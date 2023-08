A la 1:30 de la madrugada de este miércoles han conseguido los informáticos de la Conselleria de Educación resolver el problema que impedía publicar correctamente las plazas de profesores de ESO y FP para el curso que se inicia en apenas unos días.

Tras varias semanas en vilo, los docentes tendrán ahora poco más de una semana para buscar y encontrar piso en la localidad donde hayan sido destinados, algunas de ellas incluso en otra provincia de la Comunidad.

El problema, según fuentes del departamento autonómico, se encontraba a la hora de incluir en un solo listado a los profesores de ESO y FP, que por primera vez se enmarcaban dentro del mismo grupo, algo que el sistema informático no reconocía.

El subdirector de Personal Docente de la Generalitat, José Pascual Hernández, aseguró este martes que "las vías de solución parece que ya van vislumbrándose" y que los técnicos del departamento se encontraban trabajando en resolver el problema informático causante del caos de las adjudicaciones. Un trabajo que concluyó de madrugada con la publicación de las plazas asignadas a los docentes.

Sin embargo, los sindicatos advierten de que puede que el problema ande lejos de resolverse. En los listados provisionales que Educación les adelantó antes de la publicación oficial de este miércoles, el CSIF ya advirtió "múltiples deficiencias". La conselleria, por su parte, aunque reconoce que "las listas nunca salen perfectas" confía en que sea el último listado y en que los posibles errores "se irán solventando con normalidad".

Medidas extraordinarias

El poco margen de tiempo con el que cuentan ahora los docentes que vayan a desplazarse para encontrar vivienda ha sido el centro de la polémica originada estas últimas semanas con las adjudicaciones de Educación.

Para tratar de solventarlo, en Alicante, Compromís ha preguntado por la existencia de pisos vacíos en el programa Univerbarrio -viviendas destinadas a profesorado de fuera de Alicante- y ha solicitado que se ponga a disposición de los docentes el albergue de San Roque, del Patronato: "un edificio que se destina exclusivamente a alumnos de un máster de guitarra que cuenta con habitaciones individuales".

Por el momento, el equipo de gobierno del PP no ha respondido a la propuesta de la coalición valencianista. En este sentido, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afeado a la concejala de Educación, Mari Carmen de España, que no esté siendo "tan beligerante con el Gobierno autonómico como lo ha sido en pasadas legislaturas", así como "que no haya mostrado preocupación alguna por solucionar el caos derivado de la falta de asignación de destino".