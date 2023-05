Las comunidades de propietarios han comenzado a plantear que sus edificios sean "libres" de alquiler vacacional y se opta por prohibir que un propietario pueda convertir su vivienda en un piso turístico. Las molestias que surgen en algunos casos o el incumplimiento de normas comunitarias están entre las razones. Pero, ¿es legal esa prohibición? ¿Se puede negar una comunidad a que haya alquiler vacacional en su inmueble en base a la ley? El magistrado y expresidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, explica las aristas jurídicas de la interpretación que se está haciendo de la Ley de Propiedad Horizontal por parte de las comunidades y administradores de fincas y marca qué se puede hacer jurídicamente en esos casos.

¿Se puede prohibir el alquiler vacacional por las comunidades de propietarios?

No. Cuando los legisladores aplican una norma, hacen una regulación de un tema, de lo más esencial a destacar es qué verbos utiliza en la descripción de las acciones que quiere destacar o regular en una ley. Esto se utiliza también en los tribunales: cuando un tribunal quiere interpretar el sentido de una ley se acude al verbo de la ley y al diccionario de la Real Academia Española. La regulación del alquiler vacacional se hizo por un decreto en 2019. El legislador utilizó los verbos de "condicionar" y "limitar", no utiliza el verbo prohibir. Cuando el legislador quiere utilizar el verbo prohibir, lo ha hecho. Cuando pone otros verbos es que no quiere prohibirlo, sino establecer condiciones o limitaciones al ejercicio de un derecho. Eso, que es lo que dice el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, no es prohibir, sino establecer limitaciones.

¿La prohibición aparecería expresamente en la ley?

El régimen de prohibiciones, según la jurisprudencia, es un régimen restrictivo. Cuando uno quiere interpretar lo que está prohibido, la interpretación siempre ante una posible prohibición es restrictiva. ¿Qué se hace desde algún sector con esta cuestión del alquiler vacacional? Hacer una interpretación de la prohibición extensiva y además contra legem ("contra ley").

¿Qué instrumentos tiene una comunidad para poder, como dice la ley, limitar ese alquiler vacacional?

Tiene dos instrumentos. Primero aprobar una normativa de alquiler vacacional que sólo se referirá a poner condiciones o limitaciones, es decir, poner normas de régimen interno. El quorum es las tres quintas partes del total de propietarios que a su vez reúnan los 3/5 de las cuotas de participación con voto presunto del ausente. Es decir, la Junta tiene que alcanzar una mayoría simple, mitad más uno, y que tenga la mayoría de cuotas. Se espera 30 días, y si nadie se opone, los que no se opongan en esos días, se suman y se ve si se llega a esas tres quintas partes. En realidad son dos mayorías. Lo que se propone en esa normativa de régimen interno son una serie de normas que deben cumplir lo alquileres vacacionales. En el acuerdo se dice qué condiciones se deben cumplir por aquellos que quieran poner su vivienda en alquiler vacacional. Y ahí entra el segundo instrumento: el que no las cumpla, entonces la comunidad en esa misma junta se aprobará que se ejercite la acción de cesación, recogida en el artículo 7.2 de la misma ley.

No se trata de una prohibición como tal...

No se puede directamente prohibir porque entonces la comunidad podría prohibir el alquiler de larga duración o cualquier tipo de arrendamiento, o algo relacionado con las mascotas o llegar a un extremo de que se prohíban que haya matrimonios con hijos. Hay cláusulas que pueden ser nulas de pleno derecho. En la sociedad existe un ansia de prohibir que se siente la gente legitimada con el respaldo o escudo de la mayoría. Es el caso de lo que están haciendo las comunidades. Se impone el criterio de una mayoría incluso con cuestiones que la propia ley no ampara. Aprobar una cuestión que es contra ley no se puede hacer en una comunidad, sobre todo, si es para cuestiones restrictivas. No solo las comunidades de propietarios sino en la vida normal de los propietarios.

¿Se está haciendo una interpretación de la norma que no es ajustada a derecho?

Sí, efectivamente. Se está haciendo una interpretación desde un punto de vista legal que dista mucho del espíritu del legislador cuando aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal quizá por la falta de claridad del precepto. O por la falta de un desarrollo reglamentario del alquiler vacacional. Hubiera sido deseable que después de esa regulación se hubiera aprobado un reglamento del alquiler vacacional que lo desarrollara.

¿Por qué?

Porque, aunque el alquiler vacacional está incluido en esta norma nacional (la Ley de Propiedad Horizontal), luego tiene un desarrollo autonómico que dispersa la interpretación del alquiler vacacional con cada comunidad autónoma. Debería aprobarse un reglamento nacional del alquiler vacacional que aclarara todas estas cuestiones. Y entre ellas, que también dijera que no se puede prohibir como se desprende del propio artículo 17.12 de la Ley. Y sobre todo, a raíz de las interpretaciones distintas que se están produciendo en alguna cuestión importante.

¿Se está poniendo el parche antes de la herida?

No se puede castigar a los propietarios que han gastado dinero en casa para destinarlos a alquiler vacacional que quieren cumplir la normativa autonómica y nacional; o incluso la de la comunidad que pone cláusulas. No se puede sancionar anticipadamente a propietarios que quieren cumplir con la normativa de alquiler vacacional. Esto sería antijurídico y además ilegal. Hay que distinguir entre los que quieren cumplir con los que se desentienden de la normativa impuesta por la comunidad. La prohibición no puede ser "ex ante" sino "ex post". Siempre pongo de ejemplo una película, la de Minority Report, de Tom Cruise, en la que se sancionaba a la gente antes de que cometiera el delito o infracción. Las sanciones en el mundo jurídico tienen que imponerse cuando la infracción se ha cometido, no cuando aún no se ha cometido. Se están imponiendo sanciones a propietarios que no han incumplido las normas de la comunidad, es demoledor.

¿Se restringe también la actividad inmobiliaria?

Desde el punto de vista económico, podrían ser inversores que quieren invertir dinero en producto inmobiliario. Mucha gente que tiene dinero quiere destinarlo a alquiler vacacional, quiere comprar y, si una comunidad constituida tiene esto recogido, aunque la ley no lo ampara, están limitando la posibilidad de venta de pisos a personas que quieren adquirirlo para este fin. Estás restringiendo el mercado de la compra-venta inmobiliaria. Estamos impidiendo que la gente invierta su dinero en un producto que es rentable con además una presunción de incumplimiento de los ciudadanos.

¿Qué normas serían las que propone usted que se podrían incluir en las comunidades?

En el manual que tengo publicado, Guía práctica de arrendamientos urbanos y del alquiler vacacional, en un apartado se habla del eso. Ahí se habla de ocho normas que se proponen incluir en una normativa de alquiler vacacional. En ese manual recojo qué condiciones se pueden recoger con el apoyo de las tres quintas partes. Entre otras, está cobrar un 20% de los gastos de la comunidad o sí la opción de prohibir por causa justa, es decir, cuando se han incumplido las normas.

Los vecinos y comunidades están preocupados con este asunto, sobre todo, por las molestias que pueden causar los inquilinos...

En las comunidades de propietarios lo que les preocupa es ese ir y venir de personas y lo que molesta es el interés o despreocupación de algunos propietarios de si sus inquilinos molestan a la comunidad y eso lo comprendo. Pero la fórmula no es con una "tabla rasa" una prohibición extensiva a todos los propietarios que quieran. Si no marcar unas condiciones y el que no las cumplan, a ese sí se impone una prohibición pero con justa causa.

¿No sería el caso?

Hay que distinguir entre prohibición sin justa causa, que es ilegal, que es lo que se está haciendo en algunos lugares porque el propietario aún no ha incumplido nada. O la prohibición con justa causa: hay unas condiciones, las incumple y ahora sí aprueba lo de justa causa. Pero ahí está justificado, porque ha tenido desinterés con la comunidad o que le da igual. Y eso es lo que no se puede consentir. Lo mismo hacen los alquileres de larga duración y ¿por qué no se prohiben?.

Está también el derecho a la propiedad del dueño de esa vivienda...

El ejercicio del derecho de propiedad y posesión no se puede impedir. Tengo el derecho de propiedad de una casa que he comprado. Se podrá limitar o condicionar según el artículo 17.12, pero en las partes que incumpla. Pero si se cumplen, no se pueden prohibir porque la casa no es de la comunidad. Si alguien entra por ejemplo en un gimnasio, y lo destroza, se puede aplicar la cesación que está en el artículo 7.2 que regula las actividades molestias.

Si los inquilinos causan molestias, ¿el propietario es responsable?

Si los inquilinos causan esas molestias o daños, al inquilino que se va ir en cinco días; no se les puede decir nada. En estos casos, son transitorios. No se puede ejercitar una acción civil contra la persona que entra y sale porque ya no le afecta. La acción se ha de dirigir al propietario: ha incumplido la normativa y se le puede prohibir entonces el alquiler vacacional.

¿Qué pasa con edificios que ya incluyen limitaciones al alquiler vacacional en construcción?

Todo el mundo es libre cuando vende un producto de imponerle sus condiciones. Es un libre mercado.

¿Qué plantea ante la situación actual?

Lo único es pedir un poco de sensatez con esto. Tiene que establecerse el alquiler vacacional como algo que está en la ley y se permite. Sería muy positivo ese reglamento nacional para aclarar todas estas dudas. En qué condiciones se puede prohibir o no para que las comunidades tengan una seguridad jurídica para que sepan que lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Lo correcto, ante la situación de inseguridad que hay, es regularlo mejor, hacer una ley del alquiler vacacional, que haya un reglamento y establecer incluso normas como las que propongo. Las comunidades necesitan seguridad jurídica.