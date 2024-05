Tratamientos biológicos en Alicante con inyectables para controlar el asma grave

Los tratamientos biológicos se han convertido en un arma para el abordaje del asma grave. Así, el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha logrado estabilizar y mejorar la calidad de vida de 400 pacientes gracias a este tipo de terapias, ya que sufren menos crisis agudas que requieran ingreso hospitalario. Estos tratamientos se aplican por decisión del Comité de Tratamiento Biológico del Asma Grave, un equipo multidisciplinar de profesionales de Neumología, Alergología, Dermatología, Otorrinolaringología, Farmacia Hospitalaria y Pediatría constituido hace año y medio.

Esta enfermedad crónica afecta a más del 10 % de la población y en más de la mitad de los casos en adultos es de origen alérgico. En niños el porcentaje es aún mayor y afecta a ocho de cada diez. La contaminación ambiental, el tabaquismo y el uso de determinados medicamentos también pueden incidir en la aparición de asma en adultos jóvenes, de entre 35 y 40 años. Así lo acreditan especialistas como el jefe del Servicio de Neumología de este centro Eusebi Chiner.

Menos crisis agudas

No obstante el doctor señala que es un tipo menos frecuente de la enfermedad y que la mayor parte de los casos en la provincia son de origen alérgico. Asimismo, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) advierte de que la exposición temprana a la contaminación del aire contribuye al desarrollo del asma infantil.

Según apunta el docto Chiner, “el uso de tratamientos biológicos ha cambiado radicalmente la calidad de vida de los pacientes con asma grave, quienes sufren menos crisis agudas que les hacen acudir a Urgencias o que requieren su ingreso hospitalario y, además, deben tomar menos medicación para controlar sus síntomas”.

Aunque los tratamientos biológicos se emplean en el centro desde hace años, “este comité de asma grave se creó porque muchos de los pacientes tienen comorbilidades, con otras patologías como rinosinusitis crónica con pólipos, dermatitis atópica o patología alérgica que requieren un abordaje integral”, ha señalado Chiner.

Terapias personalizadas

Este comité se reúne quincenalmente y estudia unos quince casos en cada sesión. A cada paciente se le pone un tratamiento personalizado. “Es como realizar un traje a medida, en función de la tipología de asma, ya sea de origen alérgico o no, eosinofílica o neutrofílica, característica esta última de pacientes con EPOC”, comenta el jefe de Neumología.

Los medicamentos biológicos o con anticuerpos monoclonales que se utilizan en el asma grave son el omalizumab, el dupilumab, el mepolizumab y el benralizumab. El servicio de Farmacia Hospitalaria del centro los dispensa a cada paciente. Se trata de inyectables que primero se ponen en el propio centro y que luego pueden autoadministrarse en su domicilio. La pauta puede ser quincenal, mensual o bimensual, en función de la evolución y características de cada paciente.

En el caso de los pacientes con asma grave, una vez estabilizados con tratamientos biológicos, “si encontramos un origen alérgico, los tratamos con inmunoterapia, las vacunas que actúan sobre la causa ambiental que provoca esa alergia, ya sea el polvo, el polen, los ácaros o el pelo de los animales”, apunta Mónica Antón, alergóloga del Hospital de Sant Joan.

El tiempo es salud

Con el lema de "En el asma, el tiempo es salud", los servicios de Neumología y Alergología del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant han realizado una campaña de sensibilización en el Día Mundial del Asma, que la Organización Mundial de la Salud conmemora cada 7 de mayo. Ha participado personal facultativo y de enfermería, que ha atendido a más de medio centenar de personas.

En la mesa informativa colocada en el vestíbulo del centro han realizado espirometrías para medir el volumen y flujo de aire en los pulmones; han utilizado pulsioxímetros para medir el nivel de oxígeno en sangre y han pasado un cuestionario a los participantes con preguntas sobre si en las últimas cuatro semanas han utilizado inhaladores o nebulizadores o si se han despertado por la noche a causa de la tos o con sensación de falta de aire.

A muchas de ellas se les ha detectado una posible asma no diagnosticada o no controlada y se les ha aconsejado que consulten con su médico de Atención Primaria, quien les pondrá el tratamiento adecuado o derivará al especialista del hospital en caso necesario.

Enfermedad crónica

El asma es una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles. Se estima que en España afecta al 10% de los ciudadanos y que entre el 5 y el 10 por ciento de esta población asmática presenta asma grave no controlado que no responde a los tratamientos convencionales, fundamentalmente con corticoides y broncodilatadores inhalados. Afecta a niños y adultos y es la enfermedad crónica más habitual en la población infantil.

Los síntomas del asma (tos, sibilancias, dificultad para respirar y opresión torácica) se deben a la inflamación y el estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas de los pulmones. “Ante estos síntomas los ciudadanos deben consultar con su médico de Atención Primaria, ya que detectar y tratar el asma cuanto antes es fundamental para evitar el remodelado o rigidez bronquial, que es irreversible”, aconseja Antón.

“Estos cambios estructurales en las vías respiratorias, como engrosamiento de la pared bronquial, aumento de la producción de moco y proliferación de ciertas células y fibras musculares lisas pueden conducir a una disminución del flujo de aire y a una mayor dificultad para respirar”, ha puntualizado la alergóloga.

“Se estima que más de la mitad de los casos de asma es de origen alérgico, tanto en adultos como en niños y, por tanto, creo que los alergólogos debemos tener un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes asmáticos ya que tratando el origen del asma podemos mejorar mucho su evolución y calidad de vida”, ha explicado la especialista.