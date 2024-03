Sant Joan rechaza la solicitud de conciliación familiar de una conserje

Una trabajadora del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha visto denegada su solicitud de adaptación laboral por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar. En su caso, tiene un bebé de 8 meses, 5 meses en el momento de la petición, en la cual solicitó un turno de trabajo de mañana, únicamente hasta junio de 2024, debido a necesidades de cuidado.

La solicitud no fue aceptada por el Ayuntamiento del PP con el argumento de que ya hay otros solicitantes, compañeros suyos de la misma categoría, que atienden los edificios públicos como conserjes, y que, de aplicarse su petición, estos serían priorizados, dejando en desventaja a la solicitante, asegura el PSOE.

La alternativa que intentó darle el ayuntamiento fue trabajar una semana de mañana y otra tarde, lo que es incompatible con el cuidado del menor. Es más, la trabajadora denuncia la demora de más de un mes en recibir contestación.

Por tanto, lo que está ocurriendo, para el PSOE es un "incumplimiento de un derecho básico", respaldado por el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho del trabajador a conciliar la vida familiar con la prestación del trabajo. Además, con la modificación del estatuto en 2019, se refuerza la capacidad del trabajador para adaptar su jornada laboral de diversas maneras y de manera más amplia para facilitar la conciliación.

Esto también incumple, añade el PSOE, el Plan de Igualdad del municipio, que tiene como objetivo general facilitar la conciliación personal, familiar y laboral de los empleados municipales, y fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Se reconoce la prioridad en la elección de turnos para personas con menores a cargo menores de 14 años, como es el caso de esta trabajadora con su hijo de menos de un año.

Reacciones

"Estoy totalmente decepcionada; no esperaba sufrir esta injusticia como trabajadora por parte de una institución pública, y menos aún de responsables mujeres que saben lo que es tener un hijo. Aquí es donde se demuestra quién trabaja por la igualdad", asegura la conserje.

No entiende cómo ha tenido que llegar al punto de tener que solicitar una excedencia y no recibir ningún tipo de salario, especialmente en una situación tan vital como la manutención, debido a la falta de contratación de personal en el ayuntamiento. "Nos dejamos la piel en nuestro trabajo, y no es justo que, en los pocos momentos de nuestra vida en los que necesitamos ayuda, y más aún cuando está legalmente reconocida, se nos niegue".

El Plan de Igualdad aprobado por el pleno del municipio es una herramienta diseñada para abordar este tipo de situaciones, "por lo que no puede ser ignorada, denuncia el PSOE. "La situación de la trabajadora justifica plenamente la necesidad de conciliación y requiere una solución y una respuesta afirmativa", añade.

De hecho, la razón por la que se le ha negado a esta trabajadora la solicitud es totalmente subsanable. La solución sería que la concejalía de personal, liderada por Julia Parra, aumentara la contratación en un servicio "tan crucial" para el municipio. El Estatuto de los Trabajadores deja claro que la empresa solo puede denegar la conciliación en casos excepcionales que no puedan resolverse de otra manera.

La trabajadora agradece al grupo municipal socialista que, a través de la portavoz del PSOE de Sant Joan, Esther Donate, se denunciara la situación en el pleno de febrero y solicitó a la concejala Julia Parra que tomara medidas al respecto, sin embargo, aún no ha recibido ninguna respuesta ni acción. Manifestó que ha quedado claro que se ha aprobado un plan que incumple su objetivo general, y que la falta de personal en el área de los solicitantes, que ha sido solicitada durante años por los ediles anteriores, pero no se ha podido llevar a cabo debido a la falta de recursos económicos, ha dejado desamparados a los empleados que han solicitado conciliación en este Ayuntamiento.

"Julia Parra debe tomarse en serio este asunto y regular la contratación; un gobierno municipal debería estar del lado de los trabajadores, defendiéndolos, velando por su bienestar e implementando políticas reales que mejoren su actividad profesional" defiende la portavoz socialista.

De hecho, Donate asegura que ha habido varias solicitudes de diferentes responsables dirigidos al área de personal y de alcaldía sobre la contratación de conserjes, algunas de ellas realizadas por ella misma, y debido a una plantilla que no está lo suficientemente dotada, se ha llegado a esta situación "en la que no se puede cumplir con la solicitud, infringiendo así el Plan de Igualdad y el Estatuto de los Trabajadores".