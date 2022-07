Verano al 100% en Tabarca

Tabarca se ha convertido en la reina de las escapadas de jueves a domingo. Hoteles y restaurantes están al 100% este verano, siguiendo la tónica que el sector turístico lleva en la provincia en julio con arranques de semana donde aún queda alguna plaza para comer pero no tanto para dormir. La isla recupera el pulso turístico tras los veranos de la pandemia.

"Alojamientos y restaurantes se llenan en la recta final de la semana. Está viniendo mucho turista extranjero pero con escapadas más a partir de jueves y viernes", explica Victoria Puche, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante. En la misma línea, se posiciona la restauración. Los fines de semana los establecimientos están "a tope", señala Mar Valera desde la Federación Provincial de Hostelería. Cada vez son más los visitantes de otros países que quieren conocer la reserva marina.

Es por ello que los sectores económicos con implantación en la isla, al igual que los bañistas, hacen hincapié en el "mal estado" de la playa de la isla, que consideran que debería estar más limpia a finales de julio. "Nadie se quiere hacer cargo por mucho que lo decimos", señala Valera. El Ayuntamiento de Alicante afirma que la playa se limpia y que puede que haya arribazones en algún punto, pero sirven para proteger el arenal. "La importancia socioeconómica de los usos turísticos en las costas del Mediterráneo son causa de que los ayuntamientos retiren todos los arribazones de sus playas incluso, en ocasiones, fuera de la temporada estival, incurriendo en cuantiosos gastos económicos, además de incrementar los procesos erosivos, al extraer grandes cantidades de arena en el proceso de retirada (500 m3 por kilómetro de playa y año), siendo compactada la arena por el uso de maquinaria pesada, lo que disminuye su porosidad y, en consecuencia, provoca una mayor vulnerabilidad a la erosión marina. El informe sobre las ventajas ambientales del uso de los arribazones de posidonia oceánica, apunta hacia la conveniencia de adoptar medidas y protocolos para la limpieza, usos y destino final de los arribazones de las playas", señalan fuentes municipales.

Limpieza

Sin embargo, los usuarios no están de acuerdo. La presidenta de la asociación de vecinos, Carmen Martí, apunta que "no se limpia la playa y no es posidonia, sino restos de algas muertas. Pagaron a la empresa de limpieza unas horas para quitar lo más gordo pero como no haya temporal y el mar se lo lleve aquí se quedarán porque estamos ya a finales de julio. No hay manera de que el Ayuntamiento trate la playa de Tabarca como la de Alicante, y es algo que está en el contrato de limpieza. Se tiene que limpiar como cualquier otra playa de Alicante".

El problema "está en la orilla porque el agua está perfecta. Podía ser paradisiaca pero está sucia", por ello cree que el Ayuntamiento se arriesga a que le quiten la bandera azul. Esa barrera de "tres o cuatro metros de montones de algas podridas" hace que cada vez más visitantes se vayan a las calas, o bien a bucear.

Otro tema del verano con las hamacas. Los bañistas piensan que son demasiadas, que están muy juntas en la playa y que apenas dejan espacio para colocar sus propios bártulos a los que no quieren pagar por este servicio. Alquilar una tumbona y dos sillas tiene un coste de 20 euros al día en la isla, donde este servicio lo lleva una concesión.

Por ello, hay bañistas que hablan de privatización total de la playa. «Si quieres poner tu toalla y tu sombrilla, lo tienes mal. O te pones delante y no dejas espacio para pasear, o detrás, y para ir al agua a bañarte tienes que pasar entre las tumbonas. Es una playa muy pequeña para que haya tantas", señalan usuarios que acuden asiduamente.

En los veranos del coronavirus, el Ayuntamiento de Alicante redujo la cantidad de tumbonas que se podían instalar en esta playa en un 20%, para que estuvieran más separadas como medida de seguridad, intentando que hubiera al menos 1,5 metros entre ellas, algo que, ahora, quienes acuden asiduamente señalan que no se cumple, quedando sobre todo las instaladas en el centro de la playa "emparedadas" entre la primera y la última fila.

Por otro lado, la asociación de vecinos quiere destacar que, en contra de lo sucedido el verano anterior, cuando en julio no tuvieron servicio médico, este año sí lo han conseguido para los dos meses de temporada alta de lunes a viernes. "Pedimos que fuera del 15 de junio al 15 de septiembre pero no ha podido ser".

Plan Especial de la isla

Precisamente, el bipartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la convocatoria de un procedimiento abierto simplificado para contratar el servicio de redacción del documento inicial estratégico y el borrador del nuevo Plan Especial de la Tabarca, con un plazo de ejecución de nueve meses, y un valor estimado del contrato 61.297,56 €, IVA incluido.

Este contrato tiene por objeto preservar el conjunto histórico artístico de la isla. También se incluye la elaboración del Estudio de Paisaje e Integración Paisajística y todos los estudios sectoriales necesarios, trámites que impulsa la Concejalía de Urbanismo. Se trata, según el edil Adrián Santos, de “un plan que se empezó a redactar en el año 2000 pero que, en la actualidad, no cumple con las determinaciones de la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP)”. En este sentido, la Concejalía ha propuesto la externalización de los trabajos de adaptación del proyecto a la nueva normativa con las actualizaciones correspondientes a la nueva ley valenciana.

Este nuevo plan pretende dar solución a las numerosas demandas vecinales que afectan a las diferentes administraciones implicadas pues "hay que poner en valor este emblema de la ciudad como atractivo cultural, patrimonial y turístico por lo que creemos que es prioritario su aprobación inicial”.

Actualización

Tabarca cuenta con un Plan Especial aprobado el 5 de octubre de 1984, al que se acompaña un Catálogo de Protecciones aprobado provisionalmente años más tarde, el 19 de junio de 2009, que incluye una serie de elementos "con entidad suficiente para proteger y de los que resultan un conjunto de 31 fichas".

Dada la antigüedad del referido Plan Especial, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte emitió informe el 22 de enero de 2018 requiriendo al Ayuntamiento de Alicante la redacción y tramitación de un Plan Especial de Protección del Conjunto de Histórico de la Isla de Tabarca, de acuerdo a la ley del Patrimonio Cultural Valenciano que obliga a la elaboración de instrumentos que protejan el área afectada por la declaración de un Bien de Interés Cultural. El plan de 1984 no se encuentra convalidado por informe alguno de la Generalitat que certifique que está actualizado a las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, por lo que se hace necesario la redacción y tramitación de uno nuevo.

El catálogo contendrá los elementos declarados Bien de Interés cultural en la isla, las edificaciones contenidas en las 31 fichas del documento aprobado provisionalmente que acompaña al plan especial, la Torre defensiva San José declarada Bien de Interés Cultural y la muralla que rodea toda la isla y que le dota de un carácter de fortificación.