Primeras líneas rojas sobre la mesa para la puesta en marcha de la estructura directiva que incluye coodinadores y directores generales. El alcalde, Luis Barcala, ha iniciado este martes con EU-Podemos y Compromís, los grupos minoritarios, la ronda de negociaciones con la oposición tras tener que desconvocar el pleno previsto para el pasado viernes al no sumar los apoyos necesarios para aprobar las renumeraciones para la nueva estructura , con a priori dos coordinadores y diez directores generales.

Ambas formaciones han coincidido en poner el foco en la carrera profesional, una promesa electoral del PP en 2019 pendiente de implantación, y en el número de altos cargos pendientes de creación. Desde la formación valencianista, su portavoz, Rafa Mas, ha explicado que Barcala ha pedido "disculpas por la premura, admitiendo que no estaba justificada la urgencia". "Nos ha dicho que tiene varios nombres y que urge contratarlas por su situación laboral. Nosotros hemos planteado cuestiones como que la estructura debe ir en paralelo con la carrera profesional y le hemos afeado que se hable de nuevos jefes sin conocer el borrador del Presupuesto de 2024. También hemos señalado que plantear doce cargos puede ser demasiado y nos ha dicho que se puede repensar", ha desvelado Mas, tras una primera reunión que se prevé repetir la próxima semana.

Por su parte, el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, ha apuntado que en la reunión ha trasladado dos cuestiones que al grupo le parecen "relevantes" de cara a la modernización de la estructura organizativa del Ayuntamiento. "Tenemos dos líneas rojas: aprobar la carrera profesional, tal y como acepten los sindicatos, así como el acuerdo de condiciones laborales y la relación de puestos de trabajo, además de reconsiderar la cuantía a cobrar y la cantidad de directores generales propuesta", ha apuntado Copé, para a continuación añadir: "Entendemos que salarios de 98.000 euros y 90.000 euros brutos son un dispendio desmesurado. Para establecer la comparativa, el presidente del gobierno cobra 90.010 euros brutos al año. Y utilizar solo, como última opción, la incorporación de profesionales del sector privado. El talento del que supuestamente quieren disponer con profesionales del sector privado, se ata creando plazas públicas cuya provisión respete el mérito y capacidad, como ordena la constitución para el trabajo público". Por otro lado, según EU, "no hace falta director general de Cultura ni de Deporte en esta ciudad en estos momentos, ni tampoco de Turismo mientras no haya un gerente del Patronato".

La ronda de contactos iniciada este martes es consecuencia de la decisión de Vox de pasar de la abstención de la comisión previa al pleno al "no", que avanzaron al alcalde en una tensa conversación previa a una sesión plenaria que finalmente se suspendió apenas una hora antes de su hora de inicio. Barcala se vio obligado a aplazar (sin fecha) la sesión para evitar quedarse solo, con sus concejales, en la defensa del gobierno paralelo diseñado con dos coordinadores y diez directores generales. Y es que la anunciada abstención de Vox se iba a convertir en un "no" en el pleno extraordinario de este pasado viernes, sumándose así al rechazo anunciado desde el primer momento de la izquierda, tanto del PSOE, Compromís como EU-Podemos. Barcala, sin la abstención al menos de otro grupo, no podía aprobar las retribuciones para la estructura directiva diseñada.

Así lo confirmó la portavoz de la formación ultra, Carmen Robledillo. "Como ya dijimos en la propia comisión, optamos por la abstención porque queríamos que este tema se hablara y se pusiera sobre la mesa ya que no nos parece descabellada la idea de tener un nivel directivo igual que tantas ciudades donde está y funciona. Pero también dijimos en la comisión que teníamos ciertas dudas al respecto y no nos han convencido determinados aspectos por lo que en este momento no podíamos apoyar la propuesta de reorganización municipal".

Proceso selectivo

Previamente a esa doble reunión, el gobierno municipal se ha abierto a reconsiderar que la selección del personal directivo, que es una competencia de la Junta de Gobierno, venga precedido de un proceso con convocatoria abierta, tal y como realiza Málaga, donde una comisión técnica evalúa previamente a los aspirantes. Así, al menos, lo ha admitido el portavoz del ejecutivo local, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes. "Si se nos pide que lo veamos, se verá. El gobierno debe tener margen a la hora de elegir porque son cargos de semiconfianza. Tenemos claro que pocos grupos están en contra de la figura, es importante para la ciudad de Alicante. Es cierto que la mayor crítica es que íbamos deprisa", ha señalado Villar.

El pasado mes de septiembre, Málaga aprobó los nombramientos de sus dos últimos directores generales, tras completarse sendos procesos selectivos, aunque la decisión definitiva sea de libre designación por ley. En el caso de la Dirección General de Movilidad, las bases establecían que podían participar funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1. Para el alto cargo de Participación, en cambio, se indicaba que no era un requisito indispensable que los candidatos reuniesen la condición de funcionario.