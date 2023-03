“Hay una escasa, incompleta e inadecuada atención en las legislaciones estatal y autonómica hacia los municipios turísticos”. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha denunciado este martes en Madrid, en un desayuno informativo organizado por Executive Forum con una nutrida representación de empresarios y cargos del Partido Popular, la falta de financiación en los principales destinos turísticos españoles y ha afirmado que "en ese ranking de agravio municipalista, desgraciadamente Benidorm está a la cabeza”.

El primer edil ha sido el protagonista en este acto y ha tenido como anfitrión al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha sido el encargado de la presentación previa a la exposición de Pérez. Igualmente, también han participado César Chiva, CEO de Executive Forum y, Jordi Payet, director general de FCC Medio Ambiente en España.

Infrafinanciación, tasa turística y sostenibilidad han sido tres de los ejes sobre los que ha girado la exposición que ha realizado el regidor benidormense, en cuya charla ha cifrado en 30 millones de euros el agujero que le cuesta cada año a la ciudad el no reconocimiento de Benidorm como municipio turístico. En este sentido, Pérez ha afirmado que la ciudad recibe del Estado 18 millones de euros anuales, lo que representa el 15% del presupuesto municipal, “pero son 30 millones menos de lo que en puridad nos correspondería”, según los estudios económicos que maneja el Consistorio.

El popular ha ahondado en esta idea y ha reconocido que la falta de financiación, que afecta a Benidorm pero también a otros grandes destinos del país que tampoco tienen este reconocimiento, viene de largo: "Es un problema que venimos padeciendo de antiguo y una reivindicación incesante", ha manifestado el alcalde de Benidorm, que además ha recordado que en el año 1963 el entonces alcalde Pedro Zaragoza ya fue el primero en alzar la voz para reivindicar más ingresos adicionales del Estado mediante una carta económica singular para el turismo. "Y a día de hoy, seis décadas después, aún seguimos reclamándolo".

Sus reivindicaciones también han servido para lanzar una importante crítica a la actual Ley de Haciendas Locales. Y no solo por los aspectos que impiden a Benidorm alcanzar este estatus, como el hecho de que prime el número de segundas residencias por encima del de plazas turísticas regaladas, donde la capital de la Costa Blanca no tiene rival, sino también porque la legislación "elude la realidad de la población de hecho y hace que solo se compute la población residente, pero no a los turistas ni a los visitantes".

Otro de los argumentos en contra es que la actual legislación establece que quienes sí están considerados como municipios turísticos recibirán un porcentaje extra por la recaudación de hidrocarburos y tabaco, dos productos cuyo consumo está en claro retroceso: "Chocan frontalmente con los predicamentos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2023 y hasta con los mandatos de nuestro médico de cabecera", ha ironizado Toni Pérez.

"Tener una ley que regule los municipios turísticos y que Benidorm no encaje en ese modelo demuestra que lo que no está bien es, precisamente, la propia norma", ha aseverado.

Por eso, como solución a este problema, Pérez ha expuesto la que a su juicio sería la fórmula "más justa" de financiación: que una parte de los ingresos que el Estado recauda en concepto de IVA por los servicios turísticos se quede en los propios destinos. "Si somos capaces de atraer personas para ofrecerles felicidad y que consuman y vivan en nuestro territorio, en ocasiones hasta en seis veces por encima de la población censada, pues bien estará que tengamos una compensación más o menos directa por este consumo", según Pérez.

Las cifras de Benidorm

Para dar cuenta de la indudable relevancia de Benidorm como destino turístico, Toni Pérez ha recodado ante el foro que componía este prestigioso desayuno informativo en la capital que en 2019, con el 1,4% de la población total de la Comunidad Valenciana, Benidorm supuso el 39,96% de la actividad turística de la región y aportó a la economía autonómica 8.900 millones de euros.

"Superamos ese año los 16,5 millones de pernoctaciones turísticas, el 4,73% de toda la actividad turística a nivel nacional. Y ante estas cifras no puedo perder la oportunidad de recordar que Benidorm solo tiene 38 kilómetros cuadrados de territorio en nuestro término municipal, estando protegido más de la mitad, porque el 32,16% es superficie verde, más de 12 puntos superior a la recomendación máxima de la UE", ha relatado Pérez, quien además ha defendido que la ciudad está entre las siete ciudades españolas de más de 50.000 habitantes con el aire más limpio, según las mediciones de la OMS.

Y ha añadido otros datos, como las 7.000 plazas gratuitas en aparcamientos disuasorios, que más del 70% de desplazamientos en la ciudad son ya peatonales o que los kilómetros de carril bici ascienden ya a 134.

"La tasa de la turismofobia"

Entre los puntos fuertes de la intervención de Toni Pérez, a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán a finales del mes de mayo, ha vuelto a estar la dura crítica contra la tasa turística aprobada por el Consell del Botànic.

"Se trata de una tasa turística que penaliza el alojamiento regulado, es decir, quienes contribuyen al bien común; deja más libertad a aquellos que no lo hacen", ha criticado el benidormense, que también ha vuelto a incidir en que "no es una tasa, sino un nuevo impuesto y que, además, inocula la turismofobia, que afectará al empleo y a nuestra tierra, que es una tierra de oportunidades, en lugar de la turismofilia por la que abogamos en destinos como Benidorm".

Por este motivo, ha recordado que Benidorm ya dijo en su día "no y nunca" a esta tasa, "y vamos a seguir defendiendo" la no aplicación de este impuesto que, además, se ha mostrado convencido de que "Carlos Mazón -también presente en el evento- derogará en cuanto gobierne la Generalitat".