos con residuos.