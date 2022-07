Vecinos de Divina Pastora reclaman más vigilancia policial en los eventos del recinto de Rabasa

"Este año estamos sufriendo las consecuencias de la celebración de los macroconciertos en el multiespacio Rabasa, que se encuentra junto a nuestro barrio. No es solo el volumen musical sino las consecuencias que vienen después de la terminación de los eventos, como el alboroto por nuestras calles, borracheras, suciedad, peleas, robos...No respetan el descanso de los vecinos causando muchas molestias".

Ante esta situación que temen que se agrave este verano dado que hay varias actuaciones previstas en el recinto ferial, la Asociación de Vecinos Barrio Divina Pastora, donde residen unas 1.700 personas, reclama una mayor vigilancia policial para, al menos, evitar la suciedad del botellón que queda en parques y plazas del entorno, que después sufren familias, niños y mayores. Además de más seguridad, para evitar que jóvenes duerman en la calle en los parques del barrio, urgen también más frecuencia en la limpieza y que se instalen más papeleras.

Son numerosas las reivindicaciones de este distrito de Alicante que todavía conserva numerosas casas de única planta donde residen vecinos de toda la vida y familias que se mudan para vivir con tranquilidad alejadas del centro a viviendas que remodelan. Un grupo de ellos, con su presidente José Luis Pérez a la cabeza, explicó a este diario algunas situaciones de su día a día; y una lista de necesidades y temas pendientes con el Ayuntamiento de Alicante y otras administraciones, como es la realización, pendiente, de la segunda fase de urbanización del barrio aprobada en 2021 y que se quedó a medias.

Existe descontento porque "las aceras de la primera fase las terminaron a finales de 2018 y el resto se supone que lo presupuestaron para 2021 pero no se ha licitado y no sabemos nada", de ahí que miren con envidia al vecino barrio de Rabasa recién reurbanizado. "Solo sabemos que han incluido lo que queda de Divina Pastora en un macroproyecto con la avenida de la Universidad. Tenemos unas aceras muy estrechas, por las que no cabe una silla de ruedas, y la gente tiene que bajar a la calzada. Las baldosas de los alcorques de los árboles están levantadas, aparte de que hay raíces que han roto tuberías. Hace cuatro años arreglaron tres calles principales de la parte antigua, y faltarán otras cuatro, más de la mitad del barrio pero no se comprometen a nada". Afirman que aún están esperando respuesta a una reunión solicitada por la asociación en noviembre de 2021.

La falta de mantenimiento y pintura del centro socioeducativo, sito en el antiguo colegio, es otra de las quejas vecinales puesto que este recinto acoge actividades y todavía "hay unas aulas con el techo de uralita, que hace años se prometió que se quitarían". De hecho, la política es retirar el fibrocemento o amianto de todos los edificios públicos.

En este caso, "no tiene mantenimiento y lo poco que tiene se lo damos los vecinos. Hay todo un pabellón donde se reúne la gente y la comisión de fiestas tiene ahí guardada su infraestructura. También es sede de la Asociación de Amistad con Cuba y los Radioaficionados Costablanca, es decir, tiene mucho uso, pero se está degradando mucho". Asimismo, existe malestar porque la actividad sociocultural que se hacía en el barrio de la suspendido, incluso la escuela de verano, "y luego quieren que los niños y jóvenes se queden en los barrios".

Según indican, la Concejalía de Acción Social venía colaborando con esta entidad desde hace años con talleres de animación para niños; que hace unos años trasladaron al centro social de Tómbola "y nos quedó solamente la escuela de verano durante el mes de julio. Este año también nos la han quitado, centralizándolo en el centro Isla de Cuba. Queda claro que este Ayuntamiento margina la cultura en los barrios periféricos", dicen.

También piden que las papeleras se vacíen más a menudo dado que, cuando hay macroconciertos en el recinto de Rabasa se llenan enseguida; que se redoble la limpieza de los solares del barrio "porque hay ratas y riesgo de incendio"; así como hacen expreso el "deterioro progresivo del parque infantil por falta de mantenimiento, tanto zonas verdes como mobiliario, dando ocasión a que las ratas aniden en los árboles". También consideran que el estado de los bancos deja mucho que desear.