El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana ha alertado, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, de un aumento de la ortorexia entre los pacientes oncológicos, principalmente mujeres jóvenes. La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que afecta a las personas que se obsesionan irracionalmente por comer sano convirtiéndose así en su principal preocupación.

La nutricionista Victoria M. Góngora, especialista en nutrición oncológica, comenta que el origen de este trastorno mental entre las pacientes oncológicas nace de querer controlar los síntomas de su cáncer o los efectos secundarios del tratamiento que reciben. Esto ocurre, entre otras cuestiones, “porque no cuentan con un asesoramiento ni seguimiento por parte de un dietista-nutricionista dentro del equipo sanitario que la trata ni tampoco de un profesional de la psicooncología”.

“Estas pacientes pretenden controlar la enfermedad a través de la alimentación, restringiendo grupos de alimentos, incluyendo suplementos, lo cual fomenta miedos y culpa ante la ingesta de alimentos" Victoria Góngora - Nutricionista

Esta circunstancia lleva a adquirir comportamientos que no son saludables y que no necesariamente mejoran su calidad de vida ni su estado físico. “Estas pacientes pretenden controlar la enfermedad a través de la alimentación, restringiendo grupos de alimentos, incluyendo suplementos, lo cual fomenta miedos y culpa ante la ingesta de alimentos. Esto puede generar trastornos psicológicos, como la ortorexia, si no se abordan”, cuenta la profesional de la nutrición.

Tal y como explica Luis Cabañas, presidente del Colegio de Nutricionistas y experto en nutrición oncológica “un peor estado nutricional está relacionado con mayor reingreso hospitalario, menor calidad de vida y mayor mortalidad. Es fundamental prevenir y tratar la desnutrición asociada al cáncer, ya que hasta un 80% de pacientes podría presentar desnutrición a lo largo de la enfermedad”. Para ello es fundamental integrar a los y las dietistas-nutricionistas como parte del equipo multidisplinar en los servicios de Oncología.

Y es que actualmente las personas diagnosticadas de cualquier tumor en la Comunidad Valenciana no tienen acceso a un profesional de la Nutrición a través de la red pública sanitaria, de lo que se queda la entidad. Esta falta de acceso a dietistas-nutricionistas "pone en peligro a pacientes y familiares que buscan información nutricional por su cuenta, recurren a numerosas dietas milagro y suplementos y tienen riesgo de padecer estados de desnutrición que comprometen su tratamiento oncológico y su salud".

“Un peor estado nutricional está relacionado con mayor reingreso hospitalario, menor calidad de vida y mayor mortalidad" Luis Cabañas - Presidente del Colegio de Nutricionistas

Un buen estado nutricional es clave para tolerar mejor los efectos del tumor y los tratamientos oncológicos. Por lo tanto, “omitir este tratamiento a un paciente con cáncer no solo reduce sus posibilidades de tolerar tratamientos tan agresivos, sino que limita el beneficio de los siguientes pasos terapéuticos durante el largo recorrido clínico”, explica Victoria M. Góngora.

Nutrición y Psicooncología

Para evitar trastornos de la conducta alimentaria como la ortorexia, los expertos en nutrición oncológica subrayan la importancia del trabajo conjunto entre los profesionales de la Nutrición y la Psicooncología para atender a los y las pacientes oncológicas. “El cáncer a nivel psicológico genera un gran impacto emocional y esto está directamente relacionado con las decisiones que tomamos con respeto a la alimentación”, relata Victoria M. Góngora. Y es que, en muchas ocasiones, la ansiedad o la depresión tras el tratamiento pueden asociarse a una peor calidad de la dieta y para poder mejorarla es clave que los nutricionistas colaboren estrechamente con los psiconcólogos.

Fruto de esta necesidad, este colegio profesional ha lanzado una formación específica en nutrición oncológica donde realizará una actualización sobre dietoterapia y el rol de la alimentación durante todo el proceso de la enfermedad, así como de las diversas estrategias para mitigar los efectos secundarios del cáncer y sus tratamientos, así como la importancia de la psicooncología y cómo trabajar conjuntamente en estos casos.

“Gracias a una adecuada alimentación se puede mejorar el estado físico y reducir los síntomas y efectos secundarios de los tratamientos. Sí hay pautas dietéticas en las que hay que prescindir de determinados alimentos para no empeorar los síntomas, por ejemplo, verdura cruda si hay diarrea, pero este trastorno nace al no recibir asesoramiento sobre cuál es el papel que juega la nutrición durante toda la enfermedad. Al final, como los y las pacientes no tienen orientación profesional, se dejan guiar por falsos consejos y eso les puede perjudicar seriamente”, concluye la experta.