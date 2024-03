Ibi remodela el equipo de gobierno tras la entrada de una nueva edil de Compromís

El alcalde de Ibi, el socialista Sergio Carrasco, ha remodelado el equipo de gobierno tras la entrada en la corporación de una nueva concejal de Som Ibi-Compromís, Agnés Bernabeu, que sustituye a Joan Josep Sarrió, quien hizo efectiva su dimisión en el pleno del mes de febrero. La nueva edil tomó posesión del cargo en la sesión plenaria ordinaria de marzo, celebrada el pasado día 4. Su llegada ha supuesto algunos cambios en la distribución de responsabilidades en el gobierno municipal, al repartirse las delegaciones que ostentaba Sarrió y realizarse también varias modificaciones en la Junta de Gobierno Local, siempre en las áreas ya gestionadas por la formación valencianista.

Hay que recordar que Sarrió ocupó el número 2 de la candidatura de Som Ibi-Compromís y, tras la firma del pacto con el PSOE que desbancó al PP de la alcaldía después de 20 años, fue nombrado tercer teniente de alcalde. De las áreas que gestionaba el exedil, Agnés Bernabeu asume únicamente las de Participación Ciudadana y Cementerio, mientras que Patrimonio y Tradiciones quedan en manos de la vicealcaldesa, Aitana Gandia. Por su parte, la concejal de Cultura, Lara Ayala, entra en la Junta de Gobierno Local, cubriendo el hueco que deja vacante Sarrió; además, refuerza su papel en el equipo de gobierno.

Ayala ha sido también nombrada quinta teniente de alcalde y pasa a encabezar el área de Cultura, Bienestar Animal, Participación Ciudadana, Comunicación y Protocolo, con nuevas atribuciones como la máxima responsabilidad en Radio Ibi. Asimismo, el cuarto concejal de Som Ibi-Compromís, Elio Verdú, que era hasta ahora quinto teniente de alcalde, pasa a ocupar la tercera tenencia de alcaldía. Mientras tanto, las delegaciones del alcalde y de los otros seis concejales del PSOE no registran ningún cambio. A principios de año ya hubo un cambio, cuando Recursos Humanos, que hasta entonces dependía de la vicealcaldesa, fue asumido por el alcalde.

Joan Josep Sarrió junto al alcalde y la concejal de Servicios Sociales de Ibi, el pasado diciembre. / Juani Ruz

La renuncia de Joan Josep Sarrió, apenas siete meses después de la constitución del nuevo gobierno, causó mucha sorpresa en Ibi, al tratarse de un veterano de la política local, un histórico del valencianismo que ya había sido concejal entre 1991 y 2003. Aunque atribuyó su marcha a motivos personales, en el ambiente flota la complicada situación económica del Ayuntamiento, fruto del enorme volumen de facturas sin pagar acumuladas desde hace años en el Ayuntamiento y de que no se hayan cerrado aún los presupuestos municipales de 2022. La falta de un interventor ha enredado aún más la situación.

Las dificultades económicas, cabe recordar, han llegado hasta el punto de que los vehículos del Ayuntamiento no podían repostar al no existir un contrato que regulara este aspecto. Paralelamente, ha ido en aumento el malestar de asociaciones y entidades por no recibir las subvenciones que tenían asignadas, al no haber un presupuesto en vigor. Se han incluso cancelado diferentes eventos; el último, el festival musical Jazzorama, cuyos organizadores han anunciado que no celebrarán la edición inicialmente prevista para este año.

A eso se han sumado problemas con la plantilla, como los retrasos en el pago de nóminas y la escasez de policías locales. De hecho, desde hace ya algunas semanas el Cuerpo de Seguridad municipal no está realizando turno de noche debido a que varios agentes se encuentran realizando un curso formativo y no hay efectivos suficientes para completar todo el cuadrante. Un hecho por el cual el grupo municipal del PP ha exigido responsabilidades. La vigilancia nocturna está siendo realizada por patrullas de la Guardia Civil.