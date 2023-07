Hoteles en "lleno técnico" y destinos con más turistas que nunca, a pesar de la inaudita cita electoral del próximo 23 de julio. Los hoteles de la provicia de Alicante, y también los del conjunto de la Comunidad, han cumplido fielmente con el guión previsto para este periodo del año y han conseguido llenar de media prácticamente nueve de cada diez plazas ofertadas.

Así se desprende del balance sobre la primera quincena del mes que ha dado a conocer este martes la patronal hotelera Hosbec. "No parece que el proceso electoral haya mermado la ocupación hotelera pues los datos registrados son incluso mejores que los del año 2019", han trasladado desde la patronal. Y, además, han avanzado que las previsiones para la segunda quincena de julio "sortean la inoportuna fecha de celebración de las elecciones generales del próximo domingo y avanzan también unos datos que casi con total probabilidad permitirán cerrar el mes de julio superando el 90% de ocupación, y poniendo así un broche de oro al que está siendo sin duda el mejor periodo estival de los últimos años".

Benidorm, l'Alfàs del Pi, Alicante y València continúan siendo los puntos en los que el turista internacional es pieza clave en estas estadísticas, superando ampliamente más de la mitad de los turistas alojados en hoteles. Y, por encima de todos, València sigue estando a la cabeza como ciudad receptora de mercado internacional, con un significativa representatividad del mercado estadounidense que no cesa de crecer alcanzando ya el 11,1% sobre el total de nacionalidades.

Fuentes de Hosbec han recalcado, no obstante, que esto no quiere decir que el turista doméstico no sea importante, poniendo como ejemplo de la fidelidad del turista nacional impulsa a Gandía, el destino con mayor ocupación hotelera de toda la Comunidad durante el inicio de julio, al alcanzar un 95,1% de media, seguida de Alicante capital, el segundo punto del territorio valenciano, consolidando ya un 90% de ocupación media.

Benidorm cumple con el guión

El destino Benidorm, la ciudad turística por excelencia y la que aglutina el mayor número de plazas vacacionales, registró un 88,1% de ocupación media del 01 al 15 de julio. Estos valores suponen una ligera reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto a la quincena anterior, lo que impide, aunque por la mínima, alcanzar los resultados obtenidos durante el mismo periodo de 2019 (88,6%).

El mercado nacional lideró la tabla de mercados en la ciudad, llegando a representar el 44,4% sobre el total. Mientras, el mercado internacional, que en su conjunto representa un 55,4%, tuvo como mercado más representativo al británico, con un 36,9%, seguido por los mercados portugués (5,2%), irlandés (1,9%), neerlandés y belga, ambos con un 1,8% y el rumano (1,5%). El resto de mercados emisores no superaron el 1% de representatividad en ningún caso.

Para la segunda quincena de julio, los hoteles benidormenses tienen ya una previsión de reservas del 85,6%, cifra que se espera superar gracias a las ventas de última hora, por lo que todo apunta que que podría volver a rozar, o incluso superar, el 90% como estaba previsto.

La Costa Blanca mejora

La zona de la Costa Blanca (sin incluir Benidorm) anotó una ocupación del 82,7% durante la primera quincena de julio, superando así los registros anotados en 2019 (81,1%) y los de la quincena anterior en 2 puntos porcentuales.

Los turistas de origen internacional representaron un 64,4% del total, frente a un 35,6% del turismo nacional. Tras el mercado español, las nacionalidades más destacadas fueron la británica (9,1%), belga (3,6%), noruega (2,5%), neerlandesa (2,4%), francesa (2,2%) e irlandesa (2%). Las siguientes más representativas, situadas entre un 2% y un 1%,fueron la alemana, italiana, rumana y sueca.

Respecto a las previsión para los últimos quince días de julio, ya se cuenta con un 77,6% de habitaciones reservadas.

Centrando el análisis en los distintos destinos de la Costa Blanca, la media registrada en la primera quincena de junio alcanzó en l'Alfàs del Pi un 81,2%; en Altea, un 87,8% y Calp, un 87,3%. Mientras, para la segunda quincena las previsiones se sitúan en el 83% para l'Alfàs y Altea, y superan el 77% en el caso de Calp.

Ligero descenso en Alicante, que aún así, responde

La ciudad de Alicante obtuvo en la primera quincena del mes una ocupación media del 89,7%, minorando los datos respecto a la quincena anterior en 3,8 puntos porcentuales. No obstante, se situó como segundo destino con mejores resultados de la Comunidad.

El mercado doméstico representó un 46,2%, inclinándose la balanza hacia el internacional, que aglutinó un 53,8% del volumen total. Este último muestra un gran abanico de nacionalidades, entre las que destacan la británica (6,9%), italiana (5,3%), irlandesa (4,7%), francesa (3,7%), suiza (2,9%), neerlandesa, sueca y estadounidense (2,6%), alemana, noruega y polaca (2,3%) y belga (2,1%). Entre el 2% y el 1% encontramos a los mercados danés y ucraniano. El resto de mercados emisores no superan el 1% de representatividad en ningún caso.

Respecto a las previsiones para los úlitmos quince días de julio, ya se cuenta con un 91,2% de habitaciones reservadas, aunque seguramente estos datos se elevarán al igual que ha ocurrido en las quincenas anteriores.

Valencia y Castellón se mantienen

Por lo que se refiere a las dos otras provincias valencianas, la estadística de Hosbec refleja que durante la primera quincena de julio, la provincia de Valencia anotó una ocupación del 89,5%, con lo que prácticamente se mantuvieron los valores registrados en la quincena anterior. Al mismo tiempo, estos valores suponen un ligera mejora respecto a la misma quincena de 2019 (88,3%).

El turismo doméstico susupuso pone una cuota de mercado del 56,8%, siendo el mercado de mayor peso en la provincia. En el 43,2% restante perteneciente al mercado internacional, caracterizado por su heterogeneidad de nacionalidades. Se encuentra como líder Estados Unidos, con un 5,9% sobre el volumen total en ambos casos. En las siguientes posiciones se hallan los mercados británico (4,8%), italiano (4,2%), francés (3,9%), neerlandés (3,5%) y alemán (2,7%). Con una representación entre el 2% y el 1%, se encuentran mercados como el ucraniano, portugués, belga, rumano e irlandés. El resto de mercados no superan el 1% de representatividad en ningún caso.

La previsión de ocupación para la segunda quincena de julio se fija en un 82,6% vislumbrando el impulso de estos datos gracias a las reservas de última hora.

Bajando un escalón en el análisis, los destinos València ciudad y Gandía registraron un 86,2% y un 95,1% de ocupación respectivamente, superando así las medias de 2019 en ambos casos.

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, hoteles terminaron la primera quincena de julio con una ocupación del 78%. Esto implica un incremento en la ocupación de 1,7 puntos porcentuales respecto a los últimos datos registrados

El predominio del turista de origen nacional se mantiene y anota una representación del 82,7% en esta ocasión. El 17,3% restante pertenece al turismo internacional, encabezado por el mercado francés con un 4,8%, seguido por el mercado británico con un 2,2%, el rumano (1,8%) el estadounidense (1,3%), el italiano (1,2%), y el alemán (1%). El resto de mercados emisores no superan en ningún caso el 1% de representatividad en la provincia de Castellón.

Para la segunda quincena de julio, los hoteles de la provincia de Castellón prevén un volumen de reservas por encima del 72,5%, esperando poder superar dicho dato con las reservas de última hora como viene siendo habitual.