Directo | Barcala rechaza comparecer ante el Pleno para abordar polémicas sobre limpieza y Educación

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha rechazado comparecer voluntariamente ante el Pleno hasta en dos ocasiones para abordar dos polémicas recientes en el Ayuntamiento: el retraso en la limpieza de colegios con motivo de la pandemia y las vinculadas a proyectos educativos, como las actividades extraescolares, el Plan Edificant, la retirada del amianto o los cambios en las escuelas infantiles, entre otras. "No voy a comparecer", ha señalado dos veces en apenas unos minutos el regidor popular, a sendas propuestas del PSOE, entre críticas de la izquierda.

Por partes. En la iniciativa sobre la limpieza colegios, el bipartito y Vox han votado en contra de forzar la comparecencia de Barcala en el próximo pleno, mientras que en la propuesta sobre educación, Vox se ha quedado en la abstención, aunque el resultado ha sido el mismo. Ambas peticiones han sido rechazadas previamente por el alcalde y posteriormente por el Pleno.

Por otro lado, el reciente informe de Intervención de la Generalitat, que ha avalado el Plan Edificant, en contra de la postura defendida en los últimos años por el interventor municipal de Alicante, ha sido protagonista del pleno ordinario del mes de septiembre.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado que Intervención de la Generalitat quita la razón al alto funcionario de Alicante, quien considera que el Ayuntamiento no tiene que asumir una competencia que considera impropia. "Intervención de la Generalitat revoca el criterio del interventor, quien tiene su opinión pero no tenemos por qué compartirla. Hay que tener claro que una cosa es la estrategia de la Generalitat Valenciana para delegar competencias, que es una cuestión política, y otra cosa es la técnica, si es legal y viable. ¿Por qué este pleno salvó los reparos del interventor? Porque pensamos que no tiene razón. Ahora la intervención de la Generalitat da la razón al pleno y se la quita al interventor", ha explicado Barcala durante el debate para aprobar las Cuentas del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos de 2020. El alcalde, además, ha subrayado que "no es competencia del interventor manifestarse sobre las estrategias políticas". "A mí no me parece que la estrategia de la Generalitat [con el Plan Edificant] sea correcta, pero en el informe hablamos de cuestiones técnicas".

Vía libre al Plan Local de Residuos

El Pleno de la ciudad de Alicante ha aprobado inicialmente el Plan Local de Residuos, con la abstención de Compromís y Vox, frente al voto en contra del PSOE y Unidas Podemos.

En el debate, el concejal de Limpieza, Manuel Villar (PP), ha defendido el documento que ha incluido enmiendas parciales del PSOE, Compromís y Vox, tras rechazarse a su vez las enmiendas a la totalidad del PSOE y Unidas Podemos. "No llegamos tarde, es el plan que primero se aprueba en las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana. Es un documento base. Se busca reducir la producción de residuos, sensibilizar a la ciudadanía y mejorar la segregación en origen de los residuos", ha asegurado Villar.

Desde la oposición, el socialista Raúl Ruiz ha lamentado la tardanza en la aprobación del plan y ha asegurado que no es el documento idóneo para la ciudad: "No es el plan que queremos, llegan rematadamente tarde . La ciudad de Alicante no pide este plan. La recogida de residuos es un fracaso que se ha ido perpetuando en el tiempo. La sensación es que quieren mandar un plan para que València se lo eche para atrás". Por su parte, la concejala Vanessa Romero (Unidas Podemos) ha asegurado que "Alicante no merece este plan". "Nace fuera de plazo y se ha diseñado para perpetuar un sistema caduco. La medida estrella es poner mas contenedores", ha señalado la edil podemita. Desde Compromís, el portavoz, Natxo Bellido, ha desvelado que el equipo de gobierno se ha comprometido a aumentar la cifra de educadores ambientales, pasando de los actuales siete a diez. Estas palabras no han sentado nada bien en Vox. Su portavoz, Mario Ortolá, ha anunciado que su voto pasara de la abstención al voto en contra en la aprobación definitiva si se produce ese incremento en el personal: "Hoy no nos opondremos al plan, es de mínimos, pero si sube un solo educador ambiental, votaremos en contra en la aprobación definitiva".

El Plan, tras su aprobación inicial, se expondrá al público, donde se podrán presentar alegaciones, como paso previo a su aprobación definitiva.

Otros asuntos: festivos, bloqueo a dos comisiones y nuevo nombre

El Pleno municipal ha aprobado por unanimidad los dos festivos locales para el próximo año. Serán Santa Faz, 28 de abril, y el 23 de junio, lo que permitirá un macropuente de cuatro días para Hogueras si finalmente, como está previsto, Generalitat Valenciana decreta el 24 de junio como festivo autonómico. El punto ha salido adelante por unanimidad.

Por otro lado, se ha puesto en conocimiento del Pleno el cambio de nombre de la coalición morada, que pasa de denominarse Unides Podem a Unides Podem-EUPV, para visibilizar a uno de los dos socios, Esquerra Unida.

La Corporación municipal ha tumbado el intento de Unidas Podemos de recuperar la comisión de limpieza de colegios y dependencias municipales, después del retraso en el extra de limpieza covid con motivo del inicio del curso escolar. La propuesta ha dividido al Pleno: el bipartito y Vox han votado en contra, mientras que la izquierda ha votado a favor.

También se ha rechazado la propuesta de Unidas Podemos para crear una comisión para "coordinar" la retirada del fibrocemento en los colegios de Alicante. La iniciativa ha sumado el rechazo de la derecha, el voto a favor de Unidas Podemos y Compromís y la abstención del PSOE. En el debate, el bipartito ha negado ser el responsable de que no se haya retirado el fibrocemento en tres colegios este verano por la incapacidad de la Administración de encontrar una solución habitacional a los conserjes, responsabilizando de nuevo a la conselleria.

Tampoco ha salido adelante la propuesta de Compromís para crear una comisión para elaborar un Plan de Prevención del Suicidio, con los votos en contra del bipartito y la abstención de Vox.

En cambio, sí se ha aprobado una comisión a petición de Vox para que se aporte toda la documentación sobre los gastos de los grupos municipales, gracias al apoyo de los socios de gobierno. En concreto, Vox reclama al PSOE que aporte a la Secretaría General del Pleno copia del “contrato de servicios que sirve de causa para las dos operaciones contables 'Aportaciones a grupos institucionales (contrato de servicios) PSOE'", además de la "factura o documento justificativo similar de la prestación de los servicios efectivamente prestados por el PSOE al Grupo Socialista cuyo pago se realiza con las dos operaciones contables 'Aportaciones a grupos institucionales (contrato de servicios) PSOE' con fechas 11/10/2019 y 15/02/2021".

Pleno semipresencial con el bipartito en "mayoría"

La sesión ordinaria de septiembre, la primera del curso político, ha arrancado con sendos minutos de silencio. El primero por las víctimas de la violencia de género y el segundo por el fallecimiento de un trabajador de la UTE de la limpieza en un accidente de tráfico.

El Pleno se está celebrando de manera semipresencial, con la mitad de concejales presentes en el Salón de Plenos y la otra mitad participando por vía telemática. No está presente el concejal socialista Miguel Millana por un problema de salud. La ausencia del edil socialista deja en una cómoda posición al equipo de gobierno en el pleno de este jueves, ya que cuenta con catorce votos, los mismos que toda la oposición junta (en el caso de unirse la izquierda y Vox), pero PP y Ciudadanos disponen del voto de calidad del alcalde en caso de producirse empate en alguna votación.