El gobierno de Barcala defiende el contrato de las zonas verdes a pesar del revés judicial: "No nos equivocamos" El ejecutivo municipal no oculta su preocupación por la decisión judicial que obliga al Ayuntamiento de Alicante a aceptar una oferta en baja temeraria El PP habla de la "afinidad" con Vox para aprobar los presupuestos de 2024, mientras que los ultras enfrían el posible acuerdo: "No vamos a decir nada hasta que no tengamos el documento definitivo"