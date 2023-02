Un total de 2.2736,448 toneladas de residuos es lo que se ha recogido este pasado 2022 en Alcoy, destacando que se ha conseguido reducir en 1.265,76 toneladas respecto a 2021.

El Ayuntamiento destaca que se ha continuado con la tendencia de reducción de residuos que no se reciclan, es decir, los que van al contenedor gris, el de la fracción resto (donde se mezcla todo y es más difícil separar). Este tipo de residuo se penalizará cada vez más, tanto por parte de las administraciones autonómicas como las nacionales, con los nuevos planes integrales de residuos. Se han recogido 5,85 toneladas menos en este contenedor respecto al año pasado.

Los residuos de los contenedores amarillo, verde y azul van a diferentes plantas de reciclaje situadas en Sant Vicent, Villena, Benidorm y Elda. El Ayuntamiento cobra dependiendo del número de toneladas recogidas.

No obstante hay que puntualizar dos cosas, la primera es que aunque se produce el beneficio económico se trabaja por la reducción de residuos, especialmente los plásticos. Además hay que recordar que incluso con esta compensación que consigue el Ayuntamiento, el recibo de la basura no es suficiente para cubrir todo el servicio, por este motivo, aunque cada año se recicla más no se puede bajar el importe del recibo, porque el coste del servicio es muy superior a lo que paga la ciudadanía.

Igualmente señalan que se trabaja para reducir el uso de envases con distintas campañas, que los datos demuestran que están funcionando, ya que el número de toneladas recogidas en envases ha bajado pasando de 1371,44 a 1355,66, mientras que aumentan en vidrio, textil, aceite usado, cápsulas de café, madera, RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), colchones, madera y neumáticos, entre otros.

Contenedor marrón

Así fuentes municipales destacan que se han recogido un total de 286,9 toneladas en el contenedor marrón, cifras muy similares al año anterior, con un ligero descenso, que entre otras causas puede ser que la disminución esté motivada por la puesta en marcha de las compostadoras individuales, comunitarias y el programa de compostaje en institutos por parte del Consorcio.

"Recordamos que este gobierno está claramente comprometido al reciclar cada vez más y separar las máximas fracciones posibles, contribuyendo a la economía circular y por eso estamos desarrollando un programa muy potente de educación ambiental para concienciar del tratamiento de los residuos", destaca el concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre.

Los 286.900 kilos de materia orgánica, será transformada en compost, que costará menos dinero tratarla y además se evita que sea enterrada como 'resto', según fuentes municipales.

El concejal de Transición Ecológica, explica que el compostaje es una de las mejores formas para combatir el Cambio Climático. "El compostaje mantiene los materiales fuera de los vertederos, aporta nutrientes al suelo, atrae y retiene el agua de lluvia y reduce la producción de gases en los vertederos que, al fin y al cabo, son gases de efecto invernadero muy potentes. Todos los restos orgánicos que depositamos en el contenedor marrón van a una planta de compostaje que que el pasado año certificó su abono para poder utilizarlo para compost".