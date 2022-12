Después de que el Síndic de Greuges corroborase que el Ayuntamiento de Alicante incumple los plazos legales que obligan a las administraciones públicas a responder a las peticiones de información en un tiempo máximo de treinta días, algunos grupos de la oposición han comenzado a exigir que se avance en la tramitación de la ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno. El primero de ellos, Compromís, quien exige que se vuelva a poner en marcha el mecanismo para aprobarla.

Una exigencia que señalan que responde, precisamente, al informe del Síndic, en el que se indica que el bipartito vulnera por sistema la ley de Transparencia y Buen Gobierno, ya que hay concejalías que tardan tiempo en responder o directamente ni responden: "Hay que cambiar la opacidad del Partido Popular, la cual, recordemos, ha sido la base de la corrupción durante muchos años en nuestra ciudad, por la transparencia y el buen gobierno", asegura su portavoz, Natxo Bellido.

Desde 2017

Bellido remarca además que, en febrero de 2017, ya se sacó a exposición pública previa el proyecto de Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información, con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas. La Ordenanza se llevaba trabajando desde el gobierno anterior y que ya, en aquel momento, estaba "preparada para salir", apunta.

El portavoz de Compromís comenta que, a su formación, le alegra "que el bipartito de Barcala haya seguido la línea de proyectos que elaboró Compromís en los poco más de dos años que estuvo en el gobierno municipal, como es el plan de Inclusión Social o la Agenda 2030, y que uno de sus ejes hace hincapié en la transparencia en las instituciones", por lo que creen que "ha llegado el momento de sacar de los cajones la ordenanza de Transparencia".

En este sentido, desde Compromís apuntan que hace "demasiado tiempo que esta ordenanza, imprescindible para una institución como el Ayuntamiento de Alicante, lleva demasiado tiempo en el cajón porque al Partido Popular, al señor Barcala, a la derecha esta ciudad, no le da la gana de que Alicante cuente con una ordenanza transparencia que hable de derechos y deberes y que avance hacia el buen gobierno".

Motivos del Síndic

Bellido critica que, aunque "sabemos que a la derecha no le gusta la transparencia, no podemos dejar pasar el tiempo y que los avances de participación ciudadana no se vean acompañados por progresos en el Ayuntamiento de Alicante en materia de transparencia".

El Síndic de Greuges, según el texto publicado, "tiene dicho de forma reiterada que es muy importante respetar este plazo, ya que, de lo contrario, la información pública solicitada puede perder interés o utilidad". "No cabe, por tanto, retrasar la contestación permitiendo el paso de varios meses sin responder nada al solicitante de información o facilitar la información con excesiva dilación", apunta el Síndic de Greuges en un texto en el que concluye, ante la queja ciudadana, que "se hace evidente que el comportamiento del Ayuntamiento de Alicante ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja".