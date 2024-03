Educación denuncia que el Botànic firmó obras del Edificant sin el visto bueno de la Intervención

El director general de Infraestructuras Educativas, Rafael Valcárcel, ha acusado este martes a la última consellera de Educación en el Gobierno del Botànic, Raquel Tamarit, de "mentir" al afirmar que las obras de Edificant que firmó estando en funciones "tenían la conformidad de la Intervención General".

Valcárcel ha señalado en un comunicado que Tamarit (Compromís) firmó una ampliación de delegación de competencias en doce municipios el 12 de julio, una semana antes de que tomara posesión el nuevo conseller, José Antonio Rovira, y ha asegurado que "faltó a la verdad en la firma de los documentos" al señalar, en el punto 6, que la resolución "ha estado previamente fiscalizada de conformidad por la Intervención General (sic)", puesto que ese informe "no existe hasta el 29 de septiembre".

Así lo ha indicado Valcárcel después de que Compromís haya señalado este martes que la actual Conselleria de Educación fiscalizó las aportaciones económicas de Edificant "que ahora quiere echar atrás", entre ellas, las de las localidades castellonenses de Betxí, Borriol y Benicarló.

Petrer y Villena

En la provincia, Petrer y Villena también vieron paralizadas sin fecha dos de las obras que iban a acometerse en centros escolares y que se habían incluido en el Pla Edificant. Una decisión que tomó la Conselleria de Educación del popular José Antonio Rovira en noviembre y que suspendía 15 proyectos en toda la Comunidad Valenciana que incluyen los de las dos localidades alicantinas.

Compromís sostiene que el departamento de Rovira, fiscalizó las aportaciones económicas de Edificant "que ahora quiere echar atrás"

Diputados y otros representantes de la formación han indicado que el gobierno de Carlos Mazón "daba así luz verde a aportar los fondos económicos necesarios para iniciar las tramitaciones de construcción de sus centros educativos".

"Esto es un indicativo muy significativo de la improvisación caótica del departamento que dirige el conseller Rovira que, mientras por un lado dio luz verde efectiva a los Edificant, por el otro dice que no es de interés público y no los quiere construir", ha señalado el portavoz de Educación Gerard Fullana, quien ha añadido que "lo que le pasa es que con el recorte brutal de presupuesto que ha hecho para construir escuelas e institutos, ahora no tiene dinero para hacer frente a necesidades tan básicas como dignificar las infraestructuras escolares".

En este sentido, el portavoz de Educación en las Cortes ha mostrado los documentos que -según ha dicho- corroboran "las contradicciones administrativas que rayan la ilegalidad de lo que está haciendo el conseller Rovira". Se trata de las certificaciones que -según ha apuntado- demuestran que la Intervención de la Generalitat "fiscalizó y dio luz verde a la aportación de los fondos económicos necesarios para la construcción por Edificant de los tres centros educativos de Betxí, Borriol y Benicarló que ahora quieren revocar".

"Esto significa que la Intervención de la Generalitat consideró correcta la necesidad de construir esos centros por Edificant y que no encontró ninguna incompatibilidad a que se lleven a cabo esas obras. Los documentos están firmados en fecha de 29 de septiembre de 2023, cuando el Gobierno de Mazón ya llevaba tres meses gobernando", ha subrayado.

Abogacía de la Generalitat

Ante esta afirmación, el responsable de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación ha respondido que la exconsellera Tamarit "no solo firmó delegaciones estando en funciones, una cuestión que la Abogacía de la Generalitat ya ha dicho que no podía hacer, sino que además faltó a la verdad en la firma de los expedientes".

Valcárcel ha explicado que durante el tiempo que el Botànic estuvo en funciones la Intervención no fiscalizó contratos, "y fue en septiembre cuando comenzó a fiscalizar todos los expedientes que quedaban pendientes, entre ellos los de Edificant".

"Y es en ese momento, cuando la Intervención fiscaliza, cuando el equipo actual de la conselleria se entera de que Tamarit deja comprometidos 65,5 millones de euros, ya que no lo comunicaron en ningún momento, demostrando una vez más cómo actuaron en el traspaso de poderes", ha sostenido el director general.

Expediente de lesividad

El responsable de Infraestructuras Educativas ha explicado que, al tener constancia de estas obras y del importe comprometido, es cuando se ha anunciado la apertura de un expediente "de lesividad" y ha criticado que la oposición "pretenda disparar fuegos de artificio para desviar la atención".

Al respecto, ha señalado que los tres expedientes a los que ha hecho alusión Compromís "son documentos contables que no implican transferencias, y además hablan de un millón de euros en uno de los casos y de cero euros en los otros dos".

"El fondo de la cuestión es que Tamarit no podía dejar esas obras delegadas estando en funciones y que no dijo la verdad al firmar los expedientes. La Conselleria actual siempre ha dicho que se harán las obras que tengan que hacerse si el estado de los centros así lo requiere", ha concluido