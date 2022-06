Solo un buen libro es capaz de conseguir que la amistad que siete niñas han fraguado en todo un año de aventuras alcance tal grado de camaradería que haga sentir a todos los de alrededor que están de más. Durante minutos, con un gran volumen desplegable sobre la historia del Titanic en sus manos, sentadas a una pequeña mesa en una sala de lectura, la Bellea Infantil y sus damas se contaron entre ellas las historias que han escuchado sobre el hundimiento del barco más famoso de la historia, que si fue a las 3 de la mañana; que si quien diseñó el buque pensaba que era invencible; que no fue solo el choque contra un iceberg; que los músicos siguieron tocando hasta que fallecieron, que el capitán se quedó dentro...

El momento que vivieron en la sala infantil de la Biblioteca Central Florida Babel fue mágico pues confraternizaron más si cabe, soldando una unión que les ayudará a escribir su propio capítulo en las Hogueras.

Aunque son nativas digitales y están acostumbradas a los aparatos tecnológicos, Valeria Gómez y sus damas Sonia, Mar, Andrea, Macarena, Valeria y Cloe disfrutaron de la tarde de biblioteca, sacaron libros de las estanterías, los tocaron, pasaron sus páginas y pusieron voz a unos párrafos de los que tienen en la mesilla de noche. Leen para "relajarse", porque "despierta la imaginación, vives aventuras y conoces otros mundos y experiencias", dijeron. Literatura juvenil, porque ya dejaron atrás los cuentos, para disfrutar pero también para aprender, reflexionar y madurar.

Como "La tinta de mis ojos", la actual lectura de la niña que representa a los más jóvenes de las Hogueras, una novela intuitiva de la cantante Aitana Ocaña con ilustraciones de la propia autora, que le gusta porque "habla de cuerpos y de las críticas de la gente; y de que tal y como eres estás bien". Un regalo de Reyes que no le ha hecho olvidar "El monstruo de colores", la primera lectura que le regalaron de pequeñita. Porque a la niña que sueña con ser profesora le encanta "el olor de los libros de papel".

Seguramente esta afición que demostró en la biblioteca tendrá continuidad con nuevas lecturas como "El club de las zapatillas rojas", de Ana Punset, por el que se mostró vivamente interesada. Este es el libro favorito de Cloe Alenda, una de las damas infantiles, que habla de amistad, de cuatro chicas que se separan "y se quedan muy tristes" porque una se va a trabajar lejos "pero se juntan en un concurso y serán amigas toda la vida", explica una pequeña festera que desea ser veterinaria y que une a la lista de libros favoritos "Cómo sobrevivir en el mundo del revés". Recuerda el primer cuento que le regalaron, sobre las princesas de Disney.

"El primer cuento que me regalaron era un libro que contaba toda la historia de las princesas de Disney" Cloe Alenda - Dama del Foc Infantil

El romance es el estilo de lectura que prefiere Macarena Pérez. Una dama del foc que justo este año, cuando los estudios y las Hogueras le dejan tiempo, ha empezado a aficionarse a los libros. "100 mujeres que cambiaron el mundo", de la autora Sandra Elmet y de género no ficción infantil, es su última lectura. "Me pareció muy interesante, más cultura sobre las mujeres, descubrí cosas que no sabía antes y además tiene dibujitos". De esas historias se queda con las de Marilyn Monroe y Audrey Hepburn, "fueron mujeres que hicieron mucho por el cine, destacaron en él", explica una niña que desea estudiar Arquitectura y especializarse en Diseño de Interiores, y que está acostumbrada a ver a su padre leer libros de historia.

"Me estoy leyendo el libro '100 mujeres que cambiaron el mundo' y me quedo con Marilyn Monroe y Audrey Hepburn, mujeres que hicieron mucho por el cine, destacaron en él" Macarena Pérez - Dama del Foc Infantil

El padre de otra de las damas, Mar Solla, es científico en la Universidad de Alicante. "Ha escrito libros con colaboración y le gusta leer, estudiar e investigar. Tiene muchos libros, como yo. Me gusta leer porque me da paz y me ayuda a centrarme en lo que estoy haciendo, leo porque me divierte", asegura. Su lectura actual es "El cartero del tiempo", de Iván Tapia. "Estoy a punto de terminarlo. Me gusta mucho porque es de juegos, hay que resolver acertijos para saber por qué página seguir". A los 3 años recibió su primer cuento, "La cenicienta", y aún recuerda los dibujos de su portada. Mar quiere ser profesora de niños pequeños.

"Me gusta leer porque me da paz y me ayuda a centrarme en lo que estoy haciendo" Mar Solla - Dama del Foc Infantil

"Escarlatina", regalo de su tía, es uno de los libros favoritos de la dama Valeria Armero. "Es de un niño que cumple años el día de los muertos. Le regalan una caja con un supuesto robot de cocina que cobra vida y le lleva al inframundo. Allí conoce a gente que ha fallecido y se lo pasa muy bien". En su caso lee aventura y comedia desde que empezó, más pequeña, con la serie "Así es la vida". "De los libros me gusta que relajan, que te llevan a otros mundos, te transportan. Es necesario leer para avanzar", señala la pequeña festera, que desea ser profesora de niños con dificultades. También lee los artículos de Hogueras en prensa.

"De los libros me gusta que relajan, que te llevan a otros mundos, te transportan. Es necesario leer para avanzar" Valeria Armero - Dama del Foc Infantil

Las siete opinan que a su edad la literatura es muy importante "porque últimamente vivimos mucho con los aparatos electrónicos. Es necesario que leamos y que los papás lean a los niños pequeños". Por ello, a los que están enganchados a los móviles les aconsejan probar y leer un libro que les guste, "que lo intenten, aunque les cueste porque poco a poco va molando más".

"En casa hay muchos libros y cuando empiezo con uno no puedo parar y si es una serie me los leo todos" Sonia Illana - Dama del Foc Infantil

"Leo habitualmente porque me encanta. En casa hay muchos libros y cuando empiezo con uno no puedo parar y si es una serie me los leo todos", afirma Sonia Illana. Es lo que hizo con "Torres de Malory", que son seis volúmenes. Sus favoritas son las obras de misterio, como "Los fantasmas de Luna Moon", en el que la familia de la protagonista desaparece como por arte de magia. A la hora de recomendar a otros niños la lectura explica que "cuando empiezas con un libro entras en otro mundo y despierta la imaginación", destaca esta niña que sea ser matrona.

Andrea López está ahora con "Aventuras en Londres", segunda parte de "La diversión de Martina", que leyó en pandemia, "porque me aburría mucho". Le gusta la literatura de fantasía, "me imagino que estoy ahí dentro", dice. Su sueño es ser policía nacional y mientras tanto lee hasta libros de Hogueras.

"Empecé a leer más durante la pandemia porque me aburría mucho" Andrea López - Dama del Foc Infantil

Alicante cuenta con 11 bibliotecas públicas (para adultos y niños), aunque dos están cerradas, la de Juan XXIII y la del Mercado Central. Ofrecen actividades a partir de dos años y hasta los 15 años, como cuentacuentos, danza y teatro, en las nueve que están en funcionamiento en el marco del programa "Anem a la biblio". "Hay libros infantiles y para adultos, y en los remanentes hemos reservado una partida para la compra de material bibliográfico", explica el edil de Cultura, Antonio Manresa. En este programa colaboran Igualdad, Juventud y Acción Social.

Una de las bibliotecas es la del Centro Social 3 Felicidad Sánchez, donde la corte del fuego infantil acudió a leer. Tiene 13.500 ejemplares, con sala de adultos; sección de 14 a 16 años con literatura juvenil, y bebeteca, con unos 400 libros para bebés. Los libros se dividen en colores: azul, hasta 7 años; rojo, de 8 y 9 años; verdes, para 10 y 11 años; y amarillos a partir de 12 años. Se completa con secciones por materias, películas, música y cómic; y cualquiera puede ir a leer. Solo se necesita ficha para llevárselos como préstamo a casa.