Turismo de desperfectos en las calas de la Albufereta

Hartos de esperar durante más de dos años la reparación de los daños que el mar causó en las calas de la Albufereta y de que las administraciones implicadas en la zona (Costas, Generalitat y Ayuntamiento) no se pongan de acuerdo, las comunidades de propietarios enclavadas a lo largo de 3 kilómetros de costa al pie de la Serra Grossa cuyo deslinde aún no está resuelto han decidido pasar a la acción, con una concentración de protesta el domingo 28 de mayo y con una serie de visitas guiadas previas a la zona de la finca Adoc y alrededores para que los vecinos y en general los ciudadanos de Alicante conozcan los desperfectos que el mar ha causado en la zona. Los más urgentes, los que causó el temporal Gloria en enero de 2020 que cortaron el acceso a camiones a la zona de calas y que impide el acceso a una estación de bombeo de aguas residuales para su mantenimiento y que, en caso de romperse, puede causar un delito ecológico por vertidos de aguas negras al Mediterráneo, tal y como explica Rafael Pinilla, de SOS Albufereta, plataforma constituida por varios edificios del entorno para reclamar soluciones. Aparte está el deterioro de los espigones y escolleras que están acabando con las denominadas playitas de la Albufereta.

La visita guiada de este miércoles por la tarde a los desperfectos contó con la asistencia de medio centenar de personas, convocatoria que repetirán el próximo domingo a las 12 horas abierta a toda la ciudadanía, en la que llevarán un megáfono para que el mensaje llegue a todos los asistentes. "Informamos de la situación que tenemos aquí, no solo de abandono de muchos años, sino del riesgo de catástrofe ecológica. Se lo hemos venido advirtiendo a las autoridades". Los daños por la DANA se produjeron en enero de 2020 y después de dos años y medio "por fin hay un proyecto para reparar lo más urgente", obras que no obstante, según la información que manejan los vecinos, no empezarán hasta septiembre.

Este proyecto es del Ayuntamiento de Alicante para reponer lo más urgente, que es lo único que le autoriza Costas. Es decir, para arreglar el acceso, el boquete que hay en el pavimento por donde cabe un niño y los desperfectos en unos muros por los que cayó un banco de piedra por la fuerza de las olas. Sin embargo, deniega un proyecto de escollera para contener el empuje del mar que, como el primero, lleva redactado más de dos años. Sin embargo, los vecinos entienden que es un parcheo "que se romperá a la primera tormenta". Reclaman un plan integral que tenga en cuenta todos los problemas de las calas de la Albufereta, y la necesidad de rehacer espigones y escolleras como defensa ante el crecimiento del nivel del mar con el cambio climático y el cambio del trazado del alcantarillado, que actualmente discurre por la costa.

"La existencia de fondos europeos (Next Generation) representa una oportunidad única para financiar un Plan Integral de Rehabilitación de la Costa en el entorno de la Albufereta. Por ello proponemos la creación inmediata de una comisión mixta con participación de las tres administraciones con competencias en la materia: Ministerio de Transición Ecológica, Ayuntamiento de Alicante y Generalitat Valenciana, con presencia de las asociaciones vecinales. Con la finalidad de estudiar los problemas de la zona, crear un proyecto integral de rehabilitación que incluya tanto la defensa de la costa como la ordenación urbana y aproveche la existencia de los fondos europeos para ejecutar el proyecto tan pronto como sea posible", reza en la convocatoria del sábado día 28 de mayo.

"La existencia de fondos europeos representa una oportunidad única para financiar un Plan Integral de Rehabilitación de la Costa en el entorno de la Albufereta. Debe incluir tanto la defensa de la costa como la ordenación urbana"

Competencias de tres administraciones

El portavoz de SOS Albufereta destaca la complejidad de un espacio en el que tienen competencias el Estado, a través de Costas; la Generalitat y el Ayuntamiento, "cuya colaboración es necesaria aunque por sí solos no tienen esa habilidad. Estamos hablando con cada administración, solo nos falta Costas, aunque la Subdelegación de Gobierno nos ha convocado para la próxima semana. Hay un par de temas que bloquean cualquier tipo de solución y lo hacen todo muy complicado".

Uno de estos asuntos es el deslinde de la costa que no está cerrado en un tramo de 3 kilómetros al pie de la Serra Grossa, es decir, está pendiente de que se delimite con exactitud el dominio público marítimo terrestre, y lo que sería zona pública y urbana. "Costas puede decir que como no está resuelto no se puede hacer nada. Lo más conflictivo es el entorno que corresponde al edificio de Rocafel, que no llega a un kilómetro. En la ley de Costas inicial se consideraba que una parte del edificio debe ir abajo y en la reforma que se hizo en 2013 se indultó al edificio y se dibujó un nuevo deslinde que marca una zona generosa de dominio publico. Fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que falló que sí podía ir por la línea por donde decía la nueva ley pero tenía que cerrarse y no se ha cerrado. El Constitucional no ha puesto plazo y no se está cumpliendo la ley, lo cual nos perjudica y pone en riesgo a toda la ciudad".

El portavoz de SOS Albufereta se refiere al peligro de catástrofe ecológica si se rompe la estación impulsora de bombeo por la que pasan las aguas negras de 3.000 vecinos en verano, dado que en la zona hay numerosas viviendas y un hotel, que está al borde del mar y que precisa un mantenimiento porque es muy vulnerable al óxido. "El acceso fue destruido por las olas, lleva así dos años y medio, puede fallar en cualquier momento y verter al mar, lo que sería un delito ecológico que conllevaría una importante multa al Estado español". De ahí la reclamación vecinal de que se retire el alcantarillado de la línea de costa y que se aproveche la oportunidad de la vía verde que se proyecta en las vías del tranvía para introducir una nueva red de saneamiento, "aunque el tranvía es del Consell y el alcantarillado del Ayuntamiento, y estas administraciones poco se hablan". Señalan también ante la próxima licitación del proyecto de vía verde que aún no se les han informado.

"El acceso a la estación de bombeo fue destruido por las olas, lleva así dos años y medio, puede fallar en cualquier momento y verter al mar, lo que sería un delito ecológico que conllevaría una importante multa al Estado español" Rafael Pinilla - Portavoz de SOS Albufereta

Espigones

El colectivo también hace referencia a un informe técnico que Costas encargó, hace unos 3 años, a un organismo autónomo del Ministerio de Transición Ecológica formado por expertos que hacen estudios sobre nuevos espigones y ampliación de puertos. "Costas dice no puede hacer cosas porque depende de ese informe pero no se ha transmitido al Ayuntamiento de Alicante no lo hemos podido ver los vecinos. En él supuestamente se dan alternativas para la protección de esta zona de costa".

Con tantos frentes abiertos, SOS Albufereta convoca una concentración para el sábado 28 de mayo a las 12 horas en la avenida de Villajoyosa 18, frente al edificio Vistamar. "Queremos que los vecinos apoyen iniciativa de un proyecto integral para esta zona, estamos con el tiempo justo, si se ponen de acuerdo las administraciones, de que pueda ser financiado con fondos europeos. Si perdemos ese tren las cosas pueden seguir así otros 20 o 30 años más. Lo más importante es encontrar la forma de que las administraciones cooperen. Tenemos el compromiso del alcalde de sentarse con nosotros, la voluntad de la Generalitat y una cita con Costas la semana que viene".

"La gente que vive aquí y que pasea por las calas conoce los destrozos, los ha visto, pero no sabe por qué no se reparan. Nos pareció interesante hacer las visitas para explicar in situ sobre terreno donde están los problemas" Rafael Pinilla - Portavoz de SOS Albufereta

En cuanto a las visitas guiadas a los desperfectos, Pinilla señala que muchos vecinos que llevan 50 años viviendo en la zona se sorprenden porque son temas técnicos difíciles. "La gente que vive aquí y que pasea por las calas conoce los destrozos, los ha visto pero no sabe por qué no se reparan. Nos pareció interesante hacer las visitas para explicar in situ sobre el terreno donde están los problemas, por qué hay riesgo de catástrofe ecológica y que se divulgue".