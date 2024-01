El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde este martes a la aprobación inicial de sus presupuestos para el año 2024, (con los votos del PP y Vox) después de que el gobierno del Partido Popular anunciase un pacto con la ultraderecha para su aprobación a cambio de introducir en el borrador de las cuentas una veintena de medidas de la formación de ultraderecha. Entre ellas, destacan que la Zona de Bajas Emisiones no incluya ningún tipo de multa ni restricción y la creación de dos oficinas: una "antiokupas" y otra para la atención de la maternidad, que la oposición ha catalogado como una medida "antiabortista encubierta".

Antes de abordar el "plato fuerte" del día, los distintos grupos han debatido en torno al Plan Municipal sobre Trastornos Adictivos del Ayuntamiento de Alicante, que debe actualizarse cada cuatro años y cuya aprobación también se ha llevado a cabo este martes. En una antesala de la votación del presupuesto, la iniciativa ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular y Vox, y la abstención de la bancada de la izquierda para "no obstaculizar".

Presupuesto

El documento ha sido defendido por el concejal de Hacienda, Toni Gallego, que ha iniciado su intervención sacando pecho de la propuesta por ser "la de mayor cuantía de la historia del Ayuntamiento", con casi 360 millones de euros.

Gallego también ha señalado que el borrador de las cuentas "incrementa los servicios sociales prepandemia" y destina "los recursos necesarios" para sufragar partidas de funcionamiento como los salarios del "gobierno paralelo" de Barcala o "la carrera profesional".

Esta última medida, el incremento salarial de los funcionarios, ha sido duramente criticada por más de una veintena de empleados municipales que se encontraban en el Salón Azul este martes para protestar por una subida que consideran "insuficiente": "Cinco euros he cobrado de Carrera Profesional este mes, menudo subidón" ironizaba un trabajador durante el turno de palabra de Gallego.

A la hora de la réplica, Gallego ha defendido que, en las partidas donde se ha reducido el presupuesto, "se ha llevado a cabo un enorme trabajo de optimización" y ha tildado de "vergonzoso" que las enmiendas presentadas por la oposición y aceptadas por los técnicos sumaban "únicamente 70.000 euros". En cuanto a la oficina de atención a la maternidad, el edil de Hacienda ha restado importancia al acuerdo con Vox diciendo que la medida "ya está en marcha" y que "la potenciaremos, si podemos".

EU-Podemos

"Me parece muy complicado no sacar las tripas escuchando al concejal Gallego". Así ha iniciado su intervención el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, quien ha puesto el foco en la "luna de miel" que vive "el matrimonio de conveniencia de PP y Vox".

Para Copé, los presupuestos son "antisociales, injustos, insolidarios y reaccionarios" y ha destacado que, según él extrae del documento, las "prioridades" del equipo de gobierno son recortar ciertas partidas "esenciales".

Al respecto, el líder de la coalición Esquerra Unida-Podemos ha vuelto a poner sobre la mesa la tan criticada aplicación de la Carrera Profesional (una promesa electoral de Barcala en 2019) con solo un millón de euros en 2024 y el rechazo de la mayoría sindical.

Copé ha continuado su discurso detallando buena parte de los recortes pactados por PP y Vox, en Asistencia Social, 70.000 euros; en Partidas Rurales, 22.000; en el Fomento del Empleo, 226.000 euros; en Igualdad de Oportunidades, 254.000 euros; en Promoción Cultural, 113.000; en Inmigración (que desaparece como órgano específico), 70.000 euros; en Fiestas, 600.000 euros; además de en Mantenimiento de Colegios, después de una semana donde han sido noticia por numerosas averías.

Además, Copé también ha criticado la fórmula escogida por el PP para sufragar las inversiones que contempla el presupuesto: recurrir a los préstamos bancarios. Una medida que el interventor municipal señaló como "innecesaria", dado el estado de las cuentas del Ayuntamiento y que el gobierno local había solicitado ya dos créditos a entidades financieras de los que, por el momento, no ha empleado ni un solo euro.

En su turno de réplica, ha apuntado que "se hacen cosas: se asfaltan aceras, se arregla alguna calle..." pero que no se abordan las medidas transformadoras urgentes de la ciudad. Copé también ha defendido que PP y Vox mienten a los comerciantes a la hora de exponerles los "peligros" de la ZBE, ya que restringir el tráfico, según asegura que se ha comprobado en otras ciudades, incrementa las ventas.

Compromís

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha iniciado su intervención acusando al edil de Hacienda de responsabilizar a Pedro Sánchez de diversas cuestiones que competen al Ayuntamiento, como el bajo porcentaje de ejecución de las cuentas.

Los presupuestos, para Mas, "son antialicantinos" y representan "una estafa" dado que "atentan contra los servicios públicos". En esta línea, ha afeado que el alcalde, Luis Barcala, "utiliza la mentira como herramienta política".

El líder de la coalición valencianista ha enumerado a continuación una larga lista de promesas electorales incumplidas por Barcala: un nuevo Plan General de Ordenación Urbana "en cuatro años" o no prorrogar las contratas con el empresario Enrique Ortiz.

Además, el portavoz de Compromís ha criticado que, con los mayores presupuestos de la historia, no se acepten propuestas de la oposición como construir una tercera escuela infantil mientras se acuerdan "oficinas antiabortistas" y antiokupas con la ultraderecha. "Otro chiringuito, como el de Abascal", ha señalado.

Para Rafa Mas, el pacto entre PP y Vox es "peligroso" porque convierte Alicante en la primera ciudad de España "cuyo gobierno niega el cambio climático". Por ello, critica que las cuentas municipales vayan a dejar "a cero" las medidas medioambientales y, al mismo tiempo, "deje sin efecto" la Zona de Bajas Emisiones. Una decisión que podría obligar al Ayuntamiento a devolver más de 15 millones de euros en subvenciones.

A la hora de la réplica, Mas cargó contra Vox por ser el partido "que aparca en la acera y le da igual; que fuma en las terrazas y pide libertad y que no recoge las cacas del perro". El de Compromís también ha sacado pecho de haber sido la primera formación que se sentó a negociar los presupuestos porque "no podían seguir prorrogados" pero ha acusado al PP de "hacer el paripé con nosotros mientras pactaban con la ultraderecha por detrás".

Vox

La intervención de Vox no ha sido defendida por la portavoz Carmen Robledillo sino por el número dos del grupo, Mario Ortolá. Quien ha cargado contra el líder de EU por "declararse en contra del maltrato animal al mismo tiempo que le encantan los abortos".

Un discurso, el de Ortolá, que ha estado más centrado en el chascarrillo y en polémicas del terreno nacional, como los pactos del Gobierno con partidos independentistas, que en la ciudad de Alicante.

En cuanto al acuerdo alcanzado con el PP por la Zona de Bajas Emisiones, el concejal de Vox ha señalado que "mientras nosotros estemos aquí, no se pondrán multas" y ha defendido la devolución de los 15 millones de euros recibidos para las obras de calmado del tráfico.

Para el edil de la ultraderecha, las ZBE son "otra extorsión y otro chantaje más de la dictadura climática" por lo que su formación no va a renunciar al compromiso electoral de que estas áreas no incluyan restricciones ni medidas contra la contaminación.

En el turno de réplica, tampoco ha sido el momento de la portavoz, Carmen Robledillo. En esta ocasión, ha sido Óscar Castillo el que ha vuelto a cargar contra el Gobierno central de Pedro Sánchez, con apenas alusiones al terreno municipal. En uno de los pocos intentos de hablar sobre Alicante, Castillo ha protagonizado uno de los momentos del día al sufrir varios lapsus cuando trataba de hablar sobre el polémico curso de tarot programado por el Ayuntamiento. Finalmente, incapaz de retomar el hilo del asunto, ha descartado terminar el argumento: "Bueno, da igual", y ha cambiado de tema.

PSOE

En su turno de palabra, la líder del grupo socialista, Ana Barceló, ha advertido de que no se sumará "al discurso del odio" de Vox, porque "no es lo que quieren los alicantinos".

En cuanto al presupuesto planteado por el gobierno de Barcala, la portavoz ha señalado que "carecen de ambición" y que "no han sido dialogados", al no haberse debatido con el Consejo Social de la ciudad ni con las Juntas de Distrito. Además, Barceló también ha afeado que no se incluye "ninguna de las 101 propuestas de mi grupo".

La concejala del PSOE cree que "el PP y la ultraderecha se alejan de la ciudadanía" al apostar por medidas antiokupas antes de impulsar vivienda pública o pactar una "oficia antiabortista" en vez de combatir la pobreza infantil. Por lo que "lejos de mejorar los servicios públicos incluyen recortes" que van en dirección contraria de las problemáticas de la ciudad.

Barceló también ha puesto el foco en los diferentes recortes pactados entre el PP y Vox, como en materia de Igualdad, así como en las promesas incumplidas durante los años de gobierno de la derecha: "¿Dónde está el Plan General, dónde está el Parque Central?"

Para la portavoz socialista, las cuentas presentadas "se olvidan de los barrios" y tampoco atienden a miles de niñas y niños "que están en instalaciones precarias desde hace años". En cuanto a la nueva Concejalía de Mayores, el PSOE cree que se queda corta y que hay que ir más allá "de poner una placa".

Por lo que respecta a la cuantía del presupuesto, la mayor de la historia para orgullo del equipo de gobierno, Barceló ha afeado que el ejecutivo actual también puede "presumir" de tener algunas de las cifras de ejecución más bajas. "Solo han invertido 2 de cada 10 euros", lo que refleja, para Barceló, "la nula planificación" del PP. Un retraso que ha provocado que se incluyan en las cuentas diversos proyectos que ya formaron parte de presupuestos anteriores pero que no se llevaron a cabo por lo que "las grandes novedades que aquí nos presentan son viejos proyectos".

En la réplica se ha vivido uno de los momentos más tensos de la jornada, que ha sido "atípica" en cuanto a lo calmado de los discursos. Barceló ha acusado a Ortolá (Vox) de haber dicho que la violencia de género "es hombría", lo que ha irritado enormemente al concejal, que ha interrumpido el discurso de la socialista para acusarle de mentir. Finalmente, el alcalde Luis Barcala ha tomado la palabra para poner orden en el conflicto. Ortolá, por su parte, no ha dejado pasar la afirmación y ha vuelto a intervenir tras Barceló: "Me reservo el derecho a emprender las acciones legales oportunas y niego rotundamente haber dicho tal afirmación".

"El mejor proyecto que podíamos hacer"

Al término del debate, el alcalde ha tomado la palabra antes de la votación final agradeciendo las enmiendas presentadas por la oposición. Barcala ha defendido que su gobierno ha cumplido con "la responsabilidad que nos han dado los alicantinos" y que se ha elaborado "el mejor proyecto que podemos realizar con las herramientas que tenemos".

Pese a ello, el alcalde ha señalado que "seguramente no es la única alternativa que tenemos" pero que "eso es la democracia: a unos les toca hacer el proyecto y a otros les toca estudiarlo y plantear propuestas alternativas".

En cuanto al debate, para Barcala "da pena cuando tenemos un pleno de presupuestos y nos dispersamos hablando de cualquier otra cosa menos esos prespuestos y esas necesidades".

Finalmente, sin sorpresas en el Salón de Plenos, las cuentas han sido aprobadas con el apoyo de PP y Vox, frente a la oposición de la izquierda: PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos.