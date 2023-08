La feria Alicante Gastronómica da el salto internacional en su quinta edición al invitar a Grecia a participar con su cocina mediterránea y degustaciones de sus productos y platos típicos. Esta es una de las principales novedades del evento que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en la Institución Ferial Alicantina (IFA) en un espacio de 36.000 metros cuadrados con 250 expositores.

Participarán más de 160 chefs con estrellas Michelin y soles Repsol; y habrá máster class de alta cocina en la que expertos en gastronomía se encerrarán durante dos horas con 40 personas para transmitirles sus destrezas; 180 ponencias y talleres gastronómicos; 15 concursos profesionales; salas de catas, maridajes y talleres interactivos; rincón de las estrellas y los soles; la isla de las tapas; el túnel del vino con más de 150 referencias; venta directa de productos; ponencias, talleres y degustaciones para superar los 65.000 asistentes alcanzados en 2022.

Organizada conjuntamente por la Diputación de Alicante, el Patronato Costa Blanca, la Cámara de Comercio, IFA y Turisme Comunitat Valenciana, esta edición dispondrá de amplios horarios hasta la madrugada e incorporará pulseras de seguridad inteligentes para entrar en la feria, cuyo euro de coste se destinará al proyecto Alicante Gastronómica Solidaria.

Participarán asimismo 16 escuelas e institutos de Formación Profesional de Alicante, Valencia, Murcia y Burgos, y durante esas cuatro jornadas se realizará el II Congreso Nacional de Tortilla de Patatas, el campeonato de España de este plato tan español, o concursos como el de la mejor tapa con salazón o el mejor vino del Mediterráneo.

Así como los novedosos concursos de dátil de Elche; cocas y toña; recetas de alcachofas de la Vega Baja; platos con turrón de Jijona; y de caldo con pelota junto a otros más tradicionales como el de mejor arroz mediterráneo. También concurso del mejor tiraje de cerveza; y jornadas temáticas sobre el panetone, los chocolates y en general la pastelería.

Estarán presentes algunos de los mejores chefs del país como Quique Dacosta, o Paco Torreblanca, que dirigirá una escuela de gastronomía en Panoramis dentro del proyecto Cámara School; y habrá homenajes a la firma Carmencita en su centenario, o a la primera mujer que obtuvo la estrella Michelín en la Comunidad.

Los detalles del encuentro se han presentado este lunes en Casa Mediterráneo en un acto en el que han coincidido el secretario autonómico de Turisme en funciones, Francesc Colomer, en una de sus últimas intervenciones antes de dejar el cargo por el cambio de color del gobierno de la Generalitat; y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que prácticamente se ha despedido de los asistentes como tal pues en breve se convertirá en nuevo presidente autonómico. Entre ambos ha reinado la camaradería.

Cuestión de Estado

Colomer ha deseado suerte a Mazón, al que ha agradecido que vea el turismo como "una cuestión de Estado". "La suerte de Mazón será la suerte de la ciudadanía valenciana", ha dicho, destacando la "sintonía" de ambos a la hora de percibir el turismo como una cuestión de Estado y "una estrategia de país".

"Creo en blindar la política turística como un elemento identitario que genera riqueza, que genera marca, que ayuda a que el resto de la economía fluya", ha señalado Colomer, que ha precisado que el turismo ayuda a saber "lo que somos". También ha puesto en valor el papel de los empresarios emprendedores y el valor inspirador de los jóvenes de cara al futuro.

Esta feria es un congreso gastronómico en el que se darán cita talleres, showcookings, concursos, catas y venta de productos. Diferentes expositores mostrarán al público y a profesionales del sector diferentes especialidades gastronómicas de la provincia, denominaciones de origen, marcas de calidad, productos de la tierra y otros ecológicos y artesanales, así como vinos y bebidas típicas, equipamientos o servicios.

Colomer ha animado a Alicante Gastronómica a continuar impulsando su "historia de éxito” y a "seguir esta línea" porque "la gastronomía es un pilar clave e intocable en nuestro relato turístico". Asimismo, ha definido la marca gastroturística de la Comunidad Valenciana L´Exquisit Mediterrani como "un pilar clave e intocable en nuestro relato turístico. Ha inspirado siempre la realidad y los ideales de futuro y aporta un carisma exportable a todo el mundo".

El presidente de la Diputación, por su parte, ha resaltado "la capacidad de superación y reinvención de un sector que es motor económico de nuestra provincia y de la Comunidad", al tiempo que ha incidido en la trayectoria de un certamen "que ya se ha consolidado y posicionado como referente de innovación y calidad culinaria en el panorama nacional".

"Alicante vuelve a convertirse en referencia gastronómica internacional gracias a este certamen que, además, tiene un componente solidario muy especial y relevante que se ha impuesto de manera paralela a la faceta de la calidad de la gastronomía y de nuestros productos", ha revelado el responsable institucional.

Mazón ha agradecido el esfuerzo coordinado de los profesionales "que han sido capaces de aglutinar lo mejor de nuestra gastronomía para convertirla en protagonista de nuestro turismo, de nuestra marca y de nuestras señas de identidad, que pasan por la excelencia por la creación de puestos de trabajo y riqueza".

Asistentes

También han intervenido en la presentación de la feria el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; la directora de Alicante Gastronómica, Gema Amor; el secretario general de Casa Mediterráneo, José Manuel Molina, y el crítico gastronómico Rafael García Santos.

Gema Amor ha enfatizado que han sido cinco años de trayectoria "con paso firme, fuerza y solidez para posicionar y relanzar al sector y a los profesionales, siempre con mucho orgullo y sin complejos de ningún tipo, sabiendo dónde vamos y a quiénes nos dirigimos".

El crítico gastronómico ha reivindicado la tortilla gourmet, "un plato de huevo, no un ladrillo. El problema no es si con cebolla o sin cebolla, sino cuántos qué huevos se utilizan y cuántos". Así, ha reivindicado que se han de usar al menos dos huevos por patata, a la vez que ha animado a "tener tortillerías, que no hay en el mundo, al igual que existen las pizzerías", y poner en valor a nivel mundial este plato.

Carlos Baño ha incidido en la apuesta de la Cámara de Comercio por la formación y ha agradecido la implicación de Carmencita desde el arranque del proyecto Alicante Gastronómica Solidaria.

Entre los invitados estaban los alcaldes de Alicante, Elche o Alcoy, entre otros; el presidente de la Autoridad Portuaria, el director del Patronato Costa Blanca, el Comandante Naval, el subdelegado de Defensa, la directora de IFA, que acogerá la feria; y numerosos empresarios de distintos sectores, entre ellos el hostelero, así como chefs, y representantes de los consejos reguladores de denominaciones de origen.

Aunque la entrada a la feria es gratuita, será necesario adquirir una pulsera de seguridad inteligente al precio de 1€ por persona, que se donará íntegramente a la ONG Alicante Gastronómica Solidaria para la realización de menús solidarios en la provincia de Alicante. Hasta el momento ha distribuido más de 670.000 y cuenta con 1.500 voluntarios.

La pulsera permitirá acceder gratuitamente a la feria los 4 días y será el medio de pago oficial en todos los stand, previa recarga automática en la web alicantegastronomica.com y en los mostradores y cajeros habilitados en la feria.