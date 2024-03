Las obras del mercado municipal de Sant Joan se alargarán durante diez meses

Diez meses. La Concejalía de Comercio de Sant Joan d'Alacant ha puesto plazo estimado de duración de la reforma del mercado municipal: casi un año desde el inicio de la obra. Así lo contempla en la comunicación enviada a los placeros para informarles del traslado provisional de los puestos.

No obstante, el Ayuntamiento del PP intentará ejecutar de forma simultánea los trabajos en el interior y en el exterior para acortar los plazos y que los comerciantes puedan regresar al inmueble mientras se rematan las obras exteriores, "siempre que el edificio sea accesible y no haya riesgo para la seguridad de clientes y trabajadores".

Los diez meses de plazo previsto de ejecución son para los socialistas un claro ejemplo de mala gestión, ya que el Ayuntamiento tiene que tener realizadas al 60 por ciento las obras para el 31 de diciembre o directamente perderá la subvención de un millón seiscientos mil euros del Gobierno central, como informó este diario.

El tiempo corre en contra del Ayuntamiento, que todavía ni siquiera ha sacado a licitación el proyecto. Después sigue que se presenten las empresas, el proceso de adjudicación y que arranquen las obras.

“El PP vuelve a demostrar que trabaja a la desesperada, porque por primera vez se reconoce en un documento oficial que el plazo de ejecución se extendería mucho más allá del plazo para justificar la subvención", explica la portavoz del PSOE, Esther Donate.

Para la edil socialista, se corre el riesgo de que el municipio "se quede sin mercado y sin subvención", situación de la que vienen alertando en los últimos meses.

La portavoz reprocha al PP que quiere "trasladar la responsabilidad de toda decisión a los comerciantes, cuando estos ya han avisado que no quieren salir de su ubicación actual. El PSOE también ha dado alternativas técnicas que no han querido ser escuchadas".

El concejal de Comercio, Manuel Nieto, en el escrito enviado a los placeros les informa también de que se va a proceder al inicio de las obras y la única opción viable es el traslado provisional de los puestos, que será a la plaza de L'Ordana.

Por ello, les pregunta qué es lo qué quieren los comerciantes: marchase a la ubicación temporal o renunciar y solicitar una indemnización, que "nunca superará el coste" que para el Ayuntamiento supone acometer la instalación provisional.

Para el PSOE, es un "auténtico despropósito" que el Ayuntamiento se dirija a los placeros para preguntarles qué indemnización quieren. "Se quieren quitar de encima una decisión tan importante como es el futuro de la actividad económica del mercado, y ver si lo que los comerciantes piden es más rentable presupuestariamente que el traslado a otra ubicación", afirma Donate.

La edil socialista considera que la actuación del concejal no demuestra más que "un claro desconocimiento" del funcionamiento de las administraciones públicas, "que no están para ser rentables u generar beneficios, si no para ofrecer servicios públicos y ser eficaces".