Las hogueras y las barracas esperan no pasar apuros y recibir su subvención municipal antes del inicio de las Hogueras o, en su defecto, en el mismo mes de junio. Así se han comprometido a ello tanto el anterior concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, como la actual responsable del área, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez. A diferencia de la subvención que tiene que recibir la Federació de Fogueres de Sant Joan, que es nominativa y tiene que ser incluida en los presupuestos del Ayuntamiento que no han sido aún aprobados, la de las comisiones se puede conceder con una prórroga, por lo que a nivel técnico no habría impedimentos para que la recibieran.

La única duda que existe en algunas comisiones es si llegará a tiempo para las Hogueras. El año pasado, de manera excepcional, la cuantía no se ingresó hasta septiembre. Un resquicio de la pandemia que la Concejalía de Fiestas se ha comprometido a subsanar este año, con tal de que hogueras y barracas puedan recibir el dinero en junio.

Por el momento, la subvención está en la fase de que sea aprobada por el interventor del Ayuntamiento, una vez pasada la etapa de presentación de documentos, como aseguran varias comisiones fogueriles. "Se ha presentado toda la documentación y estamos a la espera de que llegue. La nueva concejala de Fiestas nos dijo en la última asamblea que no nos preocupáramos", apunta Carlos Ruiz, presidente de la hoguera Diputació-Renfe.

Algunas comisiones, guardan un remanente por si volviera a darse la situación del pasado año, pero confían en que llegue a tiempo: "Suele llegar en junio. De momento está todo en marcha. Hicimos el trámite en la fecha que correspondía y estamos esperando a que en junio llegue. No es que no contemos con ese dinero, pero tenemos un remanente para no depender de él", explica José Muñoz, presidente de la hoguera Florida-Portazgo.

Dudas

La sensación general entre las hogueras es la de confianza en recibir el dinero a tiempo, aunque los hay que consideran que podría retrasarse: "La tramitación está hecha, estamos esperando a que el interventor revise todas las facturas para ver si están bien. En principio vamos a cobrar antes de junio. Espero que sea antes de las elecciones, si no igual se va hasta julio o agosto, aunque se habló de que este año cobraríamos a finales de mayo o a principios de junio", expresa David Golf, presidente de la hoguera Florida-Plaza de la Viña. También Carlos Gosálbez, presidente de Sagrada Familia, señala que en principio "no hay ningún problema" aunque no tienen "fecha estimada".

Algunas comisiones, sin embargo, mantienen cierto recelo: "Yo no confío en que antes de Hogueras vayamos a cobrar. Hemos presentado todos los papeles en marzo y estamos esperando. Igual tienen que esperar a que lo presenten todos, al ser una subvención conjunta. Hay que presentar también que no tenemos problemas con la Seguridad Social, Hacienda y pagos, y estamos esperando", señala Manuel Gomis, presidente de la hoguera Hernán Cortés.

Gomis recuerda que "el año pasado sobramos la subvención en septiembre" y apunta que "este año quiero pensar que no. Manolo Jiménez en su momento nos dijo que se iba a agilizar. No confío, pero ojalá me equivoque". Los foguerers subrayan que la pandemia ha supuesto un cambio a la hora de cobrar las subvenciones: "La pandemia cambió la historia. El año pasado fue el primero que cobramos tan tarde. Los últimos años se retrasaba pero llegabas a cobrarlo en las mismas Hogueras, como muy tarde se ha llegado a cobrar el 22 o el 23 de junio", apunta el presidente de Hernán Cortés.

Federació, diferente

La presidenta de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, Toñi Martín-Zarco, ha indicado durante la última asamblea ordinaria de Hogueras celebrada en la noche del miércoles que todas las hogueras y barracas tienen aprobada su subvención municipal, pero que la Federació está supeditada "a la aprobación de los presupuestos que todavía no se ha realizado", al ser su prestación nominativa. Martín-Zarco ha apuntado que, por parte del Ayuntamiento, se está trabajando para subsanar esta situación.

Desde el Ayuntamiento de Alicante han indicado que la subvención llegará "íntegramente" a la Federació "por la vía de una modificación de crédito para solventar el bloqueo de los presupuestos". Una modificación de crédito para la que no se especifica fecha ya que "se está estudiando el calendario para fijar la aprobación de esa modificación de crédito", subrayan fuentes municipales.