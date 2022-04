Los trenes de larga distancia remontan tras perder más del 60% de viajeros durante la pandemia

El uso de los trenes de larga distancia que comunican la provincia con otras zonas de España, principalmente con Madrid y Barcelona, se ha recuperado tras la caída que supuso la pandemia. La crisis sanitaria y sus efectos sobre la movilidad conllevaron una pérdida de más del 60% de viajeros en 2020 en relación al año anterior, según acaba de conocerse a través del Observatorio del Ferrocarril de ese año, publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Medio Amiente (Mitma). El bache, según afirman fuentes de Renfe, se ha superado de manera muy sustancial, con el restablecimiento de casi todas las circulaciones y unos niveles de ocupación similares a los de 2019.

Desde la operadora ferroviaria explican que todavía no disponen de datos concretos de pasajeros en 2021, pero inciden en el hecho de que se hayan restituido todas las frecuencias de AVE entre Alicante y Madrid previas a la pandemia, así como todos los Euromed con Barcelona. En el primer caso, la única conexión que no se ha restablecido es el Alvia que unía la provincia con Gijón, si bien al mismo tiempo las conexiones con Madrid han aumentado -aunque no sin cierta controversia- gracias a la puesta en servicio de la alta velocidad entre la capital de España y Orihuela, anticipo de su llegada a Murcia. En el Corredor Mediterráneo, en cambio, pese a que circulan cuatro Euromed por sentido en días laborables, como antes de la pandemia, no se han recuperado dos de los cuatro Intercity existentes hasta marzo de 2020, por lo que sigue notándose más el recorte, sobre todo en las estaciones de Elda y Villena.

Los datos del Observatorio del Ferrocarril 2020 muestran hasta qué punto la pandemia repercutió sobre la movilidad de la población. Como es lógico, no se trata únicamente de que se reajustara el servicio, sino que las circunstancias no eran las más favorables para viajar o incluso lo impedían. Así, entre Alicante y Madrid se desplazaron 545.446 viajeros, poco más de un tercio de los 1.515.315 que lo habían hecho en 2019. Con todo, esta conexión se mantuvo como la quinta más utilizada de España, por detrás de las que unen la capital de España con Barcelona, València, Sevilla y Málaga, todas ellas con un descenso de usuarios bastante similar.

En la relación con Barcelona se desplazaron 126.793 pasajeros, también menos de la mitad de los 278.496 que se habían contabilizado en 2019. La pandemia frustró lo que podía haber sido la recuperación del Corredor Mediterráneo, que llevaba registrando leves pérdidas de viajeros de forma casi continua desde 2015, ya que en enero de 2020 había entrado en funcionamiento la llamada variante de Vandellòs, que acortó en una media hora la duración del trayecto de los Euromed. Asimismo, entre Alicante y València se movieron 93.767 personas en trenes de larga distancia en 2020, frente a las 244.660 del año anterior; esa última cifra había supuesto el máximo de la última década.

Dado que en 2021 hubo también importantes restricciones a la movilidad, como los cierres perimetrales autonómicos a raíz del estado de alarma hasta el mes de mayo, es probable que las cifras de viajeros del año pasado, cuando se conozcan, sean todavía bastante más bajas que las de 2019. Sin embargo, las circunstancias actuales invitan ya a pensar en una recuperación casi absoluta de la situación previa a la pandemia, tal y como pone de manifiesto el refuerzo de plazas que ha programado Renfe para esta Semana Santa y el hecho de que varios de los trenes estuvieran ya completos hace días.

Recuperación de frecuencias perdidas de media distancia

Asimismo, la compañía ha anunciado que de cara al verano se restablecerán el 100% de las conexiones previas a la pandemia, de manera que se recuperarían tanto el Alvia a Gijón como los dos Intercity a Barcelona suprimidos en marzo de 2020. Ahora bien, esta medida afectará sobre todo a los trayectos de media distancia, declarados como obligación de servicio público, que sufrieron drásticos recortes a raíz de la crisis sanitaria y que todavía no han recobrado las frecuencias que tenían hasta entonces.

En la provincia, esto querrá decir que vuelvan a circular dos trenes regionales por sentido entre Alicante y Villena, así como otro más hasta València, y también otro tren diario entre Alcoy y València. La supresión de estas frecuencias en ambas líneas ha repercutido mucho sobre la calidad del servicio y ha generado bastantes molestias a los usuarios, que han demandado su restablecimiento, como ha venido publicando este periódico.

Por otra parte, la recuperación de servicios suprimidos en Aragón hace posible que, desde este 11 de abril, Alicante vuelva a tener de lunes a sábado conexión directa con Zaragoza a través de un tren de media distancia, que hasta ahora finalizaba su recorrido en València. Procede de Murcia y para también en Orihuela, Callosa de Segura, Elche, la Universidad de Alicante (o bien en San Vicente del Raspeig, los sábados), Elda y Villena. Pero eso sí, tarda nada menos que siete horas en llegar desde Alicante hasta la capital aragonesa.