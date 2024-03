EU-Podem denuncia que las partidas en San Vicente para igualdad y el colectivo LGTBI no tienen prácticamente gasto en 2023

El pleno de San Vicente del Raspeig dará cuenta este miércoles 27 de marzo de la liquidación del presupuesto de 2023, un documento donde queda reflejado los gastos que se han realizado en el ejercicio anterior por los distintos departamentos del Ayuntamiento.

Tras estudiar los datos proporcionados por el departamento de Intervención, Esquerra Unida-Podem lamenta que concejalías como Derechos Sociales tenga partidas presupuestarias que no han llegado ni a utilizar, como son las destinadas a la comunidad LGTBI o a colectivos especiales.

La igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad sexual "son valores fundamentales que deben reflejarse en todas las políticas y acciones" del gobierno municipal. Sin embargo, "a la extrema derecha y la derecha más extrema no debe de importarle mucho", ya que el estado de ejecución de partidas destinadas al colectivo LGTBI, colectivos especiales o la atención social a mujeres "no se han gastado íntegramente e incluso, alguna de ellas, no han sido ni tocadas".

Para Esquerra Unida-Podem, es "inadmisible" que el gobierno municipal "no esté cumpliendo con su responsabilidad de garantizar la igualdad y el respeto a la diversidad".

El acuerdo de gobierno del PP con la extrema derecha le está "condicionando en su forma de actuar, dejando en un cajón partidas económicas tan importantes como puede ser la promoción de la inclusión a colectivos especiales, donde solo se han gastado 1,1%, el programa de atención social, igualdad y violencia de género con un 46,6% ejecutado o el programa destinado al colectivo LGTBI que no se ha gastado absolutamente nada".

EU-Podem recuerda que estas partidas presupuestarias "no son simples cifras en un papel, sino que representan la oportunidad de generar políticas y programas que fomenten la inclusión, el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas".

Por ello, sostiene que "la ausencia de inversión en promoción, sensibilización y educación en igualdad y los derechos de todas las personas demuestra una falta de compromiso real por parte del PP y Vox".