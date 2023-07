Mayte García es licenciada en Biología Medioambiental por la Universidad de Alicante y forma parte de la plantilla de Hosbec desde el año 2004. Ha trabajado codo con codo con Nuria Montes a quien sucede en el cargo tras su designación como consellera de Turismo, Industria e Innovación. Hasta la actualidad ha sido la responsable de las áreas de Calidad, Formación y Proyectos de la patronal turística, entre otras funciones. Asegura que su trabajo seguirá la misma línea marcada y que no dejará de reivindicar lo mejor para el sector.

¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones tras ser elegida por unanimidad?

Desde el nombramiento como secretaria general de Hosbec, las sensaciones es que hay una apuesta contundente por la continuidad del trabajo realizado durante los 28 años de Nuria Montes en el cargo. La Junta Directiva y el presidente Fede Fuster conocen mi trabajo en la organización y además saben la capacidad multidisciplinar de mi puesto y eso ha sido una de las bazas más importantes a la hora de contar conmigo y con mi perfil para ocupar el cargo.

¿Cuál es el primer paso que va a dar?

Ahora lo que estamos haciendo es seguir con el trabajo que estábamos realizando. La campaña de verano o las actuaciones que había planificadas, tanto en campañas de promoción como en proyectos de innovación o los servicios planteados desde Hosbec. El objetivo es continuarlos y estamos inmersos en el desarrollo de las actuaciones de 2023 y esa es nuestra hoja de ruta que ya venía establecida por el presidente de Hosbec. Retomaremos los grupos de trabajo con la Junta Directiva para pulsar con ellos el seguimiento de temas de interés y que están encima de la mesa.

Recoge el testigo de Nuria Montes tras 28 años en cargo...

No me puedo plantear la situación como una sustitución o un reemplazo. Así me lo han indicado y me han aconsejado los miembros de la Junta Directiva. Intentaré aportar mi granito de arena al puesto. Sería casi imposible llegar al listón que ha puesto Montes y lo que puedo hacer es aplicar lo desarrollado con ella estos años y tener muy claro el espíritu de Hosbec que siempre ha sido el mismo en cuanto a la defensa de intereses empresariales y representación en todos los foros en los que nos toca estar.

¿Cuál es ese sello personal que aportará usted al cargo?

Empecé en la asociación desde el departamento de Hosbec Salud con una formación muy técnica. Hasta la semana pasada y aún tenía planificadas auditorias internas y de seguimiento de los hoteles. Es verdad que hay una parte de aporte de realidad y conocimiento de trabajo con las empresas que nos trasladan su día a día y sus necesidades sobre todo de actualización. El sector turístico está inmerso en un proceso de transformación, en una necesidad de posicionamiento como industria sostenible en todos los ámbitos, el ambiental o empresarial y social. Desde mi perfil tan complejo, espero aportar todo. También en el área de energía y provocar una transformación en el modelo de consumo y descarbonización. Ahora las llevaremos de la mano y seguiremos trabajando con ellas porque creemos que va a ser una de las grandes herramientas y bazas para posicionar el sector turístico.

¿Su gestión va a ser continuista?

No se rompe el trabajo que hacíamos hasta ahora. Además se ha hecho una elección de cargo internamente, lo que dice mucho de una organización, que se apueste por su personal y equipo. La mayor parte de la plantilla tiene una experiencia de entre 5 y 7 años el que menos. Como organización eso dice mucho, de apostar por el talento, por la especialización, por el conocimiento y detalle muy profundo del sector. Es una de nuestras grandes bazas también.

¿Y la relación con los empresarios hoteleros?

Los hoteleros en nosotros encuentran cierto teléfono de la confianza, de podernos trasladar muchas de sus consultas y dudas y eso es también un elemento diferenciador como asociación.

Su antecesora en el cargo (ahora consellera), el anterior presidente Toni Mayor y el actual Fede Fuster han sido muy reivindicativos con el Consell. ¿Va a serlo usted también con el nuevo gobierno valenciano y la consellera de Turismo?

Eso ha sido marca de la casa. La reivindicación y defensa de intereses ha sido independiente de quien haya estado en el Consell y siempre ha habido muy buena tónica y relación y unos principios a llevar a cabo. Ahora será muy agradable tener una cara tan conocida y un conocimiento de cómo es, pero sabemos que nosotros tenemos que seguir nuestra hoja de ruta y con nuestra defensa del sector en todos los ámbitos. Reivindicando y solicitando que este sector es primordial para la Comunidad Valenciana.

El no a la tasa turística ha sido una de esas reivindicaciones de Hosbec, ¿cree que han ganado la batalla?

Ha sido una de las grandes banderas de los últimos años. No ha sido el momento, ni el lugar, ni la forma de hacerlo. El no a la tasa ha sido uno de nuestros grandes emblemas que aún llevamos al final de nuestros correos electrónicos. El nuevo gobierno lo tenía en el programa electoral y creo que será una de las primeras acciones a adoptar por parte de la Conselleria y el Consell. Seguiremos estando satisfechos del trabajo realizado, muy argumentado y muy apoyado. Creemos que no debe ponerse un gravamen a este sector que ahora mismo ni lo requiere ni necesita como tal. Va a ser un acierto y una tranquilidad y nos podremos dedicar a otras muchas cosas que nos generan más preocupación directa en el día a día.

"No tener una tasa turística va a ser un acierto y una tranquilidad. Nos podremos dedicar a otras muchas cosas" Mayte García - Secretaria general de Hosbec

¿El turismo gana con una consellera del área que conoce al sector?

Gana mucho y se integra en un tejido empresarial al más alto nivel. Es una de las grandes apuesta que se ha hecho con esa estructura de competencias en la nueva conselleria. Siempre hablamos de la industria turística y el poder empresarial y ahora podrá tener una relevancia por sí solo dentro de un tejido empresarial que era muy necesario. Turismo lo tenemos que ver mucho más con una industria compleja y completa, unido a una cadena de valor que está totalmente integrada en la sociedad y que genera interrelaciones con otros sectores. Tener a Nuria Montes con una visión integradora y coherente de la estructura organizativa empresarial es un acierto.

¿Le ha dado algún consejo su antecesora?

Muchos y muy rápidos. Casi todo han sido miradas donde nos hemos trasladado mucha información. Nos ha dado muchos consejos durante muchos años y voy a poder poner en práctica en muchas situaciones. A nivel profesional deja su esencia a la hora de trabajar.

Su trabajo los últimos años se ha centrado en premisas como la innovación o sostenibilidad. ¿Van a ser líneas importantes a partir de ahora?

Ya lo eran en Hosbec. Lo bueno es que ya eran líneas estratégicas de trabajo como el área de Big Data o digitalización. Lo seguirán siendo. Que yo esté con este perfil a este cargo no hará más que aportar más esfuerzo a que se sigan trabajando en ellas.

¿Se ha reunido ya con el presidente para ver los primeros movimientos?

No ha habido planteamiento de cambio de ningún método de trabajo. Es cierto que ahora aún es todo muy precipitado y las reuniones han sido para generar confianza y la imagen de continuidad. Internamente recuperaremos trabajo de los grupos con los empresarios en diferentes materias. Desde Hosbec se trabaja con un sector empresarial que arrima mucho el hombro.

"La consolidación de Hosbec en todo el territorio valenciano es una prioridad" Mayte García - Secretaria general de Hosbec

¿Cuál es el reto más complicado que tiene por delante?

No es un reto para mi como tal al incorporarme pero sí es verdad que la consolidación de Hosbec en todo el territorio valenciano es una prioridad. El asociacionismo y la representación de un sector tan rico y tan diverso necesita fuerza y unificar esa representación. No es un reto para tener hecho mañana pero sí está. Hay que ser coherente y trabajar mucho el producto, la marca... hay que hacer un trabajo que puede ser de lo más apasionante. Y además va de la mano de mi concepto de sostenibilidad.

¿En ese objetivo entraría aglutinar a todo el sector de la provincia de Alicante?

La puerta está abierta. La forma en la que Hosbec pretende que haya una flexibilización total de la forma de integrar y, sobre todo, de representar. De tener fuerza y a todo el sector representado es uno de los grandes objetivos. Y con Alicante hay muy buena relación y es cuestión de llegar a acuerdos y de entender que los mejores servicios se pueden prestar de una manera más fuerte siempre que se hagan de manera coordinada.

"Generar empleo de calidad y que los profesionales estén ilusionados por trabajar en el sector es una de las cuestiones más importantes porque esa crisis no nos la podemos permitir" Mayte García - Secretaria general de Hosbec

Está en marcha el nuevo convenio laboral del sector. ¿Qué línea se va a seguir en este ámbito?

Otra de las líneas en las que hay estar es en la estabilidad laboral y ese convenio laboral que ya está a punto en la provincia. La paz y el equilibrio social nos hace mucho. Es uno de los temas que siempre están sobre la mesa. Tenemos un reto con la parte de personal, con la parte de formación y especialización del personal y hacer que el sector turístico sea un generador de empleo de calidad y que los profesionales estén ilusionados por trabajar en este sector. Me atrevo a lanzar que sea una de las cuestiones más importantes porque esa crisis no nos la podemos permitir. Y es un tándem: el sector necesita buenos profesionales ilusionados y al revés.

Inicia su andadura como secretaria general en plena temporada turística...

Es la época de más actividad pero en una situación estable. Después de los últimos cuatro años vividos y sufridos, me atrevería a decir que estamos en un momento dulce. Porque hay una total recuperación. Con los datos del INE comparados con 2019 apenas estamos en menos de un 2% de diferencia pero ya es estabilidad, con unos precios medios más acordes con la situación actual y que, gracias a plena campaña, vemos toda la maquinaria funcionando. Eso a la hora de empezar, hace que tenga la muestra completa y solo es seguir tirando del carro.

Conoce Benidorm como destino turístico, ¿qué destaca de la ciudad?

Hay una parte muy curiosa personal: yo nací siendo turista en Benidorm. He sido de las personas que gran parte de su vida ha sido turistas y así lo conozco. En confianza puedo decir que para mi Benidorm es increible, porque reúne todos los requisitos de destinos turísticos que puedan dar respuesta a toda la oferta y a todas las necesidades del turistas. Y eso es una de las grandes claves que tiene. Y con un modelo organizado y muy estructurado y eso es un valor diferencial único en un destino. Esa sería mi definión y mi concepto. Y conociendo cómo se gestina como destino turístico, me parece que es un destino que ha despegado a un nivel de proyección y de representación mundial imparable. Es muy difícil que no nos conozcan en ningún foro que se hable de destino turísticos de todo el mundo.